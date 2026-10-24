MARTORII – Povești horror din sălile de operații românești. Unii pacienți au înnebunit

Duminică 25 octombrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII – POVEŞTI HORROR DIN SĂLILE DE OPERAȚII ROMÂNEŞTI. UNII PACIENȚI AU ÎNNEBUNIT.

Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este cunoscutul cardiolog Dorin Golcea care dezvăluie, la Martorii, latura crudă a sistemului medical românesc, plină de povești de groază. Veți afla despre situații şocante, în care pacienților li se taie picioarele, deși există alte soluții, ori află că sunt pe moarte, cu toate că, dacă ar primi tratamentul potrivit, ar mai trăi mult timp.

Dorin Golcea a împărtășit unele situații teribile, inclusiv povestea unui pacient care a fost internat la psihiatrie după ce a aflat că medicii îi tăiaseră un picior care ar fi putut să fie salvat. Mai mult, se pregăteau să i-l taie și pe al doilea, însă nu au mai apucat.

MARTORII aduce în fața publicului poveștile nespuse ale celor implicați direct în evenimente care au zguduit România. Crime celebre, bătăi care au făcut istorie, dosare explozive și scandaluri care au ținut prima pagină. În fiecare duminică, de la 19:00, pe YouTube și Facebook Gândul.