Toni Neacșu: „Joi, decizia CCR pe pensiile magistraților va ajunge, motivată, la președinte”

25 feb. 2026, 08:47, Actualitate
Într-o nouă ieșire publică pe unul dintre cele mai sensibile subiecte ale momentului, dar de data asta „pentru liniștea dlui Cristian Tudor Popescu”, după cum ține să precizeze, avocatul Toni Neacșu anunță, pe Facebook, că „decizia CCR pe pensiile magistraților va ajunge, motivată, la președinte”.

„Pentru liniștea dlui Cristian Tudor Popescu: mâine decizia CCR pe pensiile magistraților va ajunge, motivată, la președinte”, anunță Toni Neacșu, fost membru al CSM.

„Se poate da și OUG, dar…”

Mai departe, avocatul arată că, de joi, 25 februarie, „președintele are 10 zile la dispoziție să analizeze dacă poate promulga o lege care are dată de intrare în vigoare și mai ales eșalonările vârstei de pensionare și alte calendare de aplicare ziua de 01.01.2026”.

„Bineînțeles că se poate da și un OUG, dar amintesc că există un referendum care interzice în principiu ordonanțele de urgență în domeniul justiției și, dincolo de asta, orice astfel de act normativ ajunge imediat în pretoriul judecătorilor.

Din punct de vedere strict tehnic modificarea legii, altfel decât prin retrimitere la Parlament de către președinte, se poate face doar în cele 3 zile ulterioare publicării ei în Monitorul Oficial sau eventual după întrarea în vigoare.

Asta însă ar fi peșcheș curat pentru magistrați, pentru că vor ajunge să controleze chiar ei, prin intermediul litigiilor și al trimiterilor la Curtea de Justiție a UE, convenționalitatea unei astfel de măsuri”, mai notează pe Facebook Toni Neacșu.

