Ministrul Sănătății stabilește obligații NOI pentru managerii de spitale. Feedback-ul pacienților, DEFINITORIU pentru performanţa unităților medicale

Mara Răducanu
08 aug. 2025, 15:24, Sănătate
Ministrul Sanatatii, Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, vine cu iz de schimbare în peisajul sănătății din România, o zonă care a stârnit mereu discuții și controverse de ambele părți ale baricadei, atât a cadrelor medicale, cât și a pacienților. Oficialul de la Sănătate afirmă că managerii de spitale publice vor fi obligaţi să ofere pe site-ul unităţii medicale ”date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie.”

Astfel, vor fi făcute publice numărul de transferuri către alte unităţi, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziţie publică, dar şi indicatori privind satisfacţia pacienţilor.

”Am aprobat un nou set de măsuri prin care creştem transparenţa şi responsabilitatea în spitalele publice. Managerii vor fi obligaţi să publice pe site-ul spitalului date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie”, a afirmat, vineri, într-o postare pe Facebook, ministrul Sănătăţii.

„Pacienţii trebuie să fie ascultaţi, iar experienţa lor în spital să conteze în mod real”

Potrivit ministrului Sănătății, printre informaţiile obligatorii se vor regăsi: numărul de transferuri către alte unităţi, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziţie publică, dar şi indicatori privind satisfacţia pacienţilor şi feedback-ul primit din partea acestora.

”Aceşti indicatori de performanţă nu vor fi doar cifre pe hârtie, ci instrumente prin care putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager şi şef de secţie. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să ştim exact cine îşi face treaba şi cine nu. În centrul acestor măsuri stă pacientul. Pacienţii trebuie să fie ascultaţi, iar experienţa lor în spital să conteze în mod real în evaluarea conducerii şi a echipelor medicale. Feedback-ul lor va deveni un criteriu concret în măsurarea performanţei”, a arătat Rogobete.

„Vom continua să fim fermi şi transparenţi”

El a menţionat că şi-a asumat transparentizarea activităţii spitalelor publice şi introducerea unor criterii clare de performanţă, iar acesta este încă un pas în această direcţie.

Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câştigă prin vorbe, ci prin fapte, prin reguli clare şi prin implicarea reală a pacienţilor în modul în care funcţionează spitalele. Vom continua să fim fermi şi transparenţi, pentru ca sănătatea din România să fie despre performanţă, responsabilitate şi respect faţă de pacienţi”,a conchis Alexandru Rogobete.

Sursă foto: Mediafax Alexandru Dobre 

