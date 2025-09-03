Ministrul Transporturilor a semnat protocolul pentru Magistrala 7 de METROU. Valoarea proiectului se ridică la miliarde de euro

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat miercuri semnarea protocolului de colaborare interinstituțională pentru proiectul strategic Magistrala 7 de metrou (Bragadiru-Voluntari), împreună cu directorul Metrorex, primarii sectoarelor 2 și 5, Rareș Hopincă și Vlad Popescu Piedone, primarul orașului Bragadiru, Gabriel Lupulescu și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma.

Proiectul prevede extinderea rețelei de metrou pe o lungime de 26 km, cu 27 de stații și două depouri, pe traseul Bragadiru – Șos. Alexandriei – Calea Rahovei – Piața Unirii – Calea Moșilor – Șos. Colentina – Voluntari.

Valoarea estimată a investiției este de 2,47 miliarde de euro, fără TVA, urmând a fi confirmată prin Studiul de Fezabilitate. Proiectul este inclus în strategiile de dezvoltare ale regiunii București-Ilfov și în Programul Investițional 2021-2030, fiind cel mai eligibil pentru finanțare din fonduri externe nerambursbile prin Programul Transport 2021-2027.