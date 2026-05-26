Creșterea incursiunilor dronelor în spațiul aerian al statelor baltice a determinat guvernele din regiune să caute expertiza Ucrainei, țară aflată de cinci ani în război cu Rusia. Țări europene precum Lituania, Letonia și Estonia și-au intensificat măsurile de protecție civilă, pe fondul temerilor privind o posibilă escaladare a amenințărilor rusești.

Războiul din Ucraina schimbă deja strategiile de securitate în Europa de Est, iar statele aflate pe flancul estic al NATO încep să privească experiența Kievului ca pe un model de supraviețuire într-o nouă eră a războiului cu drone, scrie Politico.eu.

Pe fondul creșterii incidentelor aeriene și al intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei, țările baltice încearcă să învețe rapid din lecțiile unui conflict care durează de peste patru ani.

Companii și autorități din regiune au început să contacteze producători și experți ucraineni pentru a analiza posibilitatea construirii unor adăposturi antiaeriene și dezvoltarea unor sisteme de protecție civilă adaptate amenințărilor moderne.

„Da, este adevărat. Nu sunt țări uriașe. Încearcă să găsească cele mai bune soluții împotriva agresiunii ruse, în cazul în care aceasta va avea loc. Pentru a-și menține populația în siguranță”, a declarat Ihor Fedirko, director executiv al Consiliului Ucrainean al Industriei de Apărare.

Teama provocată de drone schimbă strategiile de apărare

Îngrijorările au crescut după mai multe incidente recente în regiune. Săptămâna trecută, autoritățile din Lituania au activat măsuri de securitate după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian al țării.

Președintele și prim-ministrul Lituaniei au fost evacuați în buncăre subterane, iar misiunea NATO de poliție aeriană a fost activată. Autoritățile lituaniene au precizat că incidentul seamănă cu alte cazuri înregistrate recent și în Letonia și Estonia.

Potrivit experților ucraineni, una dintre cele mai mari provocări este volumul atacurilor moderne.

„Rușii lansează peste 700, 800 de drone doar într-o singură noapte. Iar pentru țările care nu sunt atât de mari ca Ucraina, va fi un dezastru”, a declarat Ihor Fedirko.

Directorul general al companiei ucrainene Metinvest, Yuriy Ryzhenkov, a declarat că firma sa poartă deja discuții preliminare cu statele baltice privind construirea unor adăposturi adaptate noilor tipuri de amenințări.

„Oricine poate construi un adăpost antiaerian, dar ceea ce este valoros este know-how-ul tactic”, a explicat Yuriy Ryzhenkov.

Creșterea anxietății în regiune începe să aibă efecte inclusiv asupra pieței imobiliare. În Lituania, spațiile subterane și proprietățile cu buncăre au început să fie promovate ca soluții de protecție în cazul unor atacuri cu drone sau bombardamente.

Recomandarea autorului