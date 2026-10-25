Potrivit specialiștilor consultați de Gândul, foarte multe blocuri de tip „OD – orientare dublă” au fost avariate la cutremurul din 1977. Printre ele se află și blocul din Drumul Taberei care a fost evacuat sâmbătă, după ce rostul dintre două tronsoane s-a mărit. Bucureștenii cu vârstă medie își aduc aminte însă de catastrofa de la cutremurul din 1977, când scara unui bloc nou din Militari, de tip „OD”, s-a prăbușit.

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Blocul OD3 cu bulină roșie din Drumul Taberei aduce aminte de catastrofa din 4 martie 1977, când zeci de clădiri s-au prăbușit în București, printre ele fiind și celebra scară „OD16” din cartierul Militari, respectiv la Piața Veteranilor. Oficial nu se știe numărul victimelor din scara din Militari, însă tronsonul 16 s-a transformat atunci într-un morman de moloz.

Particularitățile blocurilor de tip „OD”

„Așa cum au fost făcute, ele au o sensibilitate, tocmai de aceea s-a prăbușit scara din Militari. Foarte multe dintre ele s-au avariat la cutremurul din 1977.

Nu știu exact care este problema acum la blocul din Drumul Taberei, pentru că nu am fost la fața locului. Din imagini nu pare ceva foarte grav, s-a căscat rostul dintre două tronsoane”, a explicat pentru Gândul Dragoș Marcu, inginer structurist, președinte al Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS).

Pe de altă parte, Răzvan Munteanu, directorul Administrației pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic din București, spune că problemele de la blocul din Drumul Taberei și cele de la scara prăbușită din Militari nu trebuie generalizată la toate blocurile de tip OD (orientare dublă, adică acces din două părți – n.r.).

Blocul OD16 din Militari este singurul imobil nou care s-a prăbușit la cutremurul din 1977

„La blocul din Drumul Taberei există o umezire a terenului pe care se află imobilul, cel mai probabil de la problemele cu canalizarea”, a declarat pentru Gândul Răzvan Munteanu.

Blocul OD16 din Militari este singurul imobil nou care s-a prăbușit la cutremurul din 1977. Sunt voci care spun că betonul a fost furat masiv de către muncitori, fiind înlocuit cu nisip, iar calitatea fierului ar fi fost una extrem de proastă.

Imobilul din Drumul Taberei a fost construit în anii ’60 și a suferit avarii însemnate în urma seismului din 1977, explica în 2021 șeful de atunci al Administrației pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Edmond Niculușcă.

La rândul său, fostul senator Marius Marinescu, de profesie inginer constructor, își aduce aminte de tragedia din Militari.

„Am participat la salvarea sinistraților în urma cutremurului din 1977, eram militar în termen, am fost dus cu compania mea la blocul OD16 din Militari, era o scară de bloc care picase la timpul respectiv, avea o fundație foarte slabă.

Sigur, cutremurul din 1977 a avut o magnitudine de 7,2, iar unda seismică a intrat pe undeva pe la Fundulea, a pus spitalul de acolo la pământ, era la Lizeanu un bloc, l-a pus și pe acela la pământ (…) A ieșit din București prin Militari. Au căzut 32 de blocuri în București, au murit vreo 1.500 de oameni, orașul Zimnicea a fost pus la pământ, au fost vreo 11 mii de persoane spitalizate”, a declarat Marius Marinescu pentru Gândul.

Cum se construia înainte de 1977

Fostul senator spune că înainte de 1977 se construia foarte prost.

„Clădirile erau ridicate în așa fel încât să reziste la cutremure de 7 grade. După seismul din martie s-au schimbat radical normativele”, mai spune Marinescu.

Reporterii Gândul au pătruns în interiorul blocului OD3 din Drumul Taberei, de unde locatarii au fost evacuați sâmbătă dimineață, alarmați de faptul că un vecin a sesizat o crăpătură între două scări de bloc. Proprietarii spun că fisura dintre scări s-a lărgit după cutremurul de 4,8 grade de luni.

Imobilul are o crăpătură foarte mare între scări, iar specialiștii spun că sunt de fapt rosturi de dilatație.

Bloc în Drumul Taberei cu bulină roșie

Cu toate acestea, blocul OD3 din Drumul Taberei, construit în 1964, are bulină roșie, adică se încadrează în clasa de risc seismic cea mai mare.

După intervenția specialiștilor de la Inspectoratul de Stat în Construcții, locatarii au fost lăsați să intre în imobile.

Reporterii Gândul au vizitat apartamentele care sunt la marginea dintre două scări. Acolo fisurile sunt foarte mari, de aproximativ 3 centimetri.

„După cutremurul de luni, fisura de la mine din balcon s-a mărit. Uitați, se poate vedea la vecinul de jos în balcon, atât de mult s-a mărit crăpătura”, ne-a spus unul dintre locatarii blocului din Drumul Taberei.

„Ne este teamă, dar nu avem ce să facem, am plătit puțin. Noi ne-am mutat acum câțiva ani, știam că sunt probleme cu blocul, dar am plătit doar 62 de mii de euro cu trei camere. Este foarte puțin pentru cartierul Drumul Taberei, aproape de parc și chiar la gura de metrou”, spune o altă locatară a blocului din Sectorul 6.

Proprietarii din OD3 au refuzat consolidarea

Primăria Capitalei spune că proprietarii ar fi refuzat consolidarea blocului, care ar fi durat 14 luni, iar banii ar fi fost acordați din programe de finanțare.

„Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a discutat cu locatarii în 2021 și le-a propus o soluție de consolidare. Au refuzat-o, pe motiv că e prea invazivă. Au dorit o soluție prin care să nu se mute din bloc.

Locatarii au refăcut pe cont propriu expertiza tehnică, în 2023, dar nu au revenit la AMCCRS pentru continuarea demersurilor de consolidare. Pentru ca un imobil să fie consolidat, asociația de proprietari trebuie să vină cu toate documentele și să accepte soluția propusă”, a transmis Primăria Capitalei.

Blocul OD3 a fost construit în 1964, are subsol + parter + 8 etaje și cinci scări, cu câte 36 de apartamente pe fiecare. În total, sunt 180.