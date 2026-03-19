Florin Ciuleanu (IGPR) vine la „Podcast cu Prioritate” #94 by ProMotor. Despre radarele fixe din e-SIGUR, cum poți reclama un șofer agresiv

Luni, 23 martie, de la ora 12:00, ProMotor publică un nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România.

Invitatul episodului 94 este Florin Ciuleanu, inspector principal de poliție în cadrul IGPR, Direcția Rutieră, o voce implicată în explicațiile publice legate de reguli de circulație, sancțiuni și noile măsuri de siguranță rutieră. În apariții publice recente, acesta a comentat atât schimbări legislative, cât și teme legate de controlul traficului și comportamentul șoferilor în România.

Noul episod vine într-un moment în care discuția despre disciplină în trafic, digitalizarea controalelor și reducerea accidentelor grave a devenit tot mai prezentă în spațiul public. ProMotor aduce astfel în fața publicului o conversație aplicată, cu accent pe măsuri concrete, pe funcționarea sistemelor moderne de supraveghere și pe relația dintre tehnologie, legislație și comportamentul din trafic.

e-SIGUR și noua etapă a supravegherii rutiere

Una dintre temele centrale ale episodului este sistemul e-SIGUR, proiectul prin care autoritățile introduc radare fixe și camere inteligente capabile să identifice automat mai multe tipuri de abateri. Florin Ciuleanu va explica în ce fază se află implementarea acestui sistem și cum ar putea arăta extinderea lui în București și la nivel național, într-un context în care monitorizarea digitală începe să joace un rol tot mai important în controlul traficului.

Discuția va detalia și traseul unei sancțiuni, de la înregistrarea abaterii până la comunicarea procesului-verbal către șofer. Publicul va afla care sunt etapele administrative, cât contează corectitudinea documentării unei fapte și unde apar, în practică, cele mai mari provocări atunci când tehnologia trebuie dublată de proceduri clare și eficiente.

Legislație, prevenție și măsuri pentru un trafic mai sigur

Podcastul va aborda și posibile schimbări legislative care pot influența direct traficul urban. Printre subiectele discutate se numără folosirea benzilor dedicate transportului public, rolul camerelor instalate pe autobuze în semnalarea abaterilor și măsurile prin care autoritățile încearcă să descurajeze comportamentele periculoase. În paralel, episodul va pune accent și pe prevenție, nu doar pe sancțiune, într-un peisaj rutier în care educația și aplicarea legii trebuie să funcționeze împreună.

„Podcast cu Prioritate" este realizat de ProMotor și aduce în prim-plan invitați relevanți din domeniul auto, al mobilității și al siguranței rutiere. Episodul 94 promite o discuție utilă pentru șoferi, pentru profesioniștii din domeniu, dar și pentru toți cei interesați de viitorul traficului din România.