Victor Ponta îl penalizează pe Miruță, ministrul Apărării: „Când dă bani Ucrainei din taxele și impozitele plătite de români, eu consider că este obligat să explice”

Victor Ponta îl penalizează pe Radu Miruță, ministrul Apărării, într-o postare pe Facebook. „Când dă bani Ucrainei din taxele și impozitele plătite de români, eu consider că este obligat să explice”, spune acesta.

„Dacă useristul Ministru Miruta ar da Ucrainei bani din averea lui privată (pe care, oricum, nu o poate justifica), ar fi în regulă să ne spună că este „secret”. Dacă ar da din pensia specială de judecător a tatălui său, cu atât mai mult nu ar trebui să explice nimic. Dar, când dă bani Ucrainei din taxele și impozitele plătite de români, eu consider că este obligat să explice! Iar premierul Bolojan, cel care îngheață alocațiile pentru copii și pentru persoanele cu dizabilități, care taie bani de la Educație și Sănătate, ar trebui să le explice românilor care plătesc taxe cum a ajuns la această prioritizare”, spune Victor Ponta.

Tot Victor Ponta semnalează și o altă situație, și anume, aceea că România împrumută tot mai mulți bani și, mai mult decât atât, faptul că „s-a trecut la următorul nivel: nici măcar nu mai avem dreptul să știm pe ce se duc banii noștri!”.

„Faptul că propagandiștii îmbuibați îl laudă și că „focile” care îl aplaudau și pe Iohannis sunt în continuare fericite nu este, totuși, relevant. Problema reală este mult mai gravă. În fiecare zi, de aproape 10 ani, ne împrumutăm din ce în ce mai mulți bani. Pentru că, în „România lucrului bine făcut” a lui Iohannis, nimeni nu a dat nicio socoteală: câți bani s-au împrumutat, ce s-a făcut cu ei, cum urmează să fie restituiți. Dar acum, în „România useristă”, s-a trecut la următorul nivel: nici măcar nu mai avem dreptul să știm pe ce se duc banii noștri! Eu vă tot spun că ne aflăm într-o perioadă similară cu anii instalării guvernului „Dr. Petru Groza” și ai preluării puterii de către PCR, cu sprijinul URSS (acum doar s-au schimbat acronimele). Ca și atunci, probabil că avem din nou varianta emigrării”, a mai notat Victor Ponta.

