Nou protest la Damen Mangalia. Oamenii muncesc pe promisiuni de trei luni. Miniştrii vin, promit şi pleacă

Luiza Dobrescu
19 mart. 2026, 09:19, Actualitate

În timp ce guuvernanţii şi parlamentarii României se ceartă pe bugetul statului, câteva sute de angajaţi de la Damen Mangalia au ieşit  iar să protesteze din cauză că nu şi-au mai primit salariile de trei luni, consecutiv, însă au fost chemaţi la muncă.

UPDATE  | Protestele continuă

Angajații Șantierului Naval DAMEN Mangalia vor continua acțiunile de protest și în perioada următoare. Concret, oamenii au decis să se prezinte zilnic în fața pavilionului administrativ pentru a-și exprima nemulțumirile legate de neplata salariilor.

Această decizie reflectă nivelul ridicat de tensiune și lipsa unor soluții concrete până în acest moment. Angajații sunt hotărâți să își apere drepturile până la remedierea situației.

Reiterăm solicitarea către instituțiile responsabile de a interveni urgent pentru deblocarea situației și plata salariilor restante.

Știrea inițială

Încă de la fostul ministru al Economiei, Bogdan Ivan, oamenilor li s-a promis că vor fi aduşi investitori care să revitalizeze Şantierul Naval Mangalia, însă oamenii s-au hrănit, până acum, doar cu promisiuni ministeriale, spune, pentru Gândul, purtătorul de cuvânt al Blocului Naţional Sindical, Kevin Kirmizigul.

În dimineaţa de joi, 19 martie 2026, a avut loc un nou protest spontan la Şantierul Naval Damen din Mangalia.

„Angajații sunt nemulțumiți de faptul că este a treia lună la rând în care nu și-au primit salariile.

Situaţiie tensionată. Nu mai rezistă să fie chemaţi la muncă neplătiţi. Situaţie gravă, care afectează familiile, copiii, care se bazează doar pe acest venit. Economia locală, în exatrasezon nu este chiar una fericită.

Angajaţii de la şantier au venit şi-n Bucureşti. Chiar şi ministrul Bogdan Ivan le-a promis. A venit dl Miruţă le-a promis. Ultima discuţie a fost acum 2 săptămâni, cu dl Darău. Ministrul, de asemenea, a făcut doar promisiuni”, 

Oficialii care s-au perindat la conducerea Ministerului Economiei n-au făcut altceva decât să promită şi să plece, iar salariaţii au rămas în aceeaşi situaţie. Purtătorul de cuvânt al BNS mai spune că deja avem de-a face cu o serioasă problemă socială, în zonă, având în vedere că economia locală, mai ales în exatrsezon, nu este deloc una dintre cele mai înfloritoare.

Dacă nu vor veni nişte comenzi majore, şantierul nu are nicio şansă de supravieţuire, în condiţiile în care numai salariile angajaţilor ajung la 3 milioane de euro lunar, restanţe. În acest fel,  România poate pierde un activ foarte important dacă nu va fi reabilitat urgent.

Potrivit celor din minister, „cineva a păcălit major statul român”. iar exemplul folosit a fost acela că se cumpăra la jumătate un produs care avea valoarea,  la vânzare,  de 100 de lei, în timp ce costurile de producţie ajungeau la 70 lei.

În urma situaţiei identificate la nivelul şantierului, au fost înaintate o serie de plângeri la Parchet, însă lucrurile încă nu s-au mişcat în vreo anume direcţie, spuneau, anul trecut, surse din cadrul Ministerului Economiei.

România poate deveni un important hub de securitate la Marea Neagră, aşa cum, potrivit discuţiilor purtate la nivel de NATO, însă este nevoie ca şi infrastrcutura să corespundă cerinţelor impuse în astfel de situaţii.

La nivelul ministerului, s-a luat decizia de reducere a acestui decalaj prin intermediul fondurilor SAFE, bani pe care România îi va contracta de la Comisia Eueropeană pentru 25 de proiecte şi a căror valoare totală ajunge la 11, 7 miliarde de euro, spuneau cei de la minister în urmă cu câteva luni.

Însă, din câte se pare, şi acestea întârzie să apară, iar oamenii sunt disperaţi din cauză că mulţi dintre ei sunt singura sursă de venit a familiei, mai spun sindicaliştii.

Recomandarea video

Mediafax
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii în această dimineață
Digi24
Încă o țară din Orientul Mijlociu s-ar putea alătura SUA și Israelului în războiul din Iran
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Mark Rutte la sediul NATO din Bruxelles
Click
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Digi24
Actorul Val Kilmer, „înviat” cu ajutorul inteligenței artificiale pentru un nou film
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
CERN a descoperit o nouă particulă după modernizarea acceleratorului de particule Large Hadron Collider
Gândul de Vreme Schimbare radicală a vremii. Ploi, ninsori și vânt în mai multe regiuni. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
10:38
Schimbare radicală a vremii. Ploi, ninsori și vânt în mai multe regiuni. Prognoza detaliată de la ANM, pentru Gândul
POLITICĂ Orban amenință UE cu blocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro, crucial pentru Ucraina. Dilema liderilor europeni: între compromis și confruntare
10:16
Orban amenință UE cu blocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro, crucial pentru Ucraina. Dilema liderilor europeni: între compromis și confruntare
VIDEO Phantom MK-1: robotul umanoid care ar putea schimba războiul pe frontul din Ucraina
10:12
Phantom MK-1: robotul umanoid care ar putea schimba războiul pe frontul din Ucraina
ANALIZA de 10 Ipocrizie și cinism la nivel înalt. Cum s-a transformat Rusia lui Putin, la ONU, în „avocatul” Iranului. „Moscova încalcă zilnic chiar principiile pe care, acum, le cere altora să le respecte”
10:00
Ipocrizie și cinism la nivel înalt. Cum s-a transformat Rusia lui Putin, la ONU, în „avocatul” Iranului. „Moscova încalcă zilnic chiar principiile pe care, acum, le cere altora să le respecte”
FILM Val Kilmer „revine” pe ecrane după moarte. Filmul care ridică întrebarea: cât de departe poate merge inteligența artificială
09:33
Val Kilmer „revine” pe ecrane după moarte. Filmul care ridică întrebarea: cât de departe poate merge inteligența artificială
RĂZBOI Iranul a lansat noi atacuri cu rachete asupra instalațiilor de petrol și gaze din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite
09:11
Iranul a lansat noi atacuri cu rachete asupra instalațiilor de petrol și gaze din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite

Cele mai noi

Trimite acest link pe