Mirabela Dauer, audiată de DNA în dosarul generalului Cătălin Zisu privind locurile de veci de la cimitirul Ghencea

Cunoscuta cântăreață este audiată în calitate de martor în cel de-al doilea dosar de corupție în care este implicat generalul Cătălin Zisu, fostul comandant al Logisticii Armatei Române.

Potrivit anchetatorilor, generalul Cătălin Zisu ar fi făcut presiuni asupra comandantului unității care administrează cimitirul „Ghencea-Militari 3 pentru a concesiona cinci locuri de veci unor cunoscuți și rude.

Printre cei care urmau să primească în concesiune locurile de veci s-ar afla și cântăreața Mirabela Dauer, scrie știrileprotv.

„Mi-am dorit un loc de veci… Nu ca să-mi aparțină mie, mi l-am dorit pentru ca cei ce m-au iubit să aibă unde să-mi lase o floare, să-mi aprindă o lumânare. O dorință tăcută de liniște pentru ce va fi după plecarea spre lumea mai bună”, a scris într-o postare Mirabela Dauer.

„Tot ce simt e o durere surdă și o umilință care nu mi se cuvin”

Cântăreața a menționat în postarea sa că: „Prin mărinimia generalului Zisu, am primit o concesiune plătită, nu cerșită. Am crezut că, odată cu ea, va veni și pacea. Dar în loc de recunoștință, am primit o citație. Pentru prima dată în viața mea, m-am văzut chemată la DNA.”

„Nu pentru o vină, ci pentru o presupunere. Nu pentru o faptă, ci pentru o neînțelegere. Și tot ce simt e o durere surdă și o umilință care nu mi se cuvin. Sunt mâhnită și indignată și aleg astăzi să mă adresez vouă, cei care m-ați susținut întotdeauna cu dragoste și respect.”, a mai spus Dauer.

Cătălin Zisu este cercetat pentru fapte de corupție, fiind suspectat că ar fi acordat ilegal locuri de veci mai multor persoane. Generalul a fost audiat de procurorii militari ai DNA. Acesta fusese pus sub acuzare pentru modul în care s-au realizat lucrările de extindere a Cimitirului Ghencea.