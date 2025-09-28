Prima pagină » Actualitate » Ministrul Rogobete a descoperit UNGHII FALSE și BIJUTERII în secția ATI de la Sf Maria Iași. Ancheta tragediei se îndreaptă spre PENAL

Ministrul Rogobete a descoperit UNGHII FALSE și BIJUTERII în secția ATI de la Sf Maria Iași. Ancheta tragediei se îndreaptă spre PENAL

Rene Pârșan
28 sept. 2025, 16:58, Actualitate
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, reafirmă că ancheta în cazul tragediei bebelușilor de la Spitalul Sf Maria din Iași se îndreaptă spre zona penalului. Având dotări de ultimă oră, nu există altă explicație decât incompetența și lipsa de responsabilitate a administrației și neglijența personalului. Demnitarul a remarcat, personal, că în secţia de anestezie-terapie intensivă, unele dintre angajate poartă bijuterii sau unghii false, deşi protocoalele interzic acest lucru în cazul acestor angajaţi.

Ministrul promite că va trimite către procurori raportul final al Corpului de Control.

„Dacă se vor identifica date de natură penală, şi am indicii, nu vreau să intru în detalii în momentul de faţă, dar sigur că sunt în contact permanent cu şeful Corpului de Control, în momentul de faţă, astăzi, au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului, motiv pentru care vă asigur că voi transmite la Parchetul General raportul, atunci când el va fi finalizat, săptămâna viitoare”, a afirmat Alexandru Rogobete duminică, la Antena 3.

Neglijență în serviciu

Întrebat despre ce indicii este vorba, ministrul a răspuns: „Se referă la neglijenţă în serviciu, în principal, nu vreau să mă antepronunţ până nu am raportul finalizat dar principalele acuzaţii în această zonă se duc”.
Rogobete a remarcat că în secţia de anestezie-terapie intensivă, unele dintre angajate poartă bijuterii sau unghii false, deşi protocoalele interzic acest lucru pentru în cazul acestor angajaţi. Ministru spune că nu sunt indicii conform cărora bacteria cu care au fost infectaţi copiii ar fi fost cauzată de flori aduse în secţie. El a precizat că nu doar managerul este răspunzător pentru situaţia de la spitalul din Iaşi, subliniind că ancheta va stabili responsabilităţile.

Demiteri pe linie

Alexandru Rogobete este de părere că este nevoie de măsuri ferme, pentru că şi în trecut, după situaţii similare din alte spitale, lucrurile nu s-au schimbat prea mult iar aceiaşi oameni au rămas în aceleaşi funcţii.
„E adevărat că mie, cel mai uşor, deşi nu neapărat uman sau sufleteşte, este să demit oameni şi să aplic sancţiuni acolo unde s-a greşit. Nu va rezolva problema, dar este un semnal important,. Pentru că de prea multe ori s-au întâmplat astfel de situaţii şi, până la urmă, administrativ, dacă stăm să ne uităm, nu s-a întâmplat mai nimic.
Acei oameni au continuat să rămână acolo, poate o perioadă de timp după incident au fost mai atenţi la protocoale, după care au revenit la vechea rutină, că merge şi aşa”, a adăugat ministrul.

