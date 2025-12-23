Care sunt controversele din spatele noului ministru al Apărării, Radu Miruță. De la acuzații de rasism, la încasarea a două salarii bugetare simultan și o amendă de 3.000 de euro

Radu Miruță a depus jurământul și a preluat oficial funcția de ministru al Apărării. Numirea sa a venit după o perioadă marcată de mai multe controverse publice, apărute înainte de instalarea oficială în funcție.

Declarația discriminatorie la adresa romilor

Una dintre cele mai criticate situații a apărut după o declarație făcută de Miruță într-o intervenție la Prima News. În timpul unei discuții despre cazarea plătită de Parlament, acesta a spus că nu se mută „ca țiganul cu cortul”.

Organizația Roma for Democracy a reacționat public și a acuzat folosirea unui stereotip rasist. ONG-ul a susținut că expresia este jignitoare și că normalizează discriminarea.

Discuțiile legate de salarii și beneficii

Tot înainte de preluarea funcției, Radu Miruță a confirmat că încasa două salarii, unul de la Ministerul Economiei și unul de la Parlament, în calitate de deputat. El a spus că legea permite acest lucru.

Miruță a precizat că Parlamentul îi plătea cazarea și că nu a solicitat de la Guvern. Declarațiile au atras critici, în contextul măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare.

Sesizarea de incompatibilitate depusă de Victor Ponta

După anunțul privind propunerea sa pentru Ministerul Apărării, Victor Ponta a transmis o sesizare oficială către președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Acesta a susținut că Miruță se află într-o stare de incompatibilitate legală.

Sesizarea sa a fost însoțită de un document al Agenției Naționale de Integritate, care arată că exercitarea simultană a funcției de deputat și a calității de persoană fizică autorizată reprezintă incompatibilitate, potrivit legii.

Amenda primită în dosarul Avioane Craiova

O altă controversă a vizat activitatea lui Radu Miruță ca ministru al Economiei. Acesta a fost amendat cu 15.000 de lei de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Amenda a fost aplicată după ce Miruță a făcut numiri interimare la conducerea companiei Avioane Craiova. Ministrul a explicat că societatea se afla de ani de zile într-o situație ilegală, cu interimate prelungite și că a încercat să corecteze problema.

Moțiunea simplă depusă de AUR

În perioada mandatului său la Ministerul Economiei, Miruță a fost vizat și de moțiune simplă depusă de AUR în Senat. Formațiunea l-a acuzat că a transformat ministerul într-o „agenție de plasare a forței de muncă pentru USR”. Documentul a fost semnat de 39 de senatori din opoziție.

Episodul protestului de la Damen Mangalia

Un alt moment intens mediatizat a avut loc în timpul protestelor angajaților de la șantierul naval Damen Mangalia. Oamenii s-au adunat în fața Ministerului Economiei, nemulțumiți de situația companiei aflate în insolvență.

Radu Miruță a ieșit în fața protestatarilor și a vorbit printr-o portavoce. El le-a spus că situația șantierului nu mai depinde de acționari, ci de administratorul judiciar. Ministrul a afirmat că nu a venit să le spună „povești” și că încearcă să facă ce este posibil din poziția sa.

Un început de mandat sub presiune

Toate aceste episoade au avut loc înainte ca Radu Miruță să preia oficial funcția de ministru al Apărării. Instalarea sa în fruntea unui minister strategic a venit după o perioadă tensionată, marcată de controverse politice și administrative.

AUTORUL RECOMANDĂ: