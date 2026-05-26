Prima pagină » Știri externe » Statele baltice cer ajutor Ucrainei pentru adăposturi antiaeriene. Flancul estic se pregătește pentru scenarii de război cu dronele rusești

Statele baltice cer ajutor Ucrainei pentru adăposturi antiaeriene. Flancul estic se pregătește pentru scenarii de război cu dronele rusești

Ionuț Stan
Statele baltice cer ajutor Ucrainei pentru adăposturi antiaeriene. Flancul estic se pregătește pentru scenarii de război cu dronele rusești
Adăposturi antiaeriene/ Sursa FOTO: wikimedia.org
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Creșterea incursiunilor dronelor în spațiul aerian al statelor baltice a determinat guvernele din regiune să caute expertiza Ucrainei, țară aflată de cinci ani în război cu Rusia. Țări europene precum Lituania, Letonia și Estonia și-au intensificat măsurile de protecție civilă, pe fondul temerilor privind o posibilă escaladare a amenințărilor rusești.

Războiul din Ucraina schimbă deja strategiile de securitate în Europa de Est, iar statele aflate pe flancul estic al NATO încep să privească experiența Kievului ca pe un model de supraviețuire într-o nouă eră a războiului cu drone, scrie Politico.eu.

Pe fondul creșterii incidentelor aeriene și al intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei, țările baltice încearcă să învețe rapid din lecțiile unui conflict care durează de peste patru ani.

Companii și autorități din regiune au început să contacteze producători și experți ucraineni pentru a analiza posibilitatea construirii unor adăposturi antiaeriene și dezvoltarea unor sisteme de protecție civilă adaptate amenințărilor moderne.

„Da, este adevărat. Nu sunt țări uriașe. Încearcă să găsească cele mai bune soluții împotriva agresiunii ruse, în cazul în care aceasta va avea loc. Pentru a-și menține populația în siguranță”, a declarat Ihor Fedirko, director executiv al Consiliului Ucrainean al Industriei de Apărare.

Adăposturi antiaeriene/ Sursa FOTO: wikimedia.org

Adăposturi antiaeriene/ Sursa FOTO: wikimedia.org

Teama provocată de drone schimbă strategiile de apărare

Îngrijorările au crescut după mai multe incidente recente în regiune. Săptămâna trecută, autoritățile din Lituania au activat măsuri de securitate după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian al țării.

Președintele și prim-ministrul Lituaniei au fost evacuați în buncăre subterane, iar misiunea NATO de poliție aeriană a fost activată. Autoritățile lituaniene au precizat că incidentul seamănă cu alte cazuri înregistrate recent și în Letonia și Estonia.

Potrivit experților ucraineni, una dintre cele mai mari provocări este volumul atacurilor moderne.

„Rușii lansează peste 700, 800 de drone doar într-o singură noapte. Iar pentru țările care nu sunt atât de mari ca Ucraina, va fi un dezastru”, a declarat Ihor Fedirko.

Directorul general al companiei ucrainene Metinvest, Yuriy Ryzhenkov, a declarat că firma sa poartă deja discuții preliminare cu statele baltice privind construirea unor adăposturi adaptate noilor tipuri de amenințări.

„Oricine poate construi un adăpost antiaerian, dar ceea ce este valoros este know-how-ul tactic”, a explicat Yuriy Ryzhenkov.

Creșterea anxietății în regiune începe să aibă efecte inclusiv asupra pieței imobiliare. În Lituania, spațiile subterane și proprietățile cu buncăre au început să fie promovate ca soluții de protecție în cazul unor atacuri cu drone sau bombardamente.

