Prima pagină » Actualitate » Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Zeci de persoane au fost evacuate. De la ce au pornit flăcările

Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Zeci de persoane au fost evacuate. De la ce au pornit flăcările

19 mart. 2026, 09:14, Actualitate
Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Zeci de persoane au fost evacuate. De la ce au pornit flăcările

Un incendiu a izbucnit, joi, la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu, unde aproximativ 50 de persoane, pacienți și cadre medicale, au fost evacuate de urgență. Focul s-a manifestat într-un salon, fără a se înregistra victime.

Pacienții și personalul, evacuați preventiv

Potrivit primelor informații transmise de echipele de intervenție, incendiul a fost semnalat în urmă cu scurt timp, iar la sosirea pompierilor se observa o degajare ușoară de fum în interiorul clădirii, fără flacără deschisă. Focul a izbucnit într-o cameră situată la etajul 1, unde au ars materiale textile.

În urma intervenției rapide, aproximativ 50 de persoane au fost evacuate din unitatea medicală pentru a evita orice risc. Din fericire, nu au fost raportate victime sau persoane rănite. Intervenția a dus la lichidarea incendiului în scurt timp, iar situația este în prezent sub control. Autoritățile urmează să stabilească exact cauza producerii incidentului.

