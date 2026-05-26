Marius Budăi dezvăluie „performanțele” lui Bolojan: „Românii au subscris titlurile de stat cu aproape 4 miliarde de lei mai puțin”

Marius Budăi dezvăluie „performanțele" lui Bolojan / Sursa FOTO: Mediafax
Marius Budăi pune scăderea interesului românilor în subscrierea la titlu de stat pe seama măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan. Potrivit deputatului PSD, românii au cumpărat cu 4 miliarde de lei mai puține titluri de stat în primele 5 luni ale acestui an decât anul trecut.

Scăderea este de 17%, susține Budăi.

Budăi: „Să sugrumi investițiile – la îndemâna oricui”

„«Performanțele» domnului Bolojan – un om care a reușit ce părea imposibil! Să prăbușești consumul – ușor. Să sugrumi investițiile – la îndemâna oricui. Să aduci cea mai mare inflație din Europa – muncă de echipă. Dar să convingi românii să nu-și mai împrumute propriii bani statului – asta este artă curată. Asta se numește geniu aplicat”, a scris pe Facebook Marius Budăi.

În context, el a menționat că, „în primele cinci luni ale lui 2026, populația a subscris la titlurile de stat Fidelis și Tezaur cu aproape 4 miliarde de lei mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut, o scădere de circa 17%. Nu este o cifră abstractă. Este semnătura neîncrederii. Este cetățeanul român care s-a uitat la dobândă, s-a uitat la guvern, și a spus simplu: «Nu, mersi!»”.

Budăi afirmă că investitorii în titlurile de stat Fidelis s-au retras cel mai mult. Potrivit lui Budăi, aproape 3 din 10 români au renunțat să mai cumpere titluri de stat în acest an, față de 2025.

România are „cea mai mare inflație din UE”

Marius Budăi reamintește că „stagnarea economică și cea mai mare inflație din UE” au fost confirmate de Uniunea Europeană. Potrivit acestuia, peste 54.000 de români și-au pierdut locul de muncă. De asemenea, mai scrie deputatul PSD, românii au o condiție financiară mai precară din cauza scumpirilor determinate de „stagflație”.

Acesta acuză că premierul interimar Ilie Bolojan are „și un indicator care «performează»”, pe care îl aseamănă cu „o factură pe care ai plătit-o acum multe luni de zile, dar care tot apare în cutia poștală, mai mare de fiecare dată”. Singurul indicator care refuză să scadă este „numărul celor dezamăgiți”.

„Felicitări, domnule prim-ministru demis! Ați reușit performanța istorică de a guverna și de a fi demis în același timp, producând pagube în ambele ipostaze simultan. Este, recunoaștem cu toată sinceritatea, un talent cu adevărat rar. România nu a mai văzut așa ceva”, mai scrie Budăi.

