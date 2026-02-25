Rămâi fără permis auto, dacă nu îți plătești amenzile. Noua lege ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026

Șoferii care nu își plătesc, la timp, amenzile rutiere vor rămâne fără permis de conducere. O nouă lege ar urma să intre în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2026. Aceasta reprezintă una dintre noile măsuri care vor fi prinse în ordonanța privind reforma administrației.

Șoferii sunt vizați într-una dintre măsurile care vor fi prinse în ordonanța privind reforma administrației. Marți seară, 24 februarie 2026, Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a explicat faptul că șoferii care doresc să reducă perioada în care permisul de conducere le este suspendat trebuie să facă dovada plății amenzilor.

„La reducerea perioadei de suspendare a permisului, cel care dorește reducerea perioadei va trebui să facă dovada plății amenzilor pe care le-a primit. Nu numai acea amendă, dar a tuturor amenzilor de circulație. Dar nu întră aici toate debitele la bugetul local”, a explicat ministrul Cseke Attila, arată G4media.

Cum riscă șoferii să rămână fără permis

Șoferii riscă să rămână fără permis auto, dacă nu își plătesc amenzile după cele 105 zile de la constatarea contravențiilor. Șoferul nu va fi nevoit să își predea permisul de conducere, deoarece va apărea direct, în evidența M.A.I., că este retras sau suspendat. Ministrul a mai menționat că această lege va intra în vigoare peste 6 luni, de la 1 septembrie 2026, „dacă considerăm că Ordonanța apare pe 1 martie”.

„După expirarea a 105 zile de la constatarea contravenției, va interveni suspendarea permisului care se va face printr-o interconectare a MAI cu autoritățile locale.

Ministerul va fi înștiințat de către autoritatea locală că se poate ajunge la suspendarea permisului, pentru că nu s-a achitat amenda.

Cetățeanul nu va trebui să predea permisul, dar în evidența MAI va apărea că permisul e retras sau suspendat. În momentul plății, în sistem apare că s-a plătit amenda, iar permisul nu mai e suspendat. Cetățeanul nu trebuie să facă nimic, statul lucrează pe acest sistem”, a explicat Cseke Attila.

