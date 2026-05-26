Prima pagină » Actualitate » Nici pentru baterie, nici pentru stocare. Motivul real pentru care se recomandă oprirea telefonului mobil o dată pe săptămână

sursa foto: Envato
Smartphone-urile sunt principala țintă a atacatorilor, scrie El Economista. Atacurile cibernetice sunt o problemă la care sunt expuși toți utilizatorii, deoarece, deși nu deținem informații extrem de confidențiale, totuși, suntem cu toții ținte potențiale pentru infractorii cibernetici.

De obicei, dispozitivul care îi interesează cel mai mult pe acești infractori este smartphone-ul nostru, deoarece acesta conține, în general, cele mai multe informații despre noi și detaliile noastre bancare. De asemenea, este dispozitivul cu care suntem cel mai puțin atenți atunci când deschidem linkuri sau descărcăm fișiere.

Există multe modalități de a ne proteja telefonul, cum ar fi să avem un software antivirus sau să respectăm regulile de securitate cibernetică de bază, dar, potrivit prim-ministrului australian Anthony Albanese, există o tehnică foarte eficientă și foarte simplă pentru a ne salva de un atac cibernetic.

El a recomandat tuturor cetățenilor australieni „să-și închidă telefoanele mobile timp de cinci minute în fiecare zi”.

Acest truc este simplu și eficient, deoarece s-a dovedit că, la fel ca în cazul computerelor, dacă smartphone-ul este oprit este imposibil să îl accesezi sau să copiezi datele pe care le-ai stocat.

Dar nu numai prim-ministrul Australiei afirmă eficacitatea acestei metode de protecție, ci, în urmă cu câțiva ani, Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite (NSA) a recomandat repornirea regulată a telefoanelor mobile din același motiv.

Recomandarea se referea mai mult la reporniri săptămânale, dar având în vedere starea actuală a securității cibernetice, cu sute de atacuri care au loc zilnic, dispozitivul tău va fi mai sigur dacă faceți acest lucru chiar în fiecare noapte.

Aceasta este o practică foarte simplă, gratuită și extrem de eficientă, deoarece oprirea sau repornirea telefonului îngreunează mult lucrurile pentru infractorii cibernetici.

