Misterul MORȚII tinerei găsită lângă o cale ferată din Bacău, elucidat. Ultimele clipe din viață. Cine i-a mutat trupul

Ancheta privind moartea tinerei de 26 de ani găsite lângă calea ferată din Bacău a clarificat circumstanțele tragediei. Deși primele ipoteze indicau o crimă, procurorii au stabilit că femeia a murit de fapt într-un tragic accident. Ulterior, trupul său a fost mutat.

Trupul tinerei de 26 de ani, originară din județul Galați, a fost descoperit în urmă cu două zile de doi bărbați, lângă o cale ferată din județul Bacău. Inițial, din cauza urmelor de violență și plăgilor înjunghiate la nivelul trupului, anchetatorii au luat în calcul un posibil caz de omor, însă ulterior misterul morții a fost elucidat, scrie Cancan.ro.

Procurorii au stabilit că tânăra a murit, de fapt, după ce a fost lovită de un tren, potrivit concluziilor preliminare ale Serviciului de Medicină Legală Bacău.

„Cauza morții a constat în insuficiență cardiorespiratorie acută a victimei, hematom masiv bazin și politraumatism, accident neprecizat. Din cercetările efectuate în cauză a reieșit că numita P.M.M. a fost accidentată de tren, ulterior găsită de către martorul M.R., persoană care locuiește într-o baracă improvizată din apropierea căii ferate, împreună cu alte persoane, și transportată de acesta la baraca respectivă, loc unde victima a rămas pe timpul nopții și unde a decedat”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Trupul tinerei, mutat de doi oameni ai străzii

Potrivit anchetatorilor, tânăra a fost găsită de un om al străzii, care, împreună cu alte persoane, a transportat-o într-o baracă improvizată aflată în apropierea căii ferate. Femeia a rămas acolo peste noapte, în stare gravă, și a decedat câteva ore mai târziu.

Ulterior, cei doi bărbați au dus trupul înapoi lângă șinele de cale ferată, în zona în care fusese accidentată inițial.