Recomandarea autorului

Rubio respinge informațiile privind evacuarea ambasadei SUA din Kiev după avertismentul Rusiei. Ucraina acuză un „șantaj nerușinat”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Donald Trump efectuează o vizită medicală înainte de a împlini 80 de ani: este al treilea control în 13 luni. Ce probleme au în atenție medicii
11:40
Donald Trump efectuează o vizită medicală înainte de a împlini 80 de ani: este al treilea control în 13 luni. Ce probleme au în atenție medicii
INEDIT Operațiune „sub acoperire” pentru prinderea unui traficant de droguri. Polițiștii s-au deghizat în dansatoare îmbrăcate în rochii și paiete
11:15
Operațiune „sub acoperire” pentru prinderea unui traficant de droguri. Polițiștii s-au deghizat în dansatoare îmbrăcate în rochii și paiete
CONTROVERSĂ Rubio respinge informațiile privind evacuarea ambasadei SUA din Kiev după avertismentul Rusiei. Ucraina acuză un „șantaj nerușinat”
10:51
Rubio respinge informațiile privind evacuarea ambasadei SUA din Kiev după avertismentul Rusiei. Ucraina acuză un „șantaj nerușinat”
FLASH NEWS Premierul Canadei avertizează înaintea referendumului din provincia Alberta: „Un bluf periculos”, comparat cu Brexit
10:11
Premierul Canadei avertizează înaintea referendumului din provincia Alberta: „Un bluf periculos”, comparat cu Brexit
ANALIZA de 10 NATO 3.0 și „fortăreața Americii”. „O alianță de succes este ca sănătatea, o prețuiești doar atunci când ai pierdut-o”
10:00
NATO 3.0 și „fortăreața Americii”. „O alianță de succes este ca sănătatea, o prețuiești doar atunci când ai pierdut-o”
UE pregătește o amendă de sute de milioane de euro pentru Google. Compania este acuzată de monopol digital
09:26
UE pregătește o amendă de sute de milioane de euro pentru Google. Compania este acuzată de monopol digital
Mediafax
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
Digi24
Statul cere înapoi alocația unei fetițe care a murit după o operație de apendicită
Cancan.ro
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
Daniela Gyorfi rupe tăcerea despre infidelitate, după 19 ani de relație cu George Tal: „În realitate, lucrurile așa sunt”
Digi24
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Cancan.ro
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Regizorul premiat la Cannes locuiește într-o vilă spectaculoasă din București
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Un studiu amplu arată că ne-am înșelat în privința postului. Cum ne afectează creierul?
CULTURĂ Craiova celebrează moștenirea lui Constantin Brâncuși. Trei zile dedicate artei și culturii în Cetatea Băniei
12:20
Craiova celebrează moștenirea lui Constantin Brâncuși. Trei zile dedicate artei și culturii în Cetatea Băniei
FLASH NEWS Nicușor Dan cere mai mulți bani de la UE pentru agricultură și coeziune: „România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară”
12:07
Nicușor Dan cere mai mulți bani de la UE pentru agricultură și coeziune: „România este pregătită să contribuie constructiv la viitoarea arhitectură bugetară”
FLASH NEWS Noile arme care vor intra în dotarea armatei nu vor veni şi cu echipament de vedere pe timp de noapte. Ministrul Miruţă nu ştie să explice de ce
11:57
Noile arme care vor intra în dotarea armatei nu vor veni şi cu echipament de vedere pe timp de noapte. Ministrul Miruţă nu ştie să explice de ce
UTILE Psihologii spun că cei care preferă să stea retrași într-un colt la ședințe sau în transportul comun au această trăsătură de caracter
11:52
Psihologii spun că cei care preferă să stea retrași într-un colt la ședințe sau în transportul comun au această trăsătură de caracter
EXCLUSIV Avertismentul lui Cristoiu: Bolojan va sta până în septembrie/Asta-i misiunea, să facă dezastru cu PNRR
11:52
Avertismentul lui Cristoiu: Bolojan va sta până în septembrie/Asta-i misiunea, să facă dezastru cu PNRR
REACȚIE Șeful Romarm îi răspunde lui Radu Miruță: ”Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj”
11:52
Șeful Romarm îi răspunde lui Radu Miruță: ”Comunicarea publică a unui ministru ar trebui să fie orientată spre soluţii, evitând derapajele de limbaj”

Cele mai noi

Trimite acest link pe