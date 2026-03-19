Val Kilmer „revine” pe ecrane după moarte. Filmul care ridică întrebarea: cât de departe poate merge inteligența artificială

Unul dintre cei mai carismatici actori de la Hollywood, Val Kilmer, care a murit în luna aprilie a anului trecut, va apărea într-un nou film. Producția „As Deep As the Grave” promite să fie nu doar o dramă puternică, ci și un experiment care împinge limitele eticii și tehnologiei în cinematografie, conform News.ro.

Val Kilmer, ales pentru rolul părintelui Fintan

Cu ani înainte de dispariția sa, Val Kilmer fusese ales pentru rolul părintelui Fintan, un personaj construit special pentru el. Însă starea sa de sănătate, afectată grav de cancerul la gât, l-a împiedicat să ajungă pe platourile de filmare.

„El era actorul pe care îl doream pentru acest rol. Rolul a fost conceput în mare parte în jurul lui. Se baza pe moştenirea lui amerindiană şi pe legăturile şi dragostea lui pentru sud-vestul Statelor Unite. Mă uitam zilele trecute la foaia de filmare şi îl aveam pregătit pentru filmări. Trecea printr-o perioadă foarte, foarte grea din punct de vedere medical şi nu a putut să o facă”, a explicat regizorul Regizorul Coerte Voorhees.

Inteligența artificială în locul actorului

După moartea lui Kilmer, echipa de producție a ales reconstruirea digitală a actorului cu ajutorul inteligenței artificiale. Totul s-a făcut cu acordul familiei, inclusiv al fiicei sale, Mercedes Kilmer.

„Familia lui spunea mereu cât de important considerau că este filmul şi că Val îşi dorea cu adevărat să facă parte din acest proiect. El credea cu adevărat că era o poveste importantă la care voia să-şi asocieze numele. Acel sprijin mi-a dat încrederea necesară să spun: bine, hai să facem asta. În ciuda faptului că unii oameni ar putea considera acest lucru controversat, asta era ceea ce îşi dorea Val”, spune Coerte Voorhees.

Cum va apărea pe ecran

Filmul combină imagini reale din arhiva actorului cu secvențe generate digital. Inclusiv vocea sa a fost recreată, o provocare majoră după intervenția la trahee care i-a afectat vorbirea în ultimii ani.

„Personajul din film suferă, de asemenea, de tuberculoză. Din nou, acest personaj istoric oglindește starea reală a lui Val atunci când suferea de cancer la gât. Așadar, în ceea ce privește vocea, aceasta este o ocazie cu adevărat unică pentru ca personajul să reflecte boala de care suferea de fapt actorul, creând astfel un fel de punte”, a subliniat producătorul John Voorhees.

„As Deep as the Grave” nu este doar despre trecutul personajelor, ci și despre lupta din spatele camerelor. Producția a durat aproximativ șase ani, afectată de pandemie și probleme financiare.

La un moment dat, scenele cu personajul lui Kilmer au fost eliminate. Ulterior, realizatorii au decis că povestea nu funcționează fără ele și au revenit asupra deciziei.

De la vocea în „Top Gun”, la întreaga prezență pe micile ecrane

Industria filmului este deja divizată. Mulți se tem că astfel de practici pot duce la folosirea imaginii actorilor fără acord. În acest caz, echipa susține că a respectat regulile și a compensat familia.

„El a privit întotdeauna cu optimism tehnologiile emergente, considerându-le un instrument de extindere a posibilităţilor narative. Acest spirit este ceva ce onorăm cu toţii în cadrul acestui film, din care el a făcut parte integrantă”, a explicat Mercedes Kilmer.

Nu este prima dată când tehnologia i-a „redat" vocea lui Val Kilmer. Actorul colaborase anterior pentru a-și recrea digital vocea în filmul Top Gun: Maverick.