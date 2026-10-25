Prima pagină » Cultură » Oana Pellea, în război cu organizația care gestionează banii din drepturile artiștilor. Totul a pornit de la sumele pentru interpretările lui Amza Pellea. Judecătorii somează CREDIDAM să arate ce a făcut cu milioanele de euro încasate

Oana Pellea, în război cu organizația care gestionează banii din drepturile artiștilor. Totul a pornit de la sumele pentru interpretările lui Amza Pellea. Judecătorii somează CREDIDAM să arate ce a făcut cu milioanele de euro încasate

Oana Pellea, în război cu organizația care gestionează banii din drepturile artiștilor. Totul a pornit de la sumele pentru interpretările lui Amza Pellea. Judecătorii somează CREDIDAM să arate ce a făcut cu milioanele de euro încasate
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Războiul dintre Oana Pellea și CREDIDAM, organizația care colectează și repartizează drepturile conexe ale artiștilor, a căpătat proporții nebănuite. Actrița, care încearcă să afle dacă a primit toți banii cuveniți pentru difuzarea interpretărilor tatălui său, marele Amza Pellea, a ajuns în centrul unei dispute care privește evidențele financiare ale organizației. Iar la ultimul termen, scandalul s-a mutat pe două CD-uri cu informații despre încasările artiștilor, pe care CREDIDAM a cerut să fie ținute sub cheie.

Toată povestea a pornit de la drepturile bănești aferente interpretărilor lui Amza Pellea, difuzate de-a lungul anilor la televiziune și prin alte mijloace. Oana Pellea contestă modul în care i-au fost calculate și repartizate remunerațiile, în calitate de moștenitoare a actorului.

Amza Pellea, în filmul „Mihai Viteazul”

Numai că procesul a ajuns să ridice întrebări mult mai ample despre mecanismul prin care CREDIDAM colectează și împarte banii artiștilor.

Judecătorii au cerut să fie verificat fiecare ban

În aprilie 2026, Tribunalul București a dispus efectuarea unei expertize contabile care să stabilească exact câte secunde au fost utilizate interpretările lui Amza Pellea, ce bani s-au colectat pentru acestea și ce sume au ajuns efectiv la moștenitoarea sa.

Instanța a explicat inclusiv care este adevărata miză a procesului: „În speță, tribunalul observă că miza litigiului nu este dată de stabilirea repertoriului tatălui reclamantei ce a fost utilizat, ci stabilirea sumelor ce au fost colectate și în privința cărora reclamanta susține că au fost repartizate într-o pondere redusă față de sumele efectiv colectate de pârâta CREDIDAM.”

Mai mult, organizației i s-a cerut să prezinte playlisturile care au stat la baza repartizărilor, precum și evidențele sumelor plătite de utilizatori, pentru perioada începută la 16 iunie 2021.

La termenul din 18 septembrie 2026, reprezentanții CREDIDAM au depus două CD-uri despre care au susținut că includ informațiile solicitate de instanță. Numai că au cerut ca suporturile să fie păstrate la grefa specială, invocând caracterul confidențial al datelor.

Oana Pellea

Avocata organizației a explicat că informațiile privesc nu doar interpretările lui Amza Pellea, ci și încasările aferente unui număr uriaș de artiști.

„Organismul de gestiune colectivă pe care îl reprezintă are 16.600 de membri direcți și peste 3 milioane de artiști străini”, se arată în încheierea de ședință, în prezentarea susținerilor apărării CREDIDAM.

Reprezentanta organizației a argumentat că asocierea playlisturilor cu încasările ar permite calcularea remunerațiilor altor artiști, care nu sunt implicați în proces.

CREDIDAM a invocat inclusiv riscul unor reclamații privind protecția datelor personale și a anunțat că a cerut un punct de vedere autorității competente.

Acuzații despre milioane de euro. Unde s-ar fi dus diferența?

În timpul dezbaterilor, avocatul Oanei Pellea a ridicat o problemă sensibilă: raportul dintre sumele încasate de CREDIDAM și cele introduse efectiv la repartizare. Potrivit încheierii, acesta a susținut: „Dacă într-o repartiție, din 10 milioane de euro colectați anual, se introduce la repartiție doar un milion de euro, este evident că și rezultatul final va fi unul redus.” Nu s-a stabilit, însă, că o asemenea diferență ar fi fost reținută ilegal.

De cealaltă parte, CREDIDAM susține că expertiza solicitată este excesiv de amplă și ar putea expune date confidențiale privind artiști care nu au nicio legătură cu litigiul.

Avocatul Oanei Pellea a insistat însă că documentele trebuie să poată fi analizate de expertul desemnat și de experții părților, pentru verificarea corectitudinii repartizării banilor.

Disputa a luat o turnură și mai spectaculoasă atunci când reprezentanta instituției a susținut că avocatul Oanei Pellea ar fi contactat mai mulți artiști pentru a-i întreba dacă sunt în relații bune cu organizația și că, în caz contrar, le-ar fi oferit sprijin în procese.

