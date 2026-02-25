Prima pagină » Știri externe » Rusia amenință Europa cu un atac direct. Zaharova: „Extinderea NATO va fi stopată prin metode politice sau militare”. Războiul din Ucraina continuă

Mihai Tănase
25 feb. 2026, 09:17, Știri externe
Maria Zaharova | Foto - Mediafax

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova a amenințat Rusia va „stopa” extinderea NATO fie „prin metode politice sau militare”. De asemenea, ea a precizat că Rusia nu renunță la condițiile sale maximaliste pentru pace, confirmând astfel că războiul din Ucraina este departe de a se încheia.

Rusia va încerca să rezolve problema extinderii NATO „prin metode politice sau militare”, iar fără eliminarea acestei chestiuni nu este posibilă soluționarea conflictului din jurul Ucrainei, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agenția TASS.

Declarația a fost făcută în contextul acuzațiilor formulate de liderul ucrainean Volodimir Zelenski privind încălcarea Memorandumului de la Budapesta și chiar în ziua în care s-au împlinit patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Mesajul transmis de Moscova sugerează că Federația Rusă nu intenționează să renunțe la condițiile impuse pentru o eventuală pace.

Potrivit Mariei Zaharova, Ucraina ar fi renunțat, încă din anii 1990, la unul dintre fundamentele recunoașterii sale internaționale, respectiv statutul de stat neutru și neafiliat la vreun bloc militar. În acest context, Moscova consideră că administrația de la Kievu ar fi încălcat inclusiv Memorandumul de la Budapesta din 1994.

Zaharova a afirmat că „extinderea necontrolată” a spațiului geopolitic al NATO până la granițele Rusiei, inclusiv prin Ucraina, a devenit „una dintre cauzele principale ale conflictului”, fără eliminarea căreia nu poate exista o soluție durabilă.

„Am propus deja diferite variante”, a declarat oficialul rus, încercând să justifice agresiunea militară declanșată de Moscova.

Memorandumul de la Budapesta, reinterpretat de Moscova

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a reamintit că, prin Memorandumul de la Budapesta, Ucraina a acceptat să transfere o parte din arsenalul nuclear sovietic aflat pe teritoriul său către Federația Rusă și să devină un stat fără arme nucleare. Totodată, la Budapesta a fost adoptată o declarație comună a liderilor Rusiei, SUA, Marii Britanii și Ucrainei, care sublinia importanța angajamentelor din cadrul OSCE.

Zaharova a susținut că „partea ucraineană nu și-a îndeplinit aceste angajamente” și că ar fi tolerat ani la rând creșterea unui naționalism extrem de agresiv. În opinia Moscovei, acest proces ar fi dus la „autodeterminarea” populației din Crimeea, Donețk, Luhansk, Zaporojia și Herson, prin referendumuri nerecunoscute internațional.

În acest context, oficialul rus a declarat că pierderea integrității teritoriale a Ucrainei ar fi rezultatul unor procese interne și nu ar avea legătură cu Rusia.

„Prin urmare, nu se poate vorbi despre nicio încălcare a Memorandumului de la Budapesta din partea Federației Ruse”, a afirmat Zaharova.

„Tratatul de prietenie” din 1997, invocat de Kremlin

Zaharova a mai susținut că documentul juridic esențial în relația bilaterală a fost tratatul de prietenie, cooperare și parteneriat semnat în 1997, pe care Ucraina l-ar fi încălcat sistematic. Această situație ar fi dus, potrivit Moscovei, la decizia de a începe „operațiunea militară specială”.

Ea a precizat că orientarea strategică a Kievului către obținerea statutului de membru NATO a fost consfințită constituțional, încălcând astfel prevederile acordurilor bilaterale. Zaharova a acuzat „selectivitatea memoriei” lui Zelenski și a susținătorilor occidentali, afirmând că obiectivele Rusiei „își păstrează actualitatea” și „vor fi îndeplinite”.

Mesajul a fost susținut ulterior și de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a declarat că Moscova nu și-a atins încă obiectivele în Ucraina și va continua să le urmărească inclusiv pe cale militară.

