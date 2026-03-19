Nou protest la Damen Mangalia. Oamenii muncesc pe promisiuni de trei luni. Miniştrii vin, promit şi pleacă

În timp ce guuvernanţii şi parlamentarii României se ceartă pe bugetul statului, câteva sute de angajaţi de la Damen Mangalia au ieşit iar să protesteze din cauză că nu şi-au mai primit salariile de trei luni, consecutiv, însă au fost chemaţi la muncă.

UPDATE | Protestele continuă

Angajații Șantierului Naval DAMEN Mangalia vor continua acțiunile de protest și în perioada următoare. Concret, oamenii au decis să se prezinte zilnic în fața pavilionului administrativ pentru a-și exprima nemulțumirile legate de neplata salariilor.

Această decizie reflectă nivelul ridicat de tensiune și lipsa unor soluții concrete până în acest moment. Angajații sunt hotărâți să își apere drepturile până la remedierea situației.

Reiterăm solicitarea către instituțiile responsabile de a interveni urgent pentru deblocarea situației și plata salariilor restante.

Știrea inițială

Încă de la fostul ministru al Economiei, Bogdan Ivan, oamenilor li s-a promis că vor fi aduşi investitori care să revitalizeze Şantierul Naval Mangalia, însă oamenii s-au hrănit, până acum, doar cu promisiuni ministeriale, spune, pentru Gândul, purtătorul de cuvânt al Blocului Naţional Sindical, Kevin Kirmizigul.

În dimineaţa de joi, 19 martie 2026, a avut loc un nou protest spontan la Şantierul Naval Damen din Mangalia.

„Angajații sunt nemulțumiți de faptul că este a treia lună la rând în care nu și-au primit salariile. Situaţiie tensionată. Nu mai rezistă să fie chemaţi la muncă neplătiţi. Situaţie gravă, care afectează familiile, copiii, care se bazează doar pe acest venit. Economia locală, în exatrasezon nu este chiar una fericită. Angajaţii de la şantier au venit şi-n Bucureşti. Chiar şi ministrul Bogdan Ivan le-a promis. A venit dl Miruţă le-a promis. Ultima discuţie a fost acum 2 săptămâni, cu dl Darău. Ministrul, de asemenea, a făcut doar promisiuni”,

Oficialii care s-au perindat la conducerea Ministerului Economiei n-au făcut altceva decât să promită şi să plece, iar salariaţii au rămas în aceeaşi situaţie. Purtătorul de cuvânt al BNS mai spune că deja avem de-a face cu o serioasă problemă socială, în zonă, având în vedere că economia locală, mai ales în exatrsezon, nu este deloc una dintre cele mai înfloritoare.

Dacă nu vor veni nişte comenzi majore, şantierul nu are nicio şansă de supravieţuire, în condiţiile în care numai salariile angajaţilor ajung la 3 milioane de euro lunar, restanţe. În acest fel, România poate pierde un activ foarte important dacă nu va fi reabilitat urgent.

Potrivit celor din minister, „cineva a păcălit major statul român”. iar exemplul folosit a fost acela că se cumpăra la jumătate un produs care avea valoarea, la vânzare, de 100 de lei, în timp ce costurile de producţie ajungeau la 70 lei.

În urma situaţiei identificate la nivelul şantierului, au fost înaintate o serie de plângeri la Parchet, însă lucrurile încă nu s-au mişcat în vreo anume direcţie, spuneau, anul trecut, surse din cadrul Ministerului Economiei.

România poate deveni un important hub de securitate la Marea Neagră, aşa cum, potrivit discuţiilor purtate la nivel de NATO, însă este nevoie ca şi infrastrcutura să corespundă cerinţelor impuse în astfel de situaţii.

La nivelul ministerului, s-a luat decizia de reducere a acestui decalaj prin intermediul fondurilor SAFE, bani pe care România îi va contracta de la Comisia Eueropeană pentru 25 de proiecte şi a căror valoare totală ajunge la 11, 7 miliarde de euro, spuneau cei de la minister în urmă cu câteva luni.

Însă, din câte se pare, şi acestea întârzie să apară, iar oamenii sunt disperaţi din cauză că mulţi dintre ei sunt singura sursă de venit a familiei, mai spun sindicaliştii.

