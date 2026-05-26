Șeful Romarm îi răspunde lui Radu Miruță: "Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj"

Răzvan Pîrcălăbescu, directorul general al Romarm, companie de stat aflată în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a reacționat dur după declarațiile ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, în contextul scandalului privind numirea sa la conducerea companiei și acuzațiile de incompatibilitate.

Acesta a răspuns criticilor venite din partea fostului ministru al Economiei, susținând că modul de comunicare publică al unui demnitar trebuie să rămână în limitele funcției și orientat spre soluții.

„Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj sau atitudinile nedemne de funcţia pe care o ocupă, nu de golănaş sau derbedeu”, a transmis Pîrcălăbescu, pentru News.ro.

Reacția șefului Romarm vine după ce Radu Miruță a ridicat semne de întrebare privind legalitatea ocupării funcției de director general, susținând că acesta ar fi fost, în perioada respectivă, angajat simultan și la Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), situație pe care a calificat-o drept „ilegală” și „imposibilă”. Ministrul a afirmat, de asemenea, că a transmis către DNA documente care ar indica nereguli în procedura de numire.

”Acest tip de afirmaţii au însă un efect invers pentru întreaga industrie locală”

În apărarea sa, Pîrcălăbescu susține că procesul de selecție pentru conducerea Romarm s-a desfășurat în condiții de legalitate deplină, conform legislației în vigoare privind guvernanța corporativă.

„Această ordonanţă este propusă României de către Uniunea Europeană şi a constituit o obligaţie fermă în cadrul jaloanelor PNRR şi pentru aderarea la OCDE, iar având în vedere importanţa strategică a acestei companii procesul de recrutare şi selecţie a fost unul foarte riguros şi transparent. Invit pe oricine ar putea avea dubii ca urmare a acestor afirmaţii să consulte datele disponibile public, documentele aferente procedurii de selecţie şi prevederile legale incidente, toate acestea demonstrând fără echivoc faptul că întregul proces a fost desfăşurat în conformitate cu standardele de integritate şi guvernanţă corporativă asumate de România”, afirmă Răzvan Pîrcălăbescu.

Directorul Romarm avertizează că astfel de declarații pot afecta imaginea industriei naționale de apărare și pot crea prejudicii la nivel strategic.

„Doresc să subliniez însă că acest tip de afirmaţii au însă un efect invers pentru întreaga industrie locală – poziţionează într-un teritoriu derizoriu toate iniţiativele pentru revitalizarea industriei de apărare, ceea ce este un atac la siguranţa naţională a ţării. Cel mai înalt rol de apărare al ţării impune responsabilitate, echilibru şi respect faţă de capacităţile strategice ale statului român, inclusiv faţă de industria naţională de apărare şi faţă de oamenii care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu. Nu poţi solicita încrederea şi respectul militarilor, în timp ce mesajele publice transmise vulnerabilizează sau discreditează un sector esenţial pentru securitatea şi suveranitatea României”, afirmă Răzvan Pîrcălăbescu.

Radu Miruță Foto – Mediafax

Acesta susține că asemenea poziționări publice afectează credibilitatea instituțiilor și pot submina eforturile de modernizare a sectorului de apărare.

„În timp ce noi acţionăm cu responsabilitate pentru respectarea cadrului legal şi pentru modernizarea industriei naţionale de apărare, acest tip de discurs promovează o conduită publică ce afectează credibilitatea instituţiilor şi subminează eforturile de consolidare a capacităţilor strategice ale României. Exercitarea unei funcţii ministeriale presupune seriozitate, competenţă administrativă şi asumarea unor politici publice coerente, nu exclusiv comunicare orientată către expunere în mediul online”, a menționat Răzvan Pîrcălăbescu.

Referindu-se la problemele structurale ale industriei, acesta afirmă că dificultățile actuale sunt rezultatul unor ani de subfinanțare și lipsă de investiții.

”În perioada mandatului actual, am demarat o serie de acţiuni concrete de redresare şi modernizare, inclusiv prin mecanisme de sprijin bancar, pentru revitalizarea unor capacităţi de producţie, integrarea acestora în programe de producţie relevante pentru nevoile operaţionale ale armatei şi creşterea gradului de utilizare a infrastructurii existente. De asemenea, am demarat măsuri de evaluare a capacităţilor industriale, de eficientizare a fluxurilor de producţie şi de atragere a investiţiilor necesare pentru readucerea acestora la standarde competitive”, spune Răzvan Pîrcălăbescu.

În continuare, șeful Romarm a insistat că dezbaterea publică trebuie să reflecte realitatea proceselor de reformă aflate în desfășurare în industrie.

„Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj sau atitudinile nedemne de funcţia pe care o ocupă, nu de golănaş sau derbedeu”, afirmă Răzvan Pîrcălăbescu. Directorul general Romarm consideră că înainte de a formula acuzaţii la adresa altor actori publici, „domnul Radu Miruţă ar trebui să ofere clarificări publice asupra unor aspecte concrete semnalate în spaţiul public”.

„Mă refer, în mod explicit, la informaţiile privind modul în care ar fi fost gestionate anumite situaţii juridice şi administrative, inclusiv acuzaţii referitoare la tergiversarea unor proceduri în cadrul DIICOT până la intervenirea prescripţiei, la modul de comunicare a unor informaţii către Ministerul Justiţiei, precum şi la neclarităţi privind cumulul de calităţi – de parlamentar, expert tehnic şi persoană fizică autorizată. De asemenea, au fost ridicate întrebări legitime privind regimul de incompatibilităţi şi transparenţa unor situaţii patrimoniale, inclusiv cele legate de locuinţa familiei, subiecte care cu siguranţă necesită explicaţii clare şi documentate”, precizează Răzvan Pîrcălăbescu.

