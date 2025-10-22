Mit spulberat despre cei 10.000 de pași făcuți de femeile în vârstă sau sedentare pentru a reduce riscul de DECES. Cât ar trebui să meargă, de fapt

Un nou studiu arată că femeile în vârstă își pot reduce semnificativ riscul de deces prematur, mergând doar 4.000 de pași pe zi, contestând astfel standardul larg acceptat de 10.000 de pași pe zi.

Studiul, publicat în British Journal of Sports Medicine, subliniază că numărul total de pași parcurși, mai degrabă decât numărul de zile în care sunt repartizați, este factorul principal în reducerea ratei mortalității și atenuarea riscului de boli cardiace.

Acest beneficiu, care reduce cu peste un sfert șansa de mortalitate prematură, se aplică chiar și dacă pașii sunt acumulați doar o dată sau de două ori pe săptămână, potrivit Mediafax.

Cercetătorii de la Universitatea Harvard au analizat datele a 13.547 de femei fără boli de inimă și cancer la începutul studiului, care aveau în medie vârsta de aproximativ 72 de ani.

Ele au purtat dispozitive, timp de șapte zile consecutive, pentru a le măsura numărul de pași și au fost monitorizate timp de aproape 11 ani. În acest timp, 1.765 de femei, respectiv 13%, au decedat și 781, adică 5,1%, au dezvoltat boli de inimă.

Studiul a constatat că, în comparație cu femeile care erau sedentare, cele care făceau 4.000 de pași pe zi, una sau două zile pe săptămână, aveau un risc cu 26% mai mic de deces din orice cauză și un risc cu 27% mai mic de boli de inimă.

Realizarea acestui lucru în trei zile pe săptămână a avut mai multe beneficii, cu o reducere de 40% a riscului de deces prematur și un risc cu 27% mai mic de boli de inimă.

Mai multă mișcare, între 5.000 până la 7.000 de pași, a dus la scăderi mai mari, dar acestea au fost mai modeste. În acest caz, riscul de deces era cu 32% mai mic, dar riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare se stabiliza la 16%.

Acest lucru contestă standardul larg acceptat de 10.000 de pași pe zi, iar experții au concluzionat că nu există un model „mai bun” sau „cel mai bun” pentru a obține beneficii pentru sănătate prin mersul pe jos.

Cercetătorii, inclusiv cei de la Universitatea Harvard, au afirmat că studiul a constatat că „numărul de pași pe zi, mai degrabă decât frecvența zilelor sau săptămânilor în care se atinge un anumit prag de pași, este important” pentru reducerea riscului de deces prematur și de boli cardiace la femeile în vârstă.

Ei au mai precizat că „ghidurile de activitate fizică pentru femeile în vârstă ar trebui să ia în considerare recomandarea a cel puțin 4.000 de pași pe zi, în una sau două zile pe săptămână, pentru a reduce mortalitatea și riscul de boli cardiovasculare”.

