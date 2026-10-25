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Pariul pe Bitcoin schimbă harta globală a banilor. Ce mutare face Elveția în competiția cu Hong Kong și Singapore pentru marile averile cripto

Gilda Popa
Pariul pe Bitcoin schimbă harta globală a banilor. Ce mutare face Elveția în competiția cu Hong Kong și Singapore pentru marile averile cripto
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Elveția, patria capitalului global, face acum eforturi uriașe să-și păstreze locul la masa marilor averi, tot mai atrase de hub-urile cripto din Asia, dominate de Hong Kong și Singapore. În afara acestei competiții acerbe, lansarea primului ETF elvețian care investește direct în Bitcoin ar fi o știre banală pentru investitorii cripto. Însă miza din spatele deciziei autorității elvețiene de supraveghere a piețelor financiare (FINMA) de a face o derogare pentru a autoriza Bitcoin Fund ETF (BBIT) semnalizează de fapt lupta la baionetă pentru podiumul trezoreriilor lumii.

Astăzi, Elveția nu mai este singură în vârful pieței mondiale de administrare a averilor. În 2025, Hong Kong a atras 2.950 de miliarde de dolari în averi transfrontaliere, față de 2.940 de miliarde atrase de centrul financiar al Europei. Potrivit estimărilor Boston Consulting Group, până în 2028 Hong Kong ar putea ajunge la 3.200 de miliarde de dolari în active offshore administrate, înaintea Elveției, cu 3.100 de miliarde, și peste Singapore – 2.500 de miliarde.

Elveția și-a construit reputația financiară atrăgând averi care căutau stabilitate, discreție și administrare sofisticată. Secretul bancar a făcut parte din acest model, dar nu mai poate reprezenta astăzi aceeași garanție de anonimat fiscal după trecerea la schimbul automat de informații privind conturile financiare în scopuri fiscale în 2017.

Crypto Valley, noul secret financiar al Elveției

Acum, bătălia pentru banii globali s-a mutat de la oferta de nerefuzat a celor mai inaccesibile seifuri subterane – adesea foste buncăre militare săpate în stânca Alpilor – la construcția de uriașe hub-uri cripto interconectate și legate de banii tradiționali de instrumente financiare.  Cum sunt, de exemplu, ETF-urile – fondurile de investiții tranzacționat la bursă care permit expunerea directă la active cripto printr-un cont simplu de brokeraj.

După căderea zidului secretului bancar, centrul financiar elvețian a trebuit să-și consolideze avantajele competitive prin alte servicii și infrastructuri. Elveția nu descoperă acum Bitcoin. De ani de zile, băncile, administratorii de active și infrastructura bursei oferă servicii pentru investitorii în criptomonede. Activele digitale au devenit una dintre direcțiile de dezvoltare, iar cantonul Zug s-a afirmat ca nucleu al ecosistemului cunoscut ca Crypto Valley. În 2024, acesta cuprindea 1.749 de companii blockchain active în Elveția și Liechtenstein, dintre care 719 — aproximativ 41% — erau în Zug.

Giganții lumii, în cursa acerbă pentru banii investitorilor

Însă, acum, apariția primului fond de investiții elvețian care deține direct Bitcoin și poate fi cumpărat prin infrastructura obișnuită a pieței de capital devine prima legătură directă dintre cele două lumi: finanțele tradiționale și activele cripto. Miza Elveției e să transforma ecosistemul cripto într-un nou canal prin care atrage capital, generează venituri din administrare și să rămână pe pista internațională a banilor mari, într-o piață în care și SUA, și Hong Kong concurează pentru investitori.

„Elveția s-a afirmat ca un centru de referință pentru activele digitale, reunind un sector financiar puternic, un cadru de reglementare clar și un ecosistem inovator”, a declarat John Ge, CEO al BIT Group, compania cu sediul în Singapore care administrează Bitcoin Fund ETF (BBIT), care urmează să fie tranzacționat pe SIX Swiss Exchange din noiembrie.

Fondul va ține Bitcoin în cold storage la o bancă elvețiană, dar numele băncii nu a fost încă publicat. Pentru Elveția, lansarea fondului conectează infrastructura sa financiară tradițională cu ecosistemul blockchain dezvoltat în jurul Crypto Valley din Zug și consolidează oferta de produse prin care capitalul poate intra pe piața activelor digitale. Faptul că produsul este lansat de o companie elvețiană deținută de un grup din Singapore arată că oferta vizează și operatori internaționali care vor să ofere produse cripto în cadrul reglementat elvețian.

Vârful icebergului financiar elvețian se ridică la 10 trilioane de dolari

Potrivit evaluării sectorului financiar elvețian realizată de FMI în noiembrie 2025, băncile și firmele de valori mobiliare supravegheate de FINMA dețineau în custodie aproximativ 13,9 miliarde de franci elvețieni în active cripto la sfârșitul lui 2024. În același timp, depozitele bancare din Elveția ajungeau la aproximativ 1.983,5 miliarde de franci, iar activele administrate de băncile elvețiene la 9.782,5 miliarde.

Iar miza este infrastructura digitală care leagă aceste peste 10 trilioane de ecosistemul cripto. Pentru industria financiară elvețiană, întrebarea este cum poate integra cererea pentru active digitale în serviciile pe care le oferă deja investitorilor și administratorilor de averi.

Iar în Crypto Valley nu este vorba doar despre companii care emit tokenuri sau dezvoltă proiecte blockchain. În jurul lor s-a format un hub de servicii financiare și tehnologice care include furnizori de custodie, platforme de tranzacționare și instituții specializate în active digitale. Această infrastructură permite conectarea economiei cripto la mecanismele prin care capitalul este păstrat, tranzacționat și administrat în sistemul financiar tradițional.

