Mister de neelucidat. De ce nu ne trezește propriul sforăit

Oricine a împărțit un pat/cameră cu o persoană care sforăie înțelege întrebarea: „Cum poate cineva să doarmă în tot acest zgomot?” La nivel științific, există mai multe explicații, iar răspunsul implică atât mecanismele somnului, cât și modul în care creierul nostru procesează sunetele, preia CSID. Cercetătorii susțin că sforăitul propriu are același efect ca torsul pisicilor, ne este familiar și ne face să ne simțim confortabil. Din păcate, doar pe noi.

Potrivit lui Manish Shah, medic generalist și dentist la Sydney Center for TMJ and Sleep Therapy, unii oameni se trezesc din cauza propriei sforăituri, iar alții nu.

Un studiu din 2022 arată că sforăitorii sunt conștienți de patru sau cinci treziri pe noapte cauzate de sforăit, dar în realitate, multe mai apar fără să fie observate, mai ales în cazurile de apnee în somn, unde sforăitul poate fi extrem și persoanele afectate pot fi trezite de zeci sau chiar sute de ori pe noapte.

Propriul sforăit ne adoarme

De ce atunci persoana care sforăie nu se trezește la fel de des ca partenerul de pat? Răspunsul stă în funcționarea creierului. O parte a creierului, talamusul, filtrează sunetele considerate „nerelevante” în timpul somnului. Este motivul pentru care te poți obișnui cu zgomotul traficului sau cu mișcările din casă, dar te trezești imediat la un sunet de alarmă sau când cineva îți strigă numele.

În cazul sforăitului, creierul percepe acest zgomot ca fiind familiar și nepericulos: „Sunetul sforăitului este filtrat pentru că urechile și întregul sistem sunt obișnuite cu el. Creierul prioritizează odihna și nu va declanșa trezirea corpului, chiar dacă sforăitul este prezent”, explică Shah.

Sforăitul poate fi semn de probleme de sănătate Dacă sforăitul este excesiv . În plus, poate provoca oboseală cronică și senzația de somn neodihnitor. Cum poți reduce daunele Specialiștii recomandă câteva măsuri simple, dar eficiente: Schimbă poziția de dormit – evită să dormi pe spate; somnul pe lateral poate reduce sforăitul.

Ridicarea capului – dormitul cu capul ușor ridicat poate ajuta la menținerea căilor respiratorii deschise.

Consult medical pentru apnee – în cazurile severe, tratamentul implică utilizarea unui aparat CPAP, care menține căile respiratorii deschise. Deși aparatul emite un zgomot constant de aproximativ 30 decibeli, talamusul creierului se obișnuiește cu el. Virginia Skiba, neurolog și specialist în somn la Henry Ford Medical Center, subliniază că prevenția și schimbarea obiceiurilor de dormit sunt cheia:

„ gravitația poate favoriza sforăitul, iar ajustările mici pot face o diferență uriașă.”

Deși sforăitul poate fi frustrant pentru partenerii de pat, cei care sforăie nu se trezesc la fel de des datorită modului în care creierul filtrează sunetele familiare și prioritizează odihna. Totuși, nu trebuie ignorat: sforăitul excesiv poate indica probleme de sănătate și merită evaluat de un specialist.

