Ministrul Sănătăţii a verificat şantierul Spitalului de Urgenţă din Iaşi. Alexandru Rogobete crede că parterul va fi gata la finele acestui an

„Spitalul Regional de Urgență din Iași prinde contur”, anunţă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, sâmbătă, pe facebook.

„Astăzi am vizitat șantierul Spitalului Regional de Urgență din Iași, unde am discutat cu antreprenorul general, constructorii, echipele de monitorizare și diriginții de șantier.

Lucrările avansează într-un ritm accelerat, iar rezultatele sunt deja vizibile!

Pentru stabilizarea terenului au fost instalați aproximativ 22.000 de piloți de susținere, au fost turnate plăcile de beton, iar până la finalul acestui an estimăm finalizarea structurii până la nivelul parterului.”