Prima pagină » Social » Blocul cu bulină roșie din Drumul Taberei aduce aminte de catastrofa din 1977, când o scară a unui imobil tot de tip „OD” s-a prăbușit în Cartierul Militari. Imobilul evacuat sâmbătă a fost avariat serios la marele seism de acum 49 de ani

Blocul cu bulină roșie din Drumul Taberei aduce aminte de catastrofa din 1977, când o scară a unui imobil tot de tip „OD” s-a prăbușit în Cartierul Militari. Imobilul evacuat sâmbătă a fost avariat serios la marele seism de acum 49 de ani

Nicolae Oprea
Blocul cu bulină roșie din Drumul Taberei aduce aminte de catastrofa din 1977, când o scară a unui imobil tot de tip „OD” s-a prăbușit în Cartierul Militari. Imobilul evacuat sâmbătă a fost avariat serios la marele seism de acum 49 de ani
Galerie Foto 6
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit specialiștilor consultați de Gândul, foarte multe blocuri de tip „OD – orientare dublă” au fost avariate la cutremurul din 1977. Printre ele se află și blocul din Drumul Taberei care a fost evacuat sâmbătă, după ce rostul dintre două tronsoane s-a mărit. Bucureștenii cu vârstă medie își aduc aminte însă de catastrofa de la cutremurul din 1977, când scara unui bloc nou din Militari, de tip „OD”, s-a prăbușit.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Blocul OD3 cu bulină roșie din Drumul Taberei aduce aminte de catastrofa din 4 martie 1977, când zeci de clădiri s-au prăbușit în București, printre ele fiind și celebra scară „OD16” din cartierul Militari, respectiv la Piața Veteranilor. Oficial nu se știe numărul victimelor din scara din Militari, însă tronsonul 16 s-a transformat atunci într-un morman de moloz.

Particularitățile blocurilor de tip „OD”

„Așa cum au fost făcute, ele au o sensibilitate, tocmai de aceea s-a prăbușit scara din Militari. Foarte multe dintre ele s-au avariat la cutremurul din 1977.

Nu știu exact care este problema acum la blocul din Drumul Taberei, pentru că nu am fost la fața locului. Din imagini nu pare ceva foarte grav, s-a căscat rostul dintre două tronsoane”, a explicat pentru Gândul Dragoș Marcu, inginer structurist, președinte al Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS).

Pe de altă parte, Răzvan Munteanu, directorul Administrației pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic din București, spune că problemele de la blocul din Drumul Taberei și cele de la scara prăbușită din Militari nu trebuie generalizată la toate blocurile de tip OD (orientare dublă, adică acces din două părți – n.r.).

Blocul OD16 din Militari este singurul imobil nou care s-a prăbușit la cutremurul din 1977

„La blocul din Drumul Taberei există o umezire a terenului pe care se află imobilul, cel mai probabil de la problemele cu canalizarea”, a declarat pentru Gândul Răzvan Munteanu.

Blocul OD16 din Militari este singurul imobil nou care s-a prăbușit la cutremurul din 1977. Sunt voci care spun că betonul a fost furat masiv de către muncitori, fiind înlocuit cu nisip, iar calitatea fierului ar fi fost una extrem de proastă.

Imobilul din Drumul Taberei a fost construit în anii ’60 și a suferit avarii însemnate în urma seismului din 1977, explica în 2021 șeful de atunci al Administrației pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Edmond Niculușcă.

La rândul său, fostul senator Marius Marinescu, de profesie inginer constructor, își aduce aminte de tragedia din Militari.

„Am participat la salvarea sinistraților în urma cutremurului din 1977, eram militar în termen, am fost dus cu compania mea la blocul OD16 din Militari, era o scară de bloc care picase la timpul respectiv, avea o fundație foarte slabă.

