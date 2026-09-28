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Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan: Nazare și Barna, aviz pozitiv. Burduja, Miruță și Drulă, aviz negativ. Irineu Darău, propus la Economie, intră la audieri

Ruxandra Radulescu
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Luni, 28 septembrie, de la ora 14:00, încep audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan. Procedura durează două zile și fiecare dintre miniștrii propuși va fi audiat câte o oră, la cererea premierului desemnat Siegfried Mureșan.

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UPDATE: Nazare, aviz favorabil în comisii. 20 de parlamentari au votat ”pentru”, 2 împotriva și 17 politicieni s-au abținut.

UPDATE: Alexandru Nazare, ministru propus la Finanțe, intră la audieri.

UPDATE: Cătălin Drulă, al treila ministru propus în guvernul Mureșan care primește aviz negativ. Au votat 16 parlamentari ”pentru” și 18 ”împotiva”.

UPDATE: Senatorul PSD Daniel Zamfir, critici la adresa lui Cătălin Drulă, în timpul audierilor.

Ați reușit ceva ce nu s-a mai întâmplat pe planetă. Să conduceți ministerul 10 luni și să nu inaugurați niciun kilometru de autostradă. Văd că și în programul de guvernare vă propuneți de data astă să nu semnați niciun contract de infrastructură, ceea ce vă aduce în Cartea Recordurilor, ceea ce poate vă și doriți”, a afirmat Zamfir.

UPDATE: Miruță a fost însoțit de doi militari. După ce discuțiile s-au încheiat, cei doi au fost întrebați de jurnaliști de ce s-au prezentat la audieri. Ionuț Moșteanu a intervenit în discuție și a declarat că, având în vedere faptul că Miruță este încă în funcție, are voie să fie însoțit de o echipă.

UPDATE: Radu Miruță, al doilea ministru din guvernul propus de Mureșan care primește aviz negativ. 17 voturi pentru și 21 împotriva.

UPDATE: Audierea lui Miruță a depășit timpul alocat cu 15 minute. În paralel, audierea lui Cătălin Drulă, propus la Ministerul Transporturilor, a început.

UPDATE: Cosmina Cerva, senatoare din grupul PACE, l-a întrebat pe Miruță, despre ajutorul acordat de România Ucrainei.

Pentru capabilitățile donate nu este strategic să desfacem aceste capabilități pentru că există părți interesante care ar deduce ce nu mai avem noi. Pentru suma totală, suntem absolut că ea trebuie comunicată. Nu este un lucru ținut în frâu de la Ministerul Apărării”

UPDATE: Miruță a refuzat să răspundă la întrebarea adresată de Florin Manole despre pensiile speciale. Ministrul propus la Apărare i-a transmis acestuia să adreseze întrebarea la altă comisie.

UPDATE: Radu Miruță, propus la Apărare, este audiat în comisii în aceste momente.

UPDATE: Tanczos Barna, primul ministru din guvern care a primit aviz favorabil. 20 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și 16 abțineri.

UPDATE: Un senator POT l-a întrebat pe Barna de ce a acceptat nominalizarea ”într-un guvern de paie” despre care ”se știe” că de miercuri va deveni ”istorie”.

UPDATE: Tanczos Barna, propus pentru funcțiile de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru cea de viceprim-ministru, vrea comasarea ANIF – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare și Apele Române. Propune înființarea unui sistem de etichetare 100% românesc.

UPDATE: Liberalul Sebastian Burduja, propus ministrul al Energiei în Guvernul Mureșan, a primit aviz negativ.

UPDATE: Președintele a spus că cine nu e mulțumit de răspunsul lui Burduja să îl penalizeze la vot. Burduja spune că va fi penalizat indiferent ce va răspunde

UPDATE: Președintele Comisiei transmite parlamentarilor că cine nu e mulțumit de răspunsul lui Burduja să îl penalizeze la vot. Burduja susține că va fi penalizat indiferent ce va răspunde.

UPDATE: Claudia Manda, secretarul general al Partidului Social Democrat, îi solicită lui Sebastian Burduja să își ceară scuze față de europarlamentarul PNL, Virgil Popescu.

UPDATE: Un senator PSD i-a reproșat lui Burduja că a venit cu „o fițuică” la audieri și i-a cerut să îi transmită lui Mureșan să schimbe programul GhatGPT cu care a scris programul de guvernare.

UPDATE: Parlamentarii au început să se certe pentru a lua cuvântul la audieri.

UPDATE: Sebastian Burduja, propus la Ministerul Energiei, spune că vrea sa prioritizeze stocarea energiei și precizează că trebuie să ajungem din urmă Bulgaria. Burduja afirmă că va începe exploatarea Neptun Deep anul viitor și că astfel va fi susținută producția de îngrășăminte la Azomureș.

UPDATE: Au început audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru formarea noului Guvern. Vicepreședintele PNL, Mircea Abrudean, propus ca ministru al Afacerilor Interne, nu este prezent fizic în sală.

Știre inițială:

Mureșan este al treilea premier desemnat de președintele Nicușor Dan, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, la data de 5 mai, în urma moțiunii de cenzură.

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Orarul audierilor:

Luni, 28 septembrie, audierile vor avea loc între orele 14 și 20 și vor fi audiați următorii miniștri:

  • Ora 14.00 – Sebastian Burduja, Ministrul Energiei
  • Ora 15.00 – Tánczos Barna, Viceprim-ministru, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  • Ora 16.00 – Radu Miruță, Viceprim-ministru, Ministrul Apărării Naționale
  • Ora 17.00 – Cătălin Drulă, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
  • Ora 18.00 – Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor
  • Ora 19.00 – Irineu Darău Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Marți, 29 septembrie, audierile vor avea loc între orele 10 și 20 și vor fi audiați următorii miniștri:

  • Ora 10.00 – Mircea Abrudean Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Interne
  • Ora 11.00 – Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene
  • Ora 12.00 – Raluca Turcan, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale
  • Ora 13.00 – Oana Gheorghiu, Ministrul Sănătății
  • Ora 14.00 – Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe
  • Ora 15.00 – Andrea Chiș, Ministrul Justiției
  • Ora 16.00 – Bulcsú Koppány Ötvös, Ministrul Culturii
  • Ora 17.00 – Mihai Dimian, Ministrul Educatiei și Cercetării
  • Ora 18.00 – Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  • Ora 19.00 – Diana Buzoianu Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus sâmbătă dimineaţa la Parlament programul de guvernare şi lista de miniştri.

Miniștrii propuși de Siegfried Mureșan pentru formarea noului Cabinet

Echipa alături de care Siegfried Mureşan va merge în faţa Parlamentului este alcătuită din:

  •  Mircea Abrudean (PNL) – ministru al Afacerilor Interne şi viceprim-ministru
  •  Radu Miruţă (USR) – ministru al Apărării Naţionale şi viceprim-ministru
  • Tánczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi viceprim-ministru
  •  Andrea Chiş (independentă) – ministru al Justiţiei
  • Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanţelor
  • Oana Ţoiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe
  •  Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătăţii
  • Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor şi Infrastructurii
  • Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
  • Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale
  • Dragoş Pîslaru (PNL) – ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene
  • Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului
  •  Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor
  • Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei
  • Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR) – ministru al Culturii
  • Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educaţiei şi Cercetării

Totodată, secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, este propus Dan Reşitnec (USR).

Comentarii 3

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