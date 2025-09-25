Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță noi investiții prin PNRR „pentru proiectele care schimbă spitalele din România”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi, printr-o postare pe Facebook, că în luna septembrie, instituția pe care o conduce plătește încă 600 de milioane de lei prin PNRR pentru „proiectele care schimbă spitalele din România”, pentru că „sănătatea oamenilor se construiește prin fapte, cu respect și încredere”.

„Doar în ultimele trei luni (iulie–septembrie) am ajuns la plăți record de 1,7 miliarde de lei – investiții reale, care închid proiecte esențiale pentru pacienți și pentru personalul medical!

Vorbim despre:

reducerea infecțiilor nosocomiale;

dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate;

creșterea capacității secțiilor de ATI Neonatologie;

dotarea cabinetelor de medicină de familie;

construcția de spitale noi.

Pentru prima dată după Revoluție, România are spitale noi în construcție: 8 finanțate din PNRR, 9 transferate pe alte fonduri europene nerambursabile și 3 pentru arși gravi, prin Banca Mondială.

Toate aceste rezultate au fost posibile pentru că la Ministerul Sănătății am demonstrat că Echipa este totul! Nu au căutat scuze, nu au spus «nu se poate». Am muncit împreună și am arătat că atunci când există comunicare și viziune, se pot construi soluții. Le mulțumesc colegilor mei care au rămas alături de mine indiferent de oră și care au înțeles că doar prin muncă, încredere și solidaritate putem merge mai departe.

Știu că nu suntem perfecți și că întotdeauna este loc de mai bine. Sunt multe probleme și greutăți în sistem, iar uneori mai greșim. Dar în același timp, nu putem ignora lucrurile bune care se întâmplă. Investițiile se văd, proiectele merg înainte și schimbările încep să fie reale pentru pacienți și pentru medici.

Pentru mine și pentru echipa mea, cel mai important mesaj este pentru pacienți: nu sunteți singuri! Știu cât de greu este uneori, dar vreau să vă spun clar – vocea voastră este auzită și contează.

Părerea voastră ne face bine și ne obligă să fim mai buni în fiecare zi. România merge înainte. Prin fapte, prin încredere și prin respect pentru oameni”, a scris ministrul.