Sigur, cutremurul din 1977 a avut o magnitudine de 7,2, iar unda seismică a intrat pe undeva pe la Fundulea, a pus spitalul de acolo la pământ, era la Lizeanu un bloc, l-a pus și pe acela la pământ (…) A ieșit din București prin Militari. Au căzut 32 de blocuri în București, au murit vreo 1.500 de oameni, orașul Zimnicea a fost pus la pământ, au fost vreo 11 mii de persoane spitalizate”, a declarat Marius Marinescu pentru Gândul.

Cum se construia înainte de 1977

Fostul senator spune că înainte de 1977 se construia foarte prost.

„Clădirile erau ridicate în așa fel încât să reziste la cutremure de 7 grade. După seismul din martie s-au schimbat radical normativele”, mai spune Marinescu.

Reporterii Gândul au pătruns în interiorul blocului OD3 din Drumul Taberei, de unde locatarii au fost evacuați sâmbătă dimineață, alarmați de faptul că un vecin a sesizat o crăpătură între două scări de bloc. Proprietarii spun că fisura dintre scări s-a lărgit după cutremurul de 4,8 grade de luni.

Imobilul are o crăpătură foarte mare între scări, iar specialiștii spun că sunt de fapt rosturi de dilatație.

Bloc în Drumul Taberei cu bulină roșie

Cu toate acestea, blocul OD3 din Drumul Taberei, construit în 1964, are bulină roșie, adică se încadrează în clasa de risc seismic cea mai mare.

După intervenția specialiștilor de la Inspectoratul de Stat în Construcții, locatarii au fost lăsați să intre în imobile.

Reporterii Gândul au vizitat apartamentele care sunt la marginea dintre două scări. Acolo fisurile sunt foarte mari, de aproximativ 3 centimetri.

„După cutremurul de luni, fisura de la mine din balcon s-a mărit. Uitați, se poate vedea la vecinul de jos în balcon, atât de mult s-a mărit crăpătura”, ne-a spus unul dintre locatarii blocului din Drumul Taberei.

„Ne este teamă, dar nu avem ce să facem, am plătit puțin. Noi ne-am mutat acum câțiva ani, știam că sunt probleme cu blocul, dar am plătit doar 62 de mii de euro cu trei camere. Este foarte puțin pentru cartierul Drumul Taberei, aproape de parc și chiar la gura de metrou”, spune o altă locatară a blocului din Sectorul 6.

Proprietarii din OD3 au refuzat consolidarea

Primăria Capitalei spune că proprietarii ar fi refuzat consolidarea blocului, care ar fi durat 14 luni, iar banii ar fi fost acordați din programe de finanțare.

„Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a discutat cu locatarii în 2021 și le-a propus o soluție de consolidare. Au refuzat-o, pe motiv că e prea invazivă. Au dorit o soluție prin care să nu se mute din bloc.

Locatarii au refăcut pe cont propriu expertiza tehnică, în 2023, dar nu au revenit la AMCCRS pentru continuarea demersurilor de consolidare. Pentru ca un imobil să fie consolidat, asociația de proprietari trebuie să vină cu toate documentele și să accepte soluția propusă”, a transmis Primăria Capitalei.

