Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, s-a întâlnit cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg: „România încurajează creșterea investițiilor americane”

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, a avut astăzi o întrevedere oficială cu Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două țări.

Potrivit ministrului Șerban, dialogul bilateral se va intensifica, cu accent pe extinderea cooperării economice și atragerea de investiții americane în România și în regiunea Europei Centrale și de Est.

„Ministerul Transporturilor și Infrastructurii susține activ aceste demersuri și încurajează creșterea investițiilor americane într-un context favorabil, marcat de reforme administrative, dezvoltarea accelerată a infrastructurii și progresul către aderarea României la OCDE”, a subliniat ministrul.

Un punct central al discuțiilor l-a constituit Portul Constanța, descris de Șerban ca un hub logistic strategic la Marea Neagră, care facilitează conexiunea dintre coridoarele europene de transport, bazinul Dunării și piețele internaționale. Rolul portului a căpătat o importanță deosebită în contextul războiului din Ucraina, devenind „un pilon esențial pentru stabilitatea lanțurilor regionale de aprovizionare și pentru tranzitul mărfurilor critice”.

Ministrul a reiterat deschiderea pentru o colaborare strânsă cu partenerii americani, cu scopul de a transforma potențialul existent în proiecte concrete și investiții cu impact pe termen lung.

„Am reafirmat disponibilitatea pentru o colaborare strânsă cu partenerii americani, în vederea transformării acestui potențial în proiecte concrete și investiții cu impact pe termen lung”, scrie Șerban.

Întâlnirea reflectă angajamentul României de a-și consolida poziția de nod strategic în infrastructura regională și de a stimula investițiile externe prin politici coerente și proiecte sustenabile.