În Crypto Valley, trezoreriile cripto dețin echivalentul a zeci de miliarde de dolari

În Zug, capitalul cripto al Elveției este mai mult decât pariul pe următorul token care va exploda. Tezos Foundation avea în trezorerie Bitcoin în valoare de 230 de milioane de dolari la sfârșitul lui 2025, din active totale de 530 de milioane de dolari.

Un alt gigant, Cardano Foundation deținea Bitcoin de 65,9 milioane de franci elvețieni plus 148,3 milioane de franci în tokenuri ADA, iar Ethereum Foundation raporta criptoactive de 788,7 milioane de dolari în octombrie 2024, aproape integral în Ether. În paralel, Bitcoin Suisse, unul dintre furnizorii de servicii cripto din Zug, raporta 3 miliarde de franci în active digitale aflate în custodia sa și alte 1,5 miliarde de franci în active puse la staking.

Sunt cifre care arată că în jurul Crypto Valley s-a construit deja o infrastructură financiară pentru capitalul digital, de la trezoreriile fundațiilor blockchain până la serviciile de custodie și administrare. Activele fundațiilor nu sunt averi personale, iar cele aflate în custodie aparțin clienților; datele publice nu arată ce parte din acest capital provine de la miliardari sau family offices. Dar ele conturează miza noului ETF: conectarea Bitcoinului la mecanismele reglementate prin care investitorii își plasează și își administrează banii.

Ce schimbă primul ETF elvețian care investește direct în Bitcoin

Un ETF spot urmărește prețul Bitcoin și deține direct criptomoneda, în loc să obțină expunerea prin contracte futures sau alte instrumente derivate. Investitorul poate cumpăra unități ale fondului printr-un cont obișnuit de brokeraj, fără să fie nevoit să gestioneze personal un portofel cripto sau cheile private asociate deținerii directe.

Aprobarea introduce însă o distincție importantă în piața elvețiană. SIX listează de mai mulți ani produse bursiere legate de criptomonede, dar produsele Bitcoin existente de tip ETP sunt, în general, titluri de creanță. Noul ETF este un fond de investiții reglementat de legislația elvețiană. Prin urmare, noutatea nu este că investitorii pot obține pentru prima dată expunere bursieră la Bitcoin, ci că această expunere este oferită printr-un fond de investiții aprobat pentru publicul larg.

Elveția acordă o derogare de la regulile FINMA  pentru ETF-ul Bitcoin

FINMA a autorizat fondul în categoria investițiilor alternative cu risc specific și a acordat o derogare de la regulile obișnuite de diversificare, având în vedere istoricul de tranzacționare și lichiditatea Bitcoin în comparație cu alte criptomonede. Autoritatea a cerut măsuri pentru reducerea riscurilor operaționale și de custodie, precum și documente care să explice transparent riscurile investiției.

În plus, în ianuarie 2026, Reuters a relatat, pe baza informațiilor publicate de Bloomberg, că UBS analiza posibilitatea de a le permite unor clienți ai diviziei de private banking să cumpere și să vândă Bitcoin și Ether. Planul era încă în pregătire, iar Reuters nu a putut să-l verifice independent. Banca a confirmat că urmărește evoluția activelor digitale și explorează inițiative în funcție de cererea clienților, reglementări și riscuri.

Apropierea dintre private banking și criptomonede se desfășoară pe mai multe fronturi: acces direct la monede digitale, produse bursiere reglementate și servicii de custodie și administrare. ETF-ul BBIT adaugă o opțiune pentru investitorii care vor expunere la Bitcoin printr-un fond, fără să gestioneze direct criptomoneda. Crypto Valley oferă, în prezent, Elveției un avantaj de infrastructură. Cantonul Zug identifică explicit printre actorii ecosistemului banca specializată AMINA și furnizorul de custodie cripto Bitcoin Suisse, alături de companii de asset management, fonduri de investiții și family offices.

Conflictul din Orientul Mijlociu pare să încline balanța banilor către Elveția

Un bancher specializat în administrarea averilor private, care lucrează pentru o bancă elvețiană cu sediul în Zug, spune că numărul CV-urilor primite de la manageri de relații cu clienții ai unor bănci americane s-a „cvadruplat” de la începutul războiului, scria Financial Times în aprilie.

Un alt bancher povestește că, în weekendul precedent, a participat la o vizionare publică a unui apartament cu două camere de închiriat în Zug. „Coada se întindea în jurul blocului. Persoana din spatele meu venise cu avionul din Dubai chiar în dimineața aceea.”

„De când a început războiul, am observat o cerere mai mare din partea străinilor care locuiesc în Dubai — italieni, francezi, elvețieni, britanici. Acum iau în calcul să plece din Dubai”, spune Simon Incir, reprezentant al Engel & Völkers.

Bătălia dintre marile huburi financiare este pe averi care însumează zeci de trilioane de dolari. La nivel global, averea privată este estimată la aproximativ 570 de trilioane de dolari în 2025, potrivit McKinsey. Cifra include patrimoniul net al gospodăriilor: active financiare, imobiliare și alte bunuri, minus datorii. O altă cifră, din raportul UBS din 2025 estima averea globală la aproximativ 471 de trilioane de dolari în 2024, iar raportul Capgemini din 2026 evaluează averea financiară a milionarilor la 98,3 trilioane de dolari în 2025.

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