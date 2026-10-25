Misterul „Călcâiului de la Aiud”, piesa din aluminiu despre care specialiștii spun că ar avea 250.000 de ani. Cum a fost descoperit obiectul „extraterestru“

O piesă metalică descoperită în 1973, în apropiere de Aiud, a stârnit controverse din cauza compoziției și a vechimii estimate de unii specialiști la aproximativ 250.000 de ani. Supranumit „Călcâiul de la Aiud”, obiectul conține în principal aluminiu, iar stratul neobișnuit de gros de oxid de pe suprafața sa a alimentat ipotezele privind originea sa.

Cum a fost descoperită piesa misterioasă

În 1973, muncitorii care extrăgeau nisip și pietriș din apropierea râului Mureș, lângă Aiud, au găsit trei obiecte la o adâncime de aproximativ 10 metri. Două dintre ele au fost identificate drept fragmente osoase fosile, iar al treilea s-a dovedit a fi o piesă metalică neobișnuită.

Obiectul are aproximativ 20 de centimetri lungime și cântărește în jur de două kilograme. Cele două orificii cilindrice și urmele de lovituri de pe suprafața sa sugerează că a făcut parte dintr-un ansamblu tehnic. Forma i-a adus denumirea de „Călcâiul de la Aiud”.

De ce se vorbește despre o vechime de 250.000 de ani

Analizele metalurgice menționate în relatările despre descoperire au indicat un aliaj în care aluminiul reprezintă cea mai mare parte a compoziției. Un alt detaliu care a atras atenția specialiștilor a fost stratul de oxid de aluminiu, descris ca fiind neobișnuit de gros, de peste un milimetru.

Pe baza acestor observații, specialiștii au estimat că piesa ar putea avea aproximativ 250.000 de ani. Argumentul invocat a fost că formarea unui asemenea strat de oxid ar necesita o perioadă foarte îndelungată. Aluminiul în stare metalică este dificil de obținut din natură, iar producerea sa industrială a devenit posibilă abia în secolul al XIX-lea.

Alte rezultate atribuite analizelor au indicat intervale diferite, între 400 și 80.000 de ani. Prin urmare, vechimea exactă a obiectului a rămas un subiect de dispută.

Ipoteza unei piese de avion german

O explicație alternativă a fost propusă de cercetătorul Mihai Wittenberger, care a cerut opinii unor producători din industria aeronautică după ce le-a trimis fotografii ale obiectului.

Potrivit unei relatări publicate de Adevărul, reprezentanți ai companiei germane Messerschmitt i-ar fi transmis că piesa seamănă cu o componentă a trenului de aterizare al avionului de luptă Me 262, folosit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Această ipoteză ar explica proveniența obiectului printr-o componentă tehnică obișnuită, însă nu lămurește pe deplin cum a ajuns acesta în locul descoperirii, la o asemenea adâncime.

Până în prezent, nu există o explicație unanim acceptată pentru originea piesei. Ipoteza vechimii de 250.000 de ani și cea a unei componente de avion din Al Doilea Război Mondial continuă să ridice semne de întrebare asupra unuia dintre cele mai neobișnuite obiecte descoperite pe teritoriul României.