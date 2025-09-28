Ministrul Rogobete a descoperit UNGHII FALSE și BIJUTERII în secția ATI de la Sf Maria Iași. Ancheta tragediei se îndreaptă spre PENAL

18:47
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, reafirmă că ancheta în cazul tragediei bebelușilor de la Spitalul Sf Maria din Iași se îndreaptă spre zona penalului. Având dotări de ultimă oră, nu există altă explicație decât incompetența și lipsa de responsabilitate a administrației și neglijența personalului. Demnitarul a remarcat, personal, că în secţia de anestezie-terapie intensivă, unele dintre angajate poartă bijuterii sau unghii false, deşi protocoalele interzic acest lucru în cazul acestor angajaţi.
Ministrul promite că va trimite către procurori raportul final al Corpului de Control.
„Dacă se vor identifica date de natură penală, şi am indicii, nu vreau să intru în detalii în momentul de faţă, dar sigur că sunt în contact permanent cu şeful Corpului de Control, în momentul de faţă, astăzi, au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului, motiv pentru care vă asigur că voi transmite la Parchetul General raportul, atunci când el va fi finalizat, săptămâna viitoare”, a afirmat Alexandru Rogobete duminică, la Antena 3.
Rogobete a remarcat că în secţia de anestezie-terapie intensivă, unele dintre angajate poartă bijuterii sau unghii false, deşi protocoalele interzic acest lucru pentru în cazul acestor angajaţi. Ministru spune că nu sunt indicii conform cărora bacteria cu care au fost infectaţi copiii ar fi fost cauzată de flori aduse în secţie. El a precizat că nu doar managerul este răspunzător pentru situaţia de la spitalul din Iaşi, subliniind că ancheta va stabili responsabilităţile.
„E adevărat că mie, cel mai uşor, deşi nu neapărat uman sau sufleteşte, este să demit oameni şi să aplic sancţiuni acolo unde s-a greşit. Nu va rezolva problema, dar este un semnal important,. Pentru că de prea multe ori s-au întâmplat astfel de situaţii şi, până la urmă, administrativ, dacă stăm să ne uităm, nu s-a întâmplat mai nimic.Acei oameni au continuat să rămână acolo, poate o perioadă de timp după incident au fost mai atenţi la protocoale, după care au revenit la vechea rutină, că merge şi aşa”, a adăugat ministrul.