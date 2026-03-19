Două nave, lovite de „proiectile necunoscute”, lângă Strâmtoarea Ormuz. La bordul uneia dintre ele a izbucnit un incendiu

Mihai Tănase
19 mart. 2026, 10:50, Știri externe
Un nou incident grav a fost raportat în Golful Oman, unde un petrolie a fost lovit de un „proiectile necunoscut”, declanșând un incendiu la bord și amplificând temerile privind securitatea maritimă în regiune.

O a doua navă din apropierea Strâmtorii Hormuz a fost lovită de un proiectil, de data aceasta la patru mile est de Ras Laffan, în Qatar, în Golful Persic. Nu au fost raportate victime pe navă, potrivit Centrului de Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO),scrie The Telegraph.co.uk.

Agenția UKMTO, care monitorizează siguranța transportului maritim global, a anunțat că atacul a avut loc la aproximativ 11 mile marine est de coasta Emiratelor Arabe Unite.

Strâmtoarea Ormuz, punctul critic în conflictul din Orient

Incidentul are loc într-un context extrem de tensionat, după ce Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.Prin acest coridor strategic trece, în mod normal, aproximativ 20% din petrolul și gazele transportate la nivel global.

De la începutul conflictului, pe 28 februarie, UKMTO a înregistrat 20 de incidente în zonă, dintre care 15 atacuri directe asupra navelor.

În paralel, un petrolier de mari dimensiuni sub pavilion Barbados, încărcat cu aproximativ 160.000 de tone de petrol, a fost forțat să își schimbe ruta după ce forțele iraniene au adoptat o poziție de atac.

Amintim că, zilele trecute președintele Donald Trump a cerut formarea unei coaliții militare internaționale pentru a asigura securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, însă propunerea sa a fost însă respinsă de mai mulți aliați, inclusiv NATO, Australia, Japonia și Coreea de Sud.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a transmis un mesaj dur, afirmând că Statele Unite nu depind de această rută strategică și sugerând că responsabilitatea ar trebui să revină statelor care beneficiază direct de transportul de petrol și gaze prin Ormuz.

