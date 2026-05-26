Gheorghe Piperea analizează contractul de lobby inițiat de Cotroceni pentru relația România-SUA: „La prima vedere, am crezut că e o invenție a social media”

Avocatul Gheorghe Piperea a lansat acuzații grave la adresa Administrației Prezidențiale, după ce a aflat despre contractul de lobby de peste 3,3 milioane de dolari semnat de SUA.

Într-o analiză publicată pe Facebook, Piperea susține că înțelegerea financiară, care prevede plata a 565.000 de dolari pe lună timp de jumătate de an, ocolește instituțiile diplomatice ale statului.

„La prima vedere, am crezut că e o invenție a social media. M-am frecat la ochi : o fi vreo memă? Nț. Nu e. La a doua vedere, m-am crucit: contractul, care este real, există, nu e memă cu Nicușor care ratează covorul roșu de protocol, face, practic, inutile, cel puțin în relațiile cu SUA, guvernul, ministrul de externe, ambasadorul și consulii români din SUA, precum și administrația prezidențială.”

Bugetul pe 2026 riscă falimentul din cauza plăților din SUA

Piperea arată că prețul stabilit pentru acest serviciu reprezintă o gaură uriașă în banii alocați pentru funcționarea serviciului prezidențial.

„Administrația Prezidențială are, pentru 2026, un buget total de 124 de milioane de lei (echivalentul sumei de 27 de milioane de dolari); plata celor 6 luni de lobby papă mai mult de 10% din bugetul anual, iar dacă se întinde pe încă 6 luni, se ajunge la un sfert din buget; așa ceva înseamnă faliment, de-a dreptul.”

Avocatul avertizează și asupra problemelor legale și penale pe care le aduce această plată.

„Administrația Prezidențială, având un întreg serviciu juridic, nu poate „externaliza” serviciile juridice, căci se opune OUG nr. 26/2012 (…). Administrația Prezidențială nu are în buget sume pentru plata unor servicii juridice; dacă ia bani din alte capitole bugetare pentru a plăti avocați, comite o frumoasă deturnare de fonduri. (…) Plata celor 6 luni de lobby papă mai mult de 10% din bugetul anual, iar dacă se întinde pe încă 6 luni, se ajunge la un sfert din buget; așa ceva înseamnă faliment, de-a dreptul.”

Diplomație pe bani privați

Piperea susține că justificările oficiale oferite de Cotroceni, legate de creșterea eficienței economice și a drepturilor cetățenilor, arată de fapt un eșec total al relațiilor actuale cu SUA.

„Din agitația ex-fanilor lui Nicușor de pe social media (unde i se cere expres demisia) rezultă că acest contract se sudează telescopic cu un alt contract de lobby, perfectat tot cu firma americană de avocatură, tot pentru creșterea eficienței relațiilor cu SUA, tot pentru a facilita o vizită a lui Nicușor la administrația Trump. Probabil că de aceea era Nicușor atât de sigur, pe la finalul anului, că vizita oficială în SUA se va efectua „foarte curând”.

