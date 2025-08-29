Ministrul Transporturilor „amendează” firmele de handling după sesizările pasagerilor: „Toleranță zero! / Oamenii plătesc pentru siguranță și respect”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, și-a manifestat revolta față de neglijența firmelor de manipulare a bagajelor de pe aeroport, după ce mai multe persoane au trimis sesizări în care au precizat că și-au găsit „bagajele deteriorate sau chiar cu bunuri lipsă”.

Ciprian Șerban a precizat că Ministerul Transporturilor are „toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi”, în contextul sesizărilor din partea pasagerilor, ale căror bagaje au fost deteriorate sau din care lipseau bunuri.

„Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi!

Am primit în ultima perioadă mai multe plângeri de la pasageri care mi-au povestit că, odată ajunși la destinație, și-au găsit bagajele deteriorate sau chiar cu bunuri lipsă.

Vreau să fiu foarte clar: oamenii plătesc pentru siguranță și respect, nu ca să-și vadă lucrurile stricate sau dispărute.

De aceea, cer Autorității Aeronautice Civile (aflată în subordinea MTI) și Poliției Transporturi să intensifice inspecțiile la companiile de handling.”, a precizat Ciprian Șerban.

„Solicit firmelor de handling să acorde o atenție mult mai mare procesului de selecție”

Ministrul Transporturilor cere firmelor da manipulare a bagajelor să facă o selecție mai atentă a angajaților.

„În același timp, solicit firmelor de handling să acorde o atenție mult mai mare procesului de selecție, instruire și monitorizare a angajaților. Integritatea și profesionalismul trebuie să fie criteriile principale atunci când oferi acces unor oameni la bunurile pasagerilor.

Astăzi am fost, din nou, sesizat personal cu privire la o astfel de situație și vreau să îi felicit pe reprezentanții structurilor statului care s-au mobilizat rapid și au rezolvat problema în cel mai scurt timp posibil.