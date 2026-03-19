Legăturile cu regiunea Golfului Persic se numără „printre prioritățile principale ale politicii externe a Rusiei”, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov , în timpul unei reuniuni ministeriale cu statele arabe din Golf, desfășurată în orașul turistic Soci, în septembrie anul trecut.

„Însă, când aceste țări au cerut săptămâna trecută partenerului strategic al Rusiei, Iranul, să oprească atacurile cu rachete și drone asupra teritoriului lor, Rusia a arătat care sunt cu adevărat politicile sale externe”, notează Dmitriy Shapiro – analist de cercetare și redactor la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor (FDD).

În timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU (CSONU) din 11 martie 2026, menită să răspundă la atacurile Iranului asupra statelor din Golf, delegația rusă a propus învinovățirea Iranului

Deși rezoluția a eșuat, în cele din urmă, ea dezvăluie că Moscova ar prefera să ofere acoperire diplomatică Republicii Islamice

Ambasadorul Rusiei: „O rezoluție extrem de dezechlibrată”

Consiliul de Securitate al ONU s-a întrunit pentru a examina o rezoluție din partea Bahrainului care condamnă atacurile Iranului asupra țărilor arabe de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Republicii Islamice, pe 28 februarie 2026.

Rezoluția a cerut „încetarea imediată” a „atacurilor flagrante” ale Iranului împotriva Bahrainului, Kuweitului, Omanului, Qatarului, Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Iordaniei.

„De la începutul conflictului, Iranul a lansat peste 2.000 de drone și peste 800 de rachete, vizând atât obiective militare, cât și civile. Peste o duzină de civili au fost uciși în aceste atacuri.

De asemenea, Iranul a oprit traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Hormuz, un punct de blocare energetică vital prin care este transportat aproximativ 20% din petrolul mondial.

Rezoluția propusă de Bahrain, semnată de aproape 140 de state membre ale ONU, a trecut de Consiliul de Securitate al ONU cu 13 voturi pentru, în ciuda abținerilor Rusiei și Chinei.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasily Nebenzya, a numit «extrem de dezechilibrată», dând vina pe Israel și Statele Unite și considerându-le drept «cauzele profunde» ale conflictului.

Rusia a propus, de asemenea, propria rezoluție, care îndemna «părțile să înceteze imediat activitățile militare și să se abțină de la noi escaladări în Orientul Mijlociu și nu numai».

Rezoluția a fost respinsă de Statele Unite, la care s-a alăturat Letonia, țară care a votat împotriva rezoluției, în timp ce nouă state membre ale CSONU s-au abținut, iar patru au votat în favoarea rezoluției.

Ambasadoarea Letoniei la ONU, Sanita Pavļuta-Deslandes, a subliniat cinismul și ipocrizia Rusiei în introducerea unei astfel de rezoluții. Cu războiul său continuu în Ucraina, Moscova «însăși încalcă zilnic, de ani de zile, chiar principiile pe care acum le cere altora să le respecte», a declarat diplomatul”, amintește Dmitriy Shapiro.

„Discretul” Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putin, continuă Shapiro, a fost până acum „discret în criticile sale la adresa războiului”.

„Kremlinul acționează cu prudență, pentru a evita deteriorarea relației sale cu președintele Donald Trump pe fondul negocierilor diplomatice în curs privind Ucraina, prioritatea principală a lui Putin.

Totuși, acest lucru nu a împiedicat Moscova să își continue rolul, de-a lungul anilor, în apărarea Teheranului la Națiunile Unite și la alte instituții internaționale.

În anul 2025, Rusia s-a opus

În timpul Războiului de 12 Zile din luna iunie a anului 2025, Rusia, alături

Pe 28 februarie, Rusia a solicitat o sesiune specială a Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, unde Moscova a condamnat «agresiunea» SUA și Israelului împotriva Iranului”, mai scrie Dmitriy Shapiro în analiza publicată de FDD.

„Nu se poate avea încredere în Rusia”

În ultimă instanță, punctează Shapiro, „în ciuda eforturilor Moscovei de a se apropia de statele arabe din Golf, acțiunile sale la CSONU oferă dovezi suplimentare că nu se poate avea încredere în Rusia, care ar fi furnizat Iranului informații și sfaturi privind tacticile cu drone”.

„Cu toate acestea, Departamentul Trezoreriei SUA, în efortul de a calma piețele petroliere, a ridicat temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc deja încărcat pe petroliere.

Dacă Trezoreria intenționează să extindă această derogare pentru a acoperi tot petrolul rusesc – majorând și mai mult bugetul Kremlinului – acest lucru cu greu va face Moscova mai dispusă să facă compromisuri în discuțiile de pace cu Kievul sau să depună vreun efort pentru a-și controla prietenul Iran”, încheie Dmitriy Shapiro.

Foto colaj main (Serghei Lavrov și Vladimir Putin)

