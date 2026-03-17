Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunță că aproximativ 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres vor fi finalizați în acest an

17 mart. 2026, 16:38, Actualitate
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a transmis că autoritățile estimează finalizarea a circa 250 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până la sfârșitul anului, în urma discuțiilor cu construtorii.

După ce s-au terminat dezbaterile din comisii pe proiectul de buget pe 2026, ministrul Transporturilor a vorbit și despre câți kilometri noi de autostradă se angajează Româniă să aibă la finalul acestui an.

„La finalul acestui an şi după discuţiile pe care le-am avut cu constructorul, cu cel mai mare constructor pe care îl avem şi aici, mă refer la UMB, estimăm undeva în jur de 250 sau 255 de kilometri de autostradă şi drumuri expres, finalizaţi”, a spus ministrul Transporturilor.

Referitor la bugetul pe 2026, Ciprian Șerban a declarat, în Parlament, că bugetul alocat Ministerului Transporturilor pentru acest an este „modest” și insuficient pentru necesitățile infrastructurii. Oficialul a subliniat că, deşi suma propusă iniţial era de 36 de miliarde de lei, aceasta a crescut la 42 de miliarde, cu un supliment de un miliard provenit din programul SAFE.

„Este un buget modest, nu pot să spun că este un buget bun, pentru că aveam nevoie de mai mulți bani. Dacă inițial am plecat de la o sumă propusă de 36 de miliarde, am ajuns la 42.014, la care mai adăugăm încă un miliard anul acesta, estimăm un miliard de execuție din programul SAFE, banii pentru avansuri. Așteptăm cu interes rectificarea din vară, să putem completa cu sumele necesare pentru a acoperi toate proiectele pe care le avem în derulare sau proiectele noi pe care urmează să le finanțăm”.

Ministrul a vorbit și despre situația autostrăzii A7 și a precizat că tronsonul Bacău-Pașcani va fi finalizat până la finalul lunii august.

„Pe A7, după discuția pe care am avut-o cu constructorul, închidem la finalul lunii august tot tronsonul până la Pașcani. Nu se pierd bani, așa cum spune toată lumea. Acolo sunt bani din împrumut, nu sunt bani din grant”, a mai spus Ciprian Șerban.

