Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Zeci de persoane au fost evacuate. De la ce au pornit flăcările

Un incendiu a izbucnit, joi, la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu, unde aproximativ 50 de persoane, pacienți și cadre medicale, au fost evacuate de urgență. Focul s-a manifestat într-un salon, fără a se înregistra victime.

Pacienții și personalul, evacuați preventiv

Potrivit primelor informații transmise de echipele de intervenție, incendiul a fost semnalat în urmă cu scurt timp, iar la sosirea pompierilor se observa o degajare ușoară de fum în interiorul clădirii, fără flacără deschisă. Focul a izbucnit într-o cameră situată la etajul 1, unde au ars materiale textile.

În urma intervenției rapide, aproximativ 50 de persoane au fost evacuate din unitatea medicală pentru a evita orice risc. Din fericire, nu au fost raportate victime sau persoane rănite. Intervenția a dus la lichidarea incendiului în scurt timp, iar situația este în prezent sub control. Autoritățile urmează să stabilească exact cauza producerii incidentului.

