Prima pagină » Actualitate » Ministrul Radu Miruţă explică de ce România cumpără arme fără sisteme de ochire pe timp de noapte: „Aşa e cerinţa pe care noi am pus-o”

Ministrul Radu Miruţă explică de ce România cumpără arme fără sisteme de ochire pe timp de noapte: „Aşa e cerinţa pe care noi am pus-o”

Luiza Dobrescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

România cumpără arme cu care se poate trage doar pe timp de zi, confirmă ministrul Apărării, Radu Miruţă, în cadrul unui interviu pentru Libertatea.

Întrebat de realizatorul emisiunii de ce dăm bani pe nişte arme cu care se poate trage doar ziua, în timp ce războaiele se poartă în special pe timp de noapte, Miruţă a mărturisit că „aşa e cerinţa pe care noi am pus-o.”

„Jurnalist: Păi şi militarii români nu au şi pistol în dotare?

Radu Miruţă: Acum se schimbă arma de asalt.  Schimbăm acel Kalashnikov. 

Jurnalist: Aceste arme nu vor veni cu aparate de vedere şi de ochire pe timp de noapte. De ce nu trebuie să vadă, pentru că în condiții de luptă vedem în Ucraina războiul, să ducem mai ales noaptea…

Radu Miruţă: Da, pentru că aşa  e cerinţa pe care noi am pus-o. Aşa a fost specificul venit de la Statul Major al Apărării, când eram la Ministerul Economiei. Ce-au avut în vedere, vă recunosc că nu ştiu acum să vă răspund”, a declarat pentru Libertatea.

Ministrul Apărării nu a mai spus şi dacă a avut curiozitatea să afle de la reprezentanţii Statului Major al Apărării ce a avut în vedere când au comandat doar arme fără aparate de vedere şi de ochire nocturnă sau cum se vor descurca militarii români dacă vor fi implicaţi într-un conflict armat pe timp de noapte.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Miruță susține că decizia de a lua armament de miliarde de la Rheinmetall a luat-o șeful Cancelariei lui Bolojan. Jurca nu are nicio pregătire în domeniul militar

Declarații halucinante ale ministrului Apărării: Nu știu cum îi cheamă pe cei care au negociat programul SAFE

Recomandarea video

Citește și

UTILE Psihologii spun că cei care preferă să stea retrași într-un colt la ședințe sau în transportul comun au această trăsătură de caracter
11:52
Psihologii spun că cei care preferă să stea retrași într-un colt la ședințe sau în transportul comun au această trăsătură de caracter
REACȚIE Șeful Romarm îi răspunde lui Radu Miruță: ”Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj”
11:52
Șeful Romarm îi răspunde lui Radu Miruță: ”Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj”
REACȚIE Gheorghe Piperea analizează contractul de lobby inițiat de Cotroceni pentru relația România-SUA: „La prima vedere, am crezut că e o invenție a social media”
11:49
Gheorghe Piperea analizează contractul de lobby inițiat de Cotroceni pentru relația România-SUA: „La prima vedere, am crezut că e o invenție a social media”
EMISIUNI EXCLUSIV RAPID – iese Gâlcă, intră Pancu! Intrăm în direct cu voi la 16:45, pe YouTube și Facebook – ProSport
11:42
EXCLUSIV RAPID – iese Gâlcă, intră Pancu! Intrăm în direct cu voi la 16:45, pe YouTube și Facebook – ProSport
UTILE Nici pentru baterie, nici pentru stocare. Motivul real pentru care se recomandă oprirea telefonului mobil o dată pe săptămână
11:38
Nici pentru baterie, nici pentru stocare. Motivul real pentru care se recomandă oprirea telefonului mobil o dată pe săptămână
POLITICĂ Marius Budăi dezvăluie „performanțele” lui Bolojan: „Românii au subscris titlurile de stat cu aproape 4 miliarde de lei mai puțin”
11:38
Marius Budăi dezvăluie „performanțele” lui Bolojan: „Românii au subscris titlurile de stat cu aproape 4 miliarde de lei mai puțin”
Mediafax
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
Digi24
Statul cere înapoi alocația unei fetițe care a murit după o operație de apendicită
Cancan.ro
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
Daniela Gyorfi rupe tăcerea despre infidelitate, după 19 ani de relație cu George Tal: „În realitate, lucrurile așa sunt”
Digi24
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Cancan.ro
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Ce se întâmplă doctore
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Un studiu amplu arată că ne-am înșelat în privința postului. Cum ne afectează creierul?
FLASH NEWS Nicușor Dan cere mai mulți bani de la UE pentru agricultură și coeziune: „România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară”
12:07
Nicușor Dan cere mai mulți bani de la UE pentru agricultură și coeziune: „România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară”
EXCLUSIV Avertismentul lui Cristoiu: Bolojan va sta până în septembrie/Asta-i misiunea, să facă dezastru cu PNRR
11:52
Avertismentul lui Cristoiu: Bolojan va sta până în septembrie/Asta-i misiunea, să facă dezastru cu PNRR
APĂRARE Statele baltice cer ajutor Ucrainei pentru adăposturi antiaeriene. Flancul estic se pregătește pentru scenarii de război cu dronele rusești
11:49
Statele baltice cer ajutor Ucrainei pentru adăposturi antiaeriene. Flancul estic se pregătește pentru scenarii de război cu dronele rusești
FLASH NEWS Donald Trump efectuează o vizită medicală înainte de a împlini 80 de ani: este al treilea control în 13 luni. Ce probleme au în atenție medicii
11:40
Donald Trump efectuează o vizită medicală înainte de a împlini 80 de ani: este al treilea control în 13 luni. Ce probleme au în atenție medicii
INEDIT Operațiune „sub acoperire” pentru prinderea unui traficant de droguri. Polițiștii s-au deghizat în dansatoare îmbrăcate în rochii și paiete
11:15
Operațiune „sub acoperire” pentru prinderea unui traficant de droguri. Polițiștii s-au deghizat în dansatoare îmbrăcate în rochii și paiete
FLASH NEWS Eurodeputatul Dragoș Benea critică reabilitarea Cetății Rákóczi: „O formă grosolană de lipsă de loialitate față de România şi Guvern”
11:10
Eurodeputatul Dragoș Benea critică reabilitarea Cetății Rákóczi: „O formă grosolană de lipsă de loialitate față de România şi Guvern”

Cele mai noi

Trimite acest link pe