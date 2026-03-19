Top 10 – cele mai bune mașini în 2025. Auto Bild le-a testat și a aflat ce autoturisme au fost „la putere”, anul trecut

19 mart. 2026, 10:04, Actualitate
Auto Bild a testat și evaluat, anul trecut, mai multe autovehicul pe baza a șapte criterii: caroserie, confort, motor, dinamică, conectivitate, impact asupra mediului și costuri. Iar autoturismele electrice domină clasamentul celor mai bune mașini din 2025, realizat pe baza drive-testelor Auto Bild, ceea că demonstrează că viitorul transportului auto se îndreaptă cu pași repezi spre sustenabilitate și performanță.

De altfel, electricele depășesc în mod frecvent frecvent modelele cu motoare termice în mai multe aspecte tehnice, așa cum arată testele Auto Bild.

„Motorul electric oferă o putere liniară, fără întreruperi și zgomot redus, ceea ce contribuie la o experiență de condus mai rafinată”, explică Lena Trautermann, redactor-șef adjunct al publicației.

Deși multe dintre cele mai bune modele sunt din segmentul premium, unde producătorii investesc în tehnologie avansată și confort, aceste mașini electrice atrag în special șoferii care călătoresc frecvent sau sunt pasionați de inovație, însă prețul poate fi un obstacol major pentru mulți cumpărători.

Mercedes EQS, lider incontestabil în clasament

Pe primul loc în acest clasament s-a calificat Mercedes EQS 450+, cu nota 1,2, cel mai bine cotat model testat vreodată de Auto Bild.

Astfel, cu un preț de 111.515 euro, Mercedes EQS 450+ oferă o combinație de performanță și confort de lux, având Cu o baterie de 108,4 kWh și o autonomie de 678 km în testele reale (față de 818 km promiși de producător),.

„Interiorul este atât de silențios, încât pare o adevărată sală de relaxare mobilă”, subliniază cei de la Auto Bild.

BMW i5 Touring – sportiv și practic

BMW i5 xDrive40 Touring costă 90.730 de euro și ocupă locul al doilea cu nota 1,3, Acest model îmbină puterea de 394 CP cu utilitatea unui model break.

Cu o autonomie de 317 km în condiții reale, modelul BMW oferă o „experiență sportivă”, dar și un spațiu generos pentru bagaje, fiind un vehicul ideal pentru familii sau profesioniști.

Audi A6 Avant e-tron, eficiență și tehnologie

Locul trei este ocupat de Audi A6 Avant e-tron Performance, care se remarcă prin eficiență și un design modern, la un preț de 91.435 de euro.

Acest model este recomandat celor care apreciază tehnologia avansată și un consum redus, având o autonomie de 398 km în testele reale.

Skoda și Tesla, mașini mai accesibile

Skoda Elroq 85 și Tesla Model 3 reprezintă soluții excelente pentru cumpărătorii cu bugete mai modeste.

Skoda Elroq costă sub 45.000 de euro (și chiar sub 40.000 de euro cu subvenții) și  oferă o autonomie de 323 km și încărcare rapidă la 175 kW.

„Este o alegere pragmatică pentru cei care doresc un pachet complet fără costuri exagerate”, menționează Auto Bild.

Tesla Model 3 impresionează prin eficiența sa, consumând doar 13,2 kWh/100 km în modul economic.

Cu prețuri începând de la 36.990 de euro, acest model este perfect pentru drumuri lungi. Cele două modele s-au clasat pe locuri onorabile în acest clasament.

Top 10 – cele mai bune mașini în 2025:

  1. Mercedes-Benz EQS 450+/ scor 1,2 (foarte bine)
  2. BMW i5 xDrive40 Touring/ scor 1,3 (foarte bine)
  3. Audi A6 Avant e-tron/ scor 1,4 (foarte bine)
  4. Skoda Elroq 85 – scor 1,5 (bine)
  5. Tesla Model 3 – scor 1,6 (bine)
  6. Mercedes-Benz CLA 250+ EQ – scor 1,6 (bine)
  7. Skoda Enyaq RS – scor 1,6 (bine)
  8. Audi A6 Avant TDI quattro 150 kW S tronic – scor 1,6 (bun)
  9. BMW Seria 5 Touring 520d xDrive Touring – scor 1,6 (bun)
  10. Audi S6 Sportback e-tron – scor 1,6 (bun)

„Electricele câștigă puncte importante datorită lipsei vibrațiilor motorului și nivelului redus de zgomot”, a mai explicat Lena Trautermann.