Tribunalul a rămas în pronunțare asupra cererii CREDIDAM de păstrare a celor două CD-uri la grefa specială, adică într-un loc securizat al instanței, unde informațiile de pe ele să nu poată fi consultate de oricine.

Procesul continuă la 15 ianuarie 2027, iar expertiza contabilă trebuie să lămurească eventualele diferențe dintre sumele cuvenite și cele efectiv repartizate Oanei Pellea.

Până atunci, cele două CD-uri au devenit piesele centrale ale unui conflict care a pornit inițial de la drepturile bănești ale unui actor legendar și a ajuns la o dispută privind transparența mecanismului financiar prin care sunt remunerați artiștii.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CULTURĂ Șlapi și fete în bikini, acum 1.700 de ani. Descoperirile istorice ascunse timp de secole într-o vilă romană antică din Sicilia
06:30
Șlapi și fete în bikini, acum 1.700 de ani. Descoperirile istorice ascunse timp de secole într-o vilă romană antică din Sicilia
ARTĂ O pictură realizată de faimosul pictor francez Claude Monet a devenit cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată în Franța
19:18, 23 Oct 2026
O pictură realizată de faimosul pictor francez Claude Monet a devenit cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată în Franța
FLASH NEWS Motivul pentru care cel mai mare muzeu de artă din lume ar putea fi închis permanent
17:51, 14 Oct 2026
Motivul pentru care cel mai mare muzeu de artă din lume ar putea fi închis permanent
INEDIT Descoperire arheologică lângă destinația preferată de turiștii români: A fost găsită o epavă cu amfore vechi de 4700 de ani
16:38, 14 Oct 2026
Descoperire arheologică lângă destinația preferată de turiștii români: A fost găsită o epavă cu amfore vechi de 4700 de ani
CULTURĂ Doi români, printre favoriții la Nobelul pentru Literatură 2026. Marele anunț va fi făcut în 8 octombrie
12:01, 06 Oct 2026
Doi români, printre favoriții la Nobelul pentru Literatură 2026. Marele anunț va fi făcut în 8 octombrie
EXCLUSIV SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
06:30, 25 Sep 2026
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Mediafax
Obama îl face praf pe Trump înaintea alegerilor: „N-am mai văzut un președinte atât de corupt”
Digi24
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Cancan.ro
Afacerist celebru, găsit mort în propria casă, după ce 3 bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Adevarul
Blocul din Drumul Taberei ar fi fost proiectat să se fisureze în acel loc, dar are probleme structurale cunoscute. Expert: Consolidarea trebuia făcută
Mediafax
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Click
Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!”
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Cancan.ro
Avem prima REACȚIE a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu: Totul a pornit de la nişte...
Ce se întâmplă doctore
8 greșeli frecvente pe care să le eviți dacă iei medicamente pe termen lung
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Țara în care va funcționa primul depozit de deșeuri nucleare din lume
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
ALEGERI Turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Brazilia. Lupta finală se dă între președintele socialist Lula da Silva și senatorul conservator Flavio Bolsonaro. Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro are susținere din partea lui Donald Trump
07:00
Turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Brazilia. Lupta finală se dă între președintele socialist Lula da Silva și senatorul conservator Flavio Bolsonaro. Fiul fostului președinte Jair Bolsonaro are susținere din partea lui Donald Trump
STUDIU De ce fructele și legumele de acum nu mai au gustul de pe vremea bunicilor. Cum a apărut fenomenul de „foame ascunsă”
07:00
De ce fructele și legumele de acum nu mai au gustul de pe vremea bunicilor. Cum a apărut fenomenul de „foame ascunsă”
INEDIT Misterul celor două statui grecești din bronz, vechi de peste 2.400 de ani, descoperite în Italia în 1972: pe cine reprezintă și cum au ajuns pe fundul mării
06:30
Misterul celor două statui grecești din bronz, vechi de peste 2.400 de ani, descoperite în Italia în 1972: pe cine reprezintă și cum au ajuns pe fundul mării
EXCLUSIV Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
06:00
Detalii exclusive din dosarul lui Dan Tanasă. Ce a scris fostul polițist Marian Godină în plângerea pe care i-a făcut-o deputatului AUR: „Le-a lezat demnitatea”
ALEGERI Alegeri cruciale în Serbia: Partidul lui Aleksandar Vučić, amenințat de o mișcare studențească. Ce șanse are fostul președinte să piardă puterea
05:00
Alegeri cruciale în Serbia: Partidul lui Aleksandar Vučić, amenințat de o mișcare studențească. Ce șanse are fostul președinte să piardă puterea
EXCLUSIV Blocul cu bulină roșie din Drumul Taberei aduce aminte de catastrofa din 1977, când o scară a unui imobil tot de tip „OD” s-a prăbușit în Cartierul Militari. Imobilul evacuat sâmbătă a fost avariat serios la marele seism de acum 49 de ani
05:00
Blocul cu bulină roșie din Drumul Taberei aduce aminte de catastrofa din 1977, când o scară a unui imobil tot de tip „OD” s-a prăbușit în Cartierul Militari. Imobilul evacuat sâmbătă a fost avariat serios la marele seism de acum 49 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe