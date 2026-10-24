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Percheziții în Republica Moldova, într-un dosar privind pregătirea unor proteste violente. Tinerii ar fi fost mobilizați pe rețelele sociale

Percheziții în Republica Moldova, într-un dosar privind pregătirea unor proteste violente. Tinerii ar fi fost mobilizați pe rețelele sociale
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Poliția, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și procurorii din Republica Moldova au efectuat percheziții în Chișinău și în mai multe regiuni ale țării, într-un dosar privind pregătirea unor acțiuni care ar fi putut degenera în dezordini în masă. Anchetatorii suspectează că membrii unui grup ar fi încercat să mobilizeze tineri prin intermediul rețelelor sociale pentru a participa la proteste violente.

Suspecții ar fi folosit conturi false pe TikTok și Facebook

Potrivit informațiilor preliminare prezentate sâmbătă de Poliția Republicii Moldova, grupul ar fi urmărit obținerea unor beneficii financiare și organizarea unor acțiuni violente, inclusiv distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor publice și private.

Anchetatorii susțin că activitatea ar fi început în octombrie 2026. Suspecții ar fi creat mai multe profiluri false pe TikTok și Facebook, dar și canale pe Telegram, printre care s-ar fi numărat „ProtestMD”. Unele dintre conturi ar fi fost administrate din afara Republicii Moldova.

Prin intermediul acestor platforme, membrii grupului ar fi încercat să atragă în acțiuni de protest, în special, tineri din instituțiile de învățământ profesional și superior. Potrivit anchetatorilor, manifestațiile ar fi putut degenera în dezordini în masă.

„Ofițerii INI, în comun cu Serviciul de Informații și Securitate și procurorii PCCOCS, documentează activitatea unui grup infracțional suspectat de planificarea și pregătirea unor acțiuni ilegale de amploare, orientate spre provocarea dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova”, a anunțat Poliția.

Percheziții în Chișinău și în regiunile Centru și Nord

La 23 octombrie 2026, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și cei ai SIS au desfășurat percheziții simultane în Chișinău și în regiunile Centru și Nord ale țării. La operațiune au participat și angajați ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.

În urma acțiunilor, anchetatorii ar fi obținut date care indică implicarea tinerilor în activități de instigare, prin metode de manipulare menite să le diminueze percepția asupra consecințelor acestor acțiuni.

„În urma acțiunilor desfășurate au fost obținute date care indică implicarea și atragerea tinerilor în activități de instigare, prin metode de manipulare, care ar fi urmărit diminuarea percepției asupra consecințelor acestor acțiuni”, a precizat Poliția Republicii Moldova.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate

Potrivit Poliției, persoanele suspectate cooperează în prezent cu organele de drept. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor celor implicați în presupusele acțiuni de organizare a dezordinilor în masă.

Autoritățile le-au transmis cetățenilor să fie prudenți în fața mesajelor care îndeamnă la violență și să verifice informațiile înainte de a le distribui sau de a răspunde unor apeluri la protest.

„Poliția avertizează cetățenii să nu se lase manipulați de persoane necunoscute sau de mesaje care îndeamnă la violență și acțiuni ilegale.

Participarea la acțiuni de instigare la violență sau distrugere a bunurilor atrage răspundere juridică, inclusiv penală.

Îndemnăm cetățenii să manifeste prudență și să verifice informațiile înainte de a le distribui sau de a da curs unor apeluri care pot pune în pericol ordinea publică și siguranța oamenilor”, a transmis instituția.

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