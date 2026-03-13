Prima pagină » Știri politice » Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a întâlnit cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg: „România încurajează creșterea investițiilor americane”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a întâlnit cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg: „România încurajează creșterea investițiilor americane”

13 mart. 2026, 14:14, Știri politice
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a întâlnit cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg: „România încurajează creșterea investițiilor americane”
Galerie Foto 4

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, a avut astăzi o întrevedere oficială cu Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două țări.

Potrivit ministrului Șerban, dialogul bilateral se va intensifica, cu accent pe extinderea cooperării economice și atragerea de investiții americane în România și în regiunea Europei Centrale și de Est.

„Ministerul Transporturilor și Infrastructurii susține activ aceste demersuri și încurajează creșterea investițiilor americane într-un context favorabil, marcat de reforme administrative, dezvoltarea accelerată a infrastructurii și progresul către aderarea României la OCDE”, a subliniat ministrul.

Un punct central al discuțiilor l-a constituit Portul Constanța, descris de Șerban ca un hub logistic strategic la Marea Neagră, care facilitează conexiunea dintre coridoarele europene de transport, bazinul Dunării și piețele internaționale. Rolul portului a căpătat o importanță deosebită în contextul războiului din Ucraina, devenind „un pilon esențial pentru stabilitatea lanțurilor regionale de aprovizionare și pentru tranzitul mărfurilor critice”.

Ministrul a reiterat deschiderea pentru o colaborare strânsă cu partenerii americani, cu scopul de a transforma potențialul existent în proiecte concrete și investiții cu impact pe termen lung.

„Am reafirmat disponibilitatea pentru o colaborare strânsă cu partenerii americani, în vederea transformării acestui potențial în proiecte concrete și investiții cu impact pe termen lung”, scrie Șerban.

Întâlnirea reflectă angajamentul României de a-și consolida poziția de nod strategic în infrastructura regională și de a stimula investițiile externe prin politici coerente și proiecte sustenabile.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ministrul Transporturilor anunță investiții de sute de milioane de euro pentru modernizarea transportulului feroviar și rutier

Guvernul extinde sprijinul pentru transportatori până la 30 aprilie 2027. Schema de compensare a motorinei se modifică substanțial 

Ministrul Ciprian Șerban a participat la deschiderea celui mai mare centru de training maritim și offshore din Europa

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
16:16
Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
CONTROVERSĂ Cum răspunde Ilie Bolojan profesorilor care amenință cu boicotul simulărilor pentru Examenele Naționale
15:56
Cum răspunde Ilie Bolojan profesorilor care amenință cu boicotul simulărilor pentru Examenele Naționale
FLASH NEWS Cum i-a răspuns Bolojan Olguței Vasilescu după ce primarul Craiovei s-a luat de mama premierului: Dacă tot ați venit până aici, puneți alte întrebări
15:41
Cum i-a răspuns Bolojan Olguței Vasilescu după ce primarul Craiovei s-a luat de mama premierului: Dacă tot ați venit până aici, puneți alte întrebări
REACȚIE Patrick André de Hillerin semnează un text dur după vizita lui Zelenski la București: Exista șansa să fim din cale afară de imbecili/ Ce dracu avem?/ Ce e cu noi?
15:11
Patrick André de Hillerin semnează un text dur după vizita lui Zelenski la București: Exista șansa să fim din cale afară de imbecili/ Ce dracu avem?/ Ce e cu noi?
MESAJ Pilotul de 30 de ani care a murit încercând să salveze un câine, avansat post-mortem de ministrul Apărării: „Zbor lin, Palf!”
14:26
Pilotul de 30 de ani care a murit încercând să salveze un câine, avansat post-mortem de ministrul Apărării: „Zbor lin, Palf!”
FLASH NEWS Ilie Bolojan promite reducerea birocrației pentru firme. Ce măsuri simplifică Guvernul pentru companii
13:41
Ilie Bolojan promite reducerea birocrației pentru firme. Ce măsuri simplifică Guvernul pentru companii
Mediafax
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
Digi24
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
Cancan.ro
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Câți bani va primi Primăria Generală din impozitul pe venit. Noua formulă de calcul inclusă în proiectul de buget pe 2026
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat cum reușesc furnicile nocturne să călătorească
ACTUALITATE Toți abonații TV ai Digi RCS-RDS trebuie să știe acest lucru. Cât costă abonamentul în 2026
16:21
Toți abonații TV ai Digi RCS-RDS trebuie să știe acest lucru. Cât costă abonamentul în 2026
RELIGIE Duminica Sfintei Cruci este sărbătorită pe 15 martie. Ce tradiții există în această zi importantă din calendarul ortodox
16:08
Duminica Sfintei Cruci este sărbătorită pe 15 martie. Ce tradiții există în această zi importantă din calendarul ortodox
SPORT Președintele lui CFR, mesaj după ce s-a vorbit despre o alianță a Clujului în play-off
15:57
Președintele lui CFR, mesaj după ce s-a vorbit despre o alianță a Clujului în play-off
FLASH NEWS Cultul personalității lui Miruță continuă la USR. Acum partidul îl laudă pentru că-și face treaba la Ministerul Apărării. Care e ultima “realizare” a lui Miruță
15:50
Cultul personalității lui Miruță continuă la USR. Acum partidul îl laudă pentru că-și face treaba la Ministerul Apărării. Care e ultima “realizare” a lui Miruță
PODCAST ALTCEVA Începe un nou sezon „Altceva cu Adrian Artene”! Reputatul profesor doctor LAVINIA BÂRLOGEANU ne spune cum putem „învinge” MOARTEA și ce mesaje primim DE DINCOLO
15:34
Începe un nou sezon „Altceva cu Adrian Artene”! Reputatul profesor doctor LAVINIA BÂRLOGEANU ne spune cum putem „învinge” MOARTEA și ce mesaje primim DE DINCOLO
MILITAR Pentagonul publică imagini cu portavionul USS Abraham Lincoln după ce iranienii au pretins că l-au avariat
15:32
Pentagonul publică imagini cu portavionul USS Abraham Lincoln după ce iranienii au pretins că l-au avariat

Cele mai noi

Trimite acest link pe