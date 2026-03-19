Phantom MK-1: robotul umanoid care ar putea schimba războiul pe frontul din Ucraina

Primul robot creat special pentru misiuni militare a ajuns pe frontul din Ucraina. Phantom MK-1 poate folosi arme, se mișcă precum un om și va fi testat pentru recunoaștere și sprijin militar, sub supravegherea operatorilor umani.

Primul robot creat special pentru luptă

Phantom MK-1 are aproximativ 1,8 metri înălțime și poate transporta echipamente de până la 40 de kilograme, inclusiv arme precum pistoale sau puști M-16. Este proiectat să imite mișcările umane și să se deplaseze cu viteza de până la un metru pe secundă, notează Nextgendefense.com.

Primele două unități au fost deja trimise la Kiev, iar dezvoltatorul său, Foundation, a confirmat că va respecta protocoalele Pentagonului: orice angajament în luptă necesită aprobarea unui operator uman.

Proiectul, considerat unic, a beneficiat de investiții de aproximativ 24 de milioane de dolari din partea Armatei, Marinei și Forțelor Aeriene ale SUA.

Phantom MK-1 urmează să fie testat

Dacă testele vor fi reușite, sistemul ar putea fi folosit și în alte contexte: la granița de sud a SUA sau în exerciții dificile cu pușcașii marini americani.

Phantom MK-1 nu este singurul sistem tehnologic folosit în război. Câinii-roboți sunt deja desfășurați în Ucraina pentru a proteja soldații de misiuni periculoase: recunoașterea pozițiilor ruse și detectarea minelor. Grație agilitații și discreției lor, aceștia pot deveni aliați de neprețuit pentru armata ucraineană.

Robotul umanoid urmează să fie testat pe front din luna aprilie a acestui an.

