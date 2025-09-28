Ministrul Rogobete a descoperit UNGHII FALSE și BIJUTERII în secția ATI de la Sf Maria Iași. Ancheta tragediei se îndreaptă spre PENAL

Întrebat despre ce indicii este vorba, ministrul a răspuns: „Se referă la neglijenţă în serviciu, în principal, nu vreau să mă antepronunţ până nu am raportul finalizat dar principalele acuzaţii în această zonă se duc”.

Rogobete a remarcat că în secţia de anestezie-terapie intensivă, unele dintre angajate poartă bijuterii sau unghii false, deşi protocoalele interzic acest lucru pentru în cazul acestor angajaţi. Ministru spune că nu sunt indicii conform cărora bacteria cu care au fost infectaţi copiii ar fi fost cauzată de flori aduse în secţie. El a precizat că nu doar managerul este răspunzător pentru situaţia de la spitalul din Iaşi, subliniind că ancheta va stabili responsabilităţile.

Demiteri pe linie

Alexandru Rogobete este de părere că este nevoie de măsuri ferme, pentru că şi în trecut, după situaţii similare din alte spitale, lucrurile nu s-au schimbat prea mult iar aceiaşi oameni au rămas în aceleaşi funcţii.