Orban amenință UE cu blocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro, crucial pentru Ucraina. Dilema liderilor europeni: între compromis și confruntare

Uniunea Europeană se pregătește de o confruntare cu Viktor Orban, care amenință din nou să blocheze un împrumut de 90 de miliarde de euro crucial pentru Ucraina. Liderii europeni analizează măsuri dure după alegerile din Ungaria, unde premierul maghiar pierde teren în sondaje.

Uniunea Europeană intră într-un moment critic, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu premierul ungar Viktor Orbán, care amenință să blocheze un împrumut esențial de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Decizia ar putea declanșa o confruntare fără precedent între Budapesta și Bruxelles, chiar în pragul unei reuniuni decisive a liderilor europeni, scrie Politico.eu.

De-a lungul ultimului deceniu, Viktor Orbán a reușit să își impună frecvent veto-ul în cadrul Uniunii Europene, influențând agenda blocului comunitar. Însă actuala criză ar putea marca un punct de cotitură.

Potrivit diplomaților europeni, amenințarea de a bloca împrumutul pentru Ucraina depășește „o linie roșie”, iar răbdarea liderilor UE pare să se apropie de limită.

„Comportamentul Ungariei reprezintă un nou minim”, a declarat ministrul suedez pentru Europa, Jessica Rosencrantz.

Aceasta a confirmat că statele membre iau în calcul inclusiv activarea articolului 7 din Tratatul UE, care ar putea duce la suspendarea dreptului de vot al Ungariei: „Absolut, suntem deschiși la această posibilitate.”

Alegerile din Ungaria, moment decisiv pentru UE

Situația este complicată de contextul politic intern din Ungaria, unde Viktor Orbán se confruntă cu o competiție dificilă pentru realegere în fața rivalului său, Péter Magyar. Diplomații europeni spun că o confruntare cu Budapesta este inevitabilă, însă momentul acesteia depinde de rezultatul alegerilor din 12 aprilie.

Dacă Orbán va rămâne la putere, liderii UE ar putea adopta rapid măsuri pentru a limita influența acestuia, inclusiv condiționarea fondurilor europene sau acțiuni în justiție. În schimb, o eventuală victorie a lui Magyar ar putea deschide calea pentru o relație mai constructivă între Ungaria și instituțiile europene.

Blocarea împrumutului pentru Ucraina vine într-un moment extrem de sensibil, în care sprijinul financiar și militar pentru Kiev este considerat esențial de majoritatea statelor membre.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat la reuniunea Consiliului European, unde subiectul va fi unul central.

Diplomații avertizează că o eventuală blocare a împrumutului ar provoca reacții dure și ar tensiona suplimentar relațiile dintre UE și Ucraina.

„Prim-ministrul Orbán ar trebui să înțeleagă că testează tot timpul limitele a ceea ce celelalte state membre sunt dispuse să tolereze”, a declarat un diplomat european.

Liderii europeni se confruntă acum cu o dilemă dificilă: fie evită conflictul direct cu Viktor Orbán, fie adoptă o poziție fermă, cu riscul unei crize politice majore în interiorul Uniunii.

„Există o reticență clară de a-i acorda lui Orbán atenția”, a declarat un diplomat. „Nu-i vom acorda acel spațiu la EUCO. Dar dacă eșuăm în privința împrumutului, Zelenski va fi, pe bună dreptate, furios.”