Blocul OD3 a fost construit în 1964, are subsol + parter + 8 etaje și cinci scări, cu câte 36 de apartamente pe fiecare. În total, sunt 180.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
06:00
Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
EXCLUSIV Oana Pellea, în război cu organizația care gestionează banii din drepturile artiștilor. Totul a pornit de la sumele pentru interpretările lui Amza Pellea. Judecătorii somează CREDIDAM să arate ce a făcut cu milioanele de euro încasate
06:00
Oana Pellea, în război cu organizația care gestionează banii din drepturile artiștilor. Totul a pornit de la sumele pentru interpretările lui Amza Pellea. Judecătorii somează CREDIDAM să arate ce a făcut cu milioanele de euro încasate
FLASH NEWS Fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost suspendat de la Universitatea „Alexandru Cuza Iași”, după ce a fost arestat pentru viol. Anunțul instituției
20:54
Fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost suspendat de la Universitatea „Alexandru Cuza Iași”, după ce a fost arestat pentru viol. Anunțul instituției
FLASH NEWS Ministerul Afacerilor Interne avertizează: Fermierii sunt instigați la proteste de amploare. Instituția asigură că principalele cerințe au fost soluționate
18:44
Ministerul Afacerilor Interne avertizează: Fermierii sunt instigați la proteste de amploare. Instituția asigură că principalele cerințe au fost soluționate
FLASH NEWS Un cuplu de români a ținut captivi doi bebeluși, după ce ar fi încercat să-i răpească de la mama lor. Inculpații riscă ani buni de închisoare
16:50
Un cuplu de români a ținut captivi doi bebeluși, după ce ar fi încercat să-i răpească de la mama lor. Inculpații riscă ani buni de închisoare
FLASH NEWS Primăria Capitalei susține că fisura care a provocat evacuarea blocului din Drumul Taberei a fost descoperită încă de acum 9 ani. Decizia finală a Comitetului pentru situații de urgență privind locatarii imobilului
15:39
Primăria Capitalei susține că fisura care a provocat evacuarea blocului din Drumul Taberei a fost descoperită încă de acum 9 ani. Decizia finală a Comitetului pentru situații de urgență privind locatarii imobilului
Mediafax
Obama îl face praf pe Trump înaintea alegerilor: „N-am mai văzut un președinte atât de corupt”
Digi24
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Cancan.ro
Afacerist celebru, găsit mort în propria casă, după ce 3 bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Adevarul
Blocul din Drumul Taberei ar fi fost proiectat să se fisureze în acel loc, dar are probleme structurale cunoscute. Expert: Consolidarea trebuia făcută
Mediafax
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Click
Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!”
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Cancan.ro
Avem prima REACȚIE a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu: Totul a pornit de la nişte...
Ce se întâmplă doctore
8 greșeli frecvente pe care să le eviți dacă iei medicamente pe termen lung
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Țara în care va funcționa primul depozit de deșeuri nucleare din lume
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
ALEGERI Turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Brazilia. Lupta finală se dă între președintele socialist Lula da Silva și senatorul conservator Flavio Bolsonaro. Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro are susținere din partea lui Donald Trump
07:00
Turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Brazilia. Lupta finală se dă între președintele socialist Lula da Silva și senatorul conservator Flavio Bolsonaro. Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro are susținere din partea lui Donald Trump
STUDIU De ce fructele și legumele de acum nu mai au gustul de pe vremea bunicilor. Cum a apărut fenomenul de „foame ascunsă”
07:00
De ce fructele și legumele de acum nu mai au gustul de pe vremea bunicilor. Cum a apărut fenomenul de „foame ascunsă”
INEDIT Misterul celor două statui grecești din bronz, vechi de peste 2.400 de ani, descoperite în Italia în 1972: pe cine reprezintă și cum au ajuns pe fundul mării
06:30
Misterul celor două statui grecești din bronz, vechi de peste 2.400 de ani, descoperite în Italia în 1972: pe cine reprezintă și cum au ajuns pe fundul mării
ALEGERI Alegeri cruciale în Serbia: Partidul lui Aleksandar Vučić, amenințat de o mișcare studențească. Ce șanse are fostul președinte să piardă puterea
05:00
Alegeri cruciale în Serbia: Partidul lui Aleksandar Vučić, amenințat de o mișcare studențească. Ce șanse are fostul președinte să piardă puterea
FLASH NEWS Între 400.000 și 800.000 de francezi au protestat sâmbătă. Ministerul de Interne raportează aproape 1.000 de arestări. 2 oameni răniți grav
00:09
Între 400.000 și 800.000 de francezi au protestat sâmbătă. Ministerul de Interne raportează aproape 1.000 de arestări. 2 oameni răniți grav
FLASH NEWS George Simion a declarat într-o conferință la Praga că fostul candidat Călin Georgescu se află după gratii pentru că „a câștigat alegerile”
23:28
George Simion a declarat într-o conferință la Praga că fostul candidat Călin Georgescu se află după gratii pentru că „a câștigat alegerile”

Cele mai noi

Trimite acest link pe