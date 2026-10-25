Războiul dintre Oana Pellea și CREDIDAM, organizația care colectează și repartizează drepturile conexe ale artiștilor, a căpătat proporții nebănuite. Actrița, care încearcă să afle dacă a primit toți banii cuveniți pentru difuzarea interpretărilor tatălui său, marele Amza Pellea, a ajuns în centrul unei dispute care privește evidențele financiare ale organizației. Iar la ultimul termen, scandalul s-a mutat pe două CD-uri cu informații despre încasările artiștilor, pe care CREDIDAM a cerut să fie ținute sub cheie.

Toată povestea a pornit de la drepturile bănești aferente interpretărilor lui Amza Pellea, difuzate de-a lungul anilor la televiziune și prin alte mijloace. Oana Pellea contestă modul în care i-au fost calculate și repartizate remunerațiile, în calitate de moștenitoare a actorului.

Numai că procesul a ajuns să ridice întrebări mult mai ample despre mecanismul prin care CREDIDAM colectează și împarte banii artiștilor.

Judecătorii au cerut să fie verificat fiecare ban

În aprilie 2026, Tribunalul București a dispus efectuarea unei expertize contabile care să stabilească exact câte secunde au fost utilizate interpretările lui Amza Pellea, ce bani s-au colectat pentru acestea și ce sume au ajuns efectiv la moștenitoarea sa.

Instanța a explicat inclusiv care este adevărata miză a procesului: „În speță, tribunalul observă că miza litigiului nu este dată de stabilirea repertoriului tatălui reclamantei ce a fost utilizat, ci stabilirea sumelor ce au fost colectate și în privința cărora reclamanta susține că au fost repartizate într-o pondere redusă față de sumele efectiv colectate de pârâta CREDIDAM.”

Mai mult, organizației i s-a cerut să prezinte playlisturile care au stat la baza repartizărilor, precum și evidențele sumelor plătite de utilizatori, pentru perioada începută la 16 iunie 2021.

La termenul din 18 septembrie 2026, reprezentanții CREDIDAM au depus două CD-uri despre care au susținut că includ informațiile solicitate de instanță. Numai că au cerut ca suporturile să fie păstrate la grefa specială, invocând caracterul confidențial al datelor.

Avocata organizației a explicat că informațiile privesc nu doar interpretările lui Amza Pellea, ci și încasările aferente unui număr uriaș de artiști.

„Organismul de gestiune colectivă pe care îl reprezintă are 16.600 de membri direcți și peste 3 milioane de artiști străini”, se arată în încheierea de ședință, în prezentarea susținerilor apărării CREDIDAM.

Reprezentanta organizației a argumentat că asocierea playlisturilor cu încasările ar permite calcularea remunerațiilor altor artiști, care nu sunt implicați în proces.

CREDIDAM a invocat inclusiv riscul unor reclamații privind protecția datelor personale și a anunțat că a cerut un punct de vedere autorității competente.

Acuzații despre milioane de euro. Unde s-ar fi dus diferența?

În timpul dezbaterilor, avocatul Oanei Pellea a ridicat o problemă sensibilă: raportul dintre sumele încasate de CREDIDAM și cele introduse efectiv la repartizare. Potrivit încheierii, acesta a susținut: „Dacă într-o repartiție, din 10 milioane de euro colectați anual, se introduce la repartiție doar un milion de euro, este evident că și rezultatul final va fi unul redus.” Nu s-a stabilit, însă, că o asemenea diferență ar fi fost reținută ilegal.

De cealaltă parte, CREDIDAM susține că expertiza solicitată este excesiv de amplă și ar putea expune date confidențiale privind artiști care nu au nicio legătură cu litigiul.

Avocatul Oanei Pellea a insistat însă că documentele trebuie să poată fi analizate de expertul desemnat și de experții părților, pentru verificarea corectitudinii repartizării banilor.

Disputa a luat o turnură și mai spectaculoasă atunci când reprezentanta instituției a susținut că avocatul Oanei Pellea ar fi contactat mai mulți artiști pentru a-i întreba dacă sunt în relații bune cu organizația și că, în caz contrar, le-ar fi oferit sprijin în procese.

Tribunalul a rămas în pronunțare asupra cererii CREDIDAM de păstrare a celor două CD-uri la grefa specială, adică într-un loc securizat al instanței, unde informațiile de pe ele să nu poată fi consultate de oricine.

Procesul continuă la 15 ianuarie 2027, iar expertiza contabilă trebuie să lămurească eventualele diferențe dintre sumele cuvenite și cele efectiv repartizate Oanei Pellea.

Până atunci, cele două CD-uri au devenit piesele centrale ale unui conflict care a pornit inițial de la drepturile bănești ale unui actor legendar și a ajuns la o dispută privind transparența mecanismului financiar prin care sunt remunerați artiștii.