Cât costă magnoliile acum, în 2026. În această primăvară, unele sortimente pot costa și cât un smartphone nou

Pe lângă ghiocei, lalele și zambile… mai există o floare asociată cu primăvara, anotimpul renașterii: magnolia. Deocamdată, nu și-au făcut apariția în natură, dar există în pepiniere, iar preţurile pornesc de la 100 de lei pentru plantele tinere şi ajung până la 7.500 de lei pentru soiuri mai mari şi mai rare, așadar în funcţie de dimensiunea şi soiul plantei.

„Este vorba despre Magnolia Grandiflora. Este singura magnolie care rămâne veşnic verde. Ea înfloreşte foarte târziu, dar face flori până toamna târziu. Are înălţimea de 6-7 metri şi este la preţul de 7.500 de lei”, a declarat la Observator TV Sorin Marius, proprietar de pepinieră.

Unde și cum trebuie plantate magnoliile

Specialiştii recomandă clienţilor să planteze magnoliile în grădini, în locuri însorite şi protejate de vânt.

„După montaj, trebuie dat apă, îngrăşământ şi trebuie urmărită pentru prindere. Sunt plante rezistente. Rezistă până la minus 15, minus 20 de grade. Sunt cu balotul format în ghiveci, cu prindere garantată”, a explicat Cristian Viezure, proprietar pepinieră.

În ultimii ani, pozele cu magnolii au devenit un trend pe reţelele de socializare. Mai mult, cei din Bucureşti beneficiază chiar de o hartă, unde se găsesc peste o mie de locuri cu arbuşti înfloriţi.

