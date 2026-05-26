Președintele american, Donald Trump, se va prezenta, marți, la Centrul Medical Militar Național Walter Reed pentru un control medical și stomatologic, a transmis un oficial al Casei Albe, relatează NBC News.

Aceasta este a treia vizită medicală pe care președintele american o efectuează în puțin peste un an. Anul trecut s-a prezentat de două ori la Walter Reed, în aprilie și octombrie. De asemenea, în acest an a fost de două ori la dentistul său din West Palm Beach — prima dată în ianuarie și apoi din nou, la începutul acestei luni, pentru un control de rutină.

Trump, care va împlini 80 de ani luna viitoare și este cea mai în vârstă persoană care a preluat funcția de președinte, afirmă în mod constant că se bucură de o sănătate excelentă, chiar dacă circulă zvonuri cu privire la starea sa de sănătate.

Trump a făcut din acest subiect un element central al campaniei sale din 2024, ironizându-și rivalul cu porecla de „Sleepy Joe Biden”.

Însă numeroasele momente de aparentă somnolență ale republicanului și o vânătaie vizibilă la mână, pe care Casa Albă le-a pus pe seama strângerilor de mână și a consumului de aspirină ca anticoagulant, continuă să ridice semne de întrebare în rândul americanilor.

Anul trecut s-a aflat că președintele suferă de insuficiență venoasă cronică, după ce a fost examinat în urma apariției unor umflături ușoare la picioare.

Trump a declarat pentru The Wall Street Journal, într-un interviu publicat în ianuarie, că „aspirina este bună pentru fluidizarea” sângelui său și că nu dorește ca „sângele dens să-i curgă prin inimă”.

Vizita sa medicală din octombrie a fost descrisă inițial de Casa Albă ca un control de rutină, dar Trump le-a spus ulterior reporterilor că a făcut un RMN. În cele din urmă, s-a aflat că examinarea a fost de fapt o tomografie computerizată a inimii și a abdomenului.

„Președintele Trump a acceptat să se întâlnească în luna octombrie cu personalul și soldații de la Spitalul Militar Walter Reed. Pentru a valorifica la maximum timpul petrecut de președinte la spital, i-am recomandat să se supună unui nou control medical de rutină, pentru a ne asigura că starea sa de sănătate rămâne optimă”, a declarat dr. Sean Barbabella, medicul personal al președintelui, într-o declarație pentru NBC News. „Ca parte a acestei examinări, l-am întrebat pe președinte dacă ar fi dispus să fie supus unor imagistici avansate – fie un RMN, fie o tomografie computerizată – pentru a exclude definitiv orice probleme cardiovasculare. Președintele a fost de acord, iar echipa noastră de consultanți a efectuat o tomografie computerizată. După cum am dezvăluit în raportul post-examinare, imagistica avansată a fost perfect normală și nu a evidențiat absolut nicio anomalie.”

După o vizită efectuată în aprilie anul trecut la Walter Reed, Barbabella a declarat într-un comunicat că președintele „rămâne într-o stare de sănătate excelentă, prezentând o funcție cardiacă, pulmonară, neurologică și fizică generală robustă”.

