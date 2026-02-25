Prima pagină » Actualitate » Rămâi fără permis auto, dacă nu îți plătești amenzile. Noua lege ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026

Rămâi fără permis auto, dacă nu îți plătești amenzile. Noua lege ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026

25 feb. 2026, 08:54, Actualitate
Rămâi fără permis auto, dacă nu îți plătești amenzile. Noua lege ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026

Șoferii care nu își plătesc, la timp, amenzile rutiere vor rămâne fără permis de conducere. O nouă lege ar urma să intre în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2026. Aceasta reprezintă una dintre noile măsuri care vor fi prinse în ordonanța privind reforma administrației.

Șoferii sunt vizați într-una dintre măsurile care vor fi prinse în ordonanța privind reforma administrației. Marți seară, 24 februarie 2026, Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a explicat faptul că șoferii care doresc să reducă perioada în care permisul de conducere le este suspendat trebuie să facă dovada plății amenzilor.

„La reducerea perioadei de suspendare a permisului, cel care dorește reducerea perioadei va trebui să facă dovada plății amenzilor pe care le-a primit. Nu numai acea amendă, dar a tuturor amenzilor de circulație. Dar nu întră aici toate debitele la bugetul local”, a explicat ministrul Cseke Attila, arată G4media.

Rămâi fără permis auto, dacă nu îți plătești amenzile / foto: Shutterstock

Cum riscă șoferii să rămână fără permis

Șoferii riscă să rămână fără permis auto, dacă nu își plătesc amenzile după cele 105 zile de la constatarea contravențiilor. Șoferul nu va fi nevoit să își predea permisul de conducere, deoarece va apărea direct, în evidența M.A.I., că este retras sau suspendat. Ministrul a mai menționat că această lege va intra în vigoare peste 6 luni, de la 1 septembrie 2026, „dacă considerăm că Ordonanța apare pe 1 martie”.

„După expirarea a 105 zile de la constatarea contravenției, va interveni suspendarea permisului care se va face printr-o interconectare a MAI cu autoritățile locale.

Ministerul va fi înștiințat de către autoritatea locală că se poate ajunge la suspendarea permisului, pentru că nu s-a achitat amenda.

Cetățeanul nu va trebui să predea permisul, dar în evidența MAI va apărea că permisul e retras sau suspendat. În momentul plății, în sistem apare că s-a plătit amenda, iar permisul nu mai e suspendat. Cetățeanul nu trebuie să facă nimic, statul lucrează pe acest sistem”, a explicat Cseke Attila.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Toni Neacșu: „Joi, decizia CCR pe pensiile magistraților va ajunge, motivată, la președinte”
08:47
Toni Neacșu: „Joi, decizia CCR pe pensiile magistraților va ajunge, motivată, la președinte”
ECONOMIE Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
08:13
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1462. Planul lui Zelenski pentru al 5-lea an de război. Ministrul Apărării de la Kiev a spus totul
08:08
Război în Ucraina, ziua 1462. Planul lui Zelenski pentru al 5-lea an de război. Ministrul Apărării de la Kiev a spus totul
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nici nu începuse războiul când au început negocierile dintre americani și ruși. Se discutau toate detaliile”
08:01
Dan Dungaciu: „Nici nu începuse războiul când au început negocierile dintre americani și ruși. Se discutau toate detaliile”
REACȚIE Traian Băsescu îi recomandă lui Bolojan un moment de respiro de la austeritate: „Ar fi bună o pauză după atâtea măsuri luate”
07:36
Traian Băsescu îi recomandă lui Bolojan un moment de respiro de la austeritate: „Ar fi bună o pauză după atâtea măsuri luate”
UTILE Tabel alcoolemie | După câte ore te poți urca la volan, în funcție de cât ai băut: o bere, 2 beri etc
07:32
Tabel alcoolemie | După câte ore te poți urca la volan, în funcție de cât ai băut: o bere, 2 beri etc
Mediafax
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o acuzatoare a lui Donald Trump
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Pe ce dată vine primăvara, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor Accuweather și ANM
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Mediafax
Expert: Unele dintre cele mai puternice arme ale lui Putin se ascund la vedere în Canalul Mânecii, ar putea începe o confruntare
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Ziua în care s-a deschis oficial cel mai vechi muzeu din România
FLASH NEWS Alexandru Nazare: Un nou obiectiv major atins: am adoptat ieri pachetul de relansare economică. România trece la următoarea etapă de dezvoltare
09:10
Alexandru Nazare: Un nou obiectiv major atins: am adoptat ieri pachetul de relansare economică. România trece la următoarea etapă de dezvoltare
CONTROVERSĂ Rusia nu învinge Ucraina de 4 ani, dar FSB, GRU și SVR au fost menajate. Raționamentul lui Putin și „trauma istorică” a anilor `90: „Imperiul rus a fost distrus de revoluționari, în complicitate cu Occidentul trădător”
08:30
Rusia nu învinge Ucraina de 4 ani, dar FSB, GRU și SVR au fost menajate. Raționamentul lui Putin și „trauma istorică” a anilor `90: „Imperiul rus a fost distrus de revoluționari, în complicitate cu Occidentul trădător”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Ideea de Rusia vs Ucraina e un fake news. Războiul nu a fost doar cu Ucraina, ci și cu forțele care o susțin”
07:30
Dan Dungaciu: „Ideea de Rusia vs Ucraina e un fake news. Războiul nu a fost doar cu Ucraina, ci și cu forțele care o susțin”
FLASH NEWS 🚨 Discurs maraton al lui Trump despre Starea Națiunii: „Trăim epoca de aur a SUA”. Avertismentul pentru Iran, războiul din Ucraina, criza din Venezuela
07:19
🚨 Discurs maraton al lui Trump despre Starea Națiunii: „Trăim epoca de aur a SUA”. Avertismentul pentru Iran, războiul din Ucraina, criza din Venezuela
ACTUALITATE 25 Februarie, calendarul zilei: Moare Bill Paxton. Este patentat revolverul în SUA. Se deschide cel mai vechi muzeu din țară
07:15
25 Februarie, calendarul zilei: Moare Bill Paxton. Este patentat revolverul în SUA. Se deschide cel mai vechi muzeu din țară
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Experimentul pandemiei a arătat că popoarele sunt foarte ușor de manipulat prin frică”
07:01
Ion Cristoiu: „Experimentul pandemiei a arătat că popoarele sunt foarte ușor de manipulat prin frică”

Cele mai noi

Trimite acest link pe