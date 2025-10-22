Prima pagină » Actualitate » Mit spulberat despre cei 10.000 de pași făcuți de femeile în vârstă sau sedentare pentru a reduce riscul de DECES. Cât ar trebui să meargă, de fapt

Mit spulberat despre cei 10.000 de pași făcuți de femeile în vârstă sau sedentare pentru a reduce riscul de DECES. Cât ar trebui să meargă, de fapt

22 oct. 2025, 22:20, Actualitate
Mit spulberat despre cei 10.000 de pași făcuți de femeile în vârstă sau sedentare pentru a reduce riscul de DECES. Cât ar trebui să meargă, de fapt
FOTO - Caracter ilustrativ

Un nou studiu arată că femeile în vârstă își pot reduce semnificativ riscul de deces prematur, mergând doar 4.000 de pași pe zi, contestând astfel standardul larg acceptat de 10.000 de pași pe zi.

Studiul, publicat în British Journal of Sports Medicine, subliniază că numărul total de pași parcurși, mai degrabă decât numărul de zile în care sunt repartizați, este factorul principal în reducerea ratei mortalității și atenuarea riscului de boli cardiace.

Acest beneficiu, care reduce cu peste un sfert șansa de mortalitate prematură, se aplică chiar și dacă pașii sunt acumulați doar o dată sau de două ori pe săptămână, potrivit Mediafax.

Cercetătorii de la Universitatea Harvard au analizat datele a 13.547 de femei fără boli de inimă și cancer la începutul studiului, care aveau în medie vârsta de aproximativ 72 de ani.

Ele au purtat dispozitive, timp de șapte zile consecutive, pentru a le măsura numărul de pași și au fost monitorizate timp de aproape 11 ani. În acest timp, 1.765 de femei, respectiv 13%, au decedat și 781, adică 5,1%, au dezvoltat boli de inimă.

Studiul a constatat că, în comparație cu femeile care erau sedentare, cele care făceau 4.000 de pași pe zi, una sau două zile pe săptămână, aveau un risc cu 26% mai mic de deces din orice cauză și un risc cu 27% mai mic de boli de inimă.

Realizarea acestui lucru în trei zile pe săptămână a avut mai multe beneficii, cu o reducere de 40% a riscului de deces prematur și un risc cu 27% mai mic de boli de inimă.

Mai multă mișcare, între 5.000 până la 7.000 de pași, a dus la scăderi mai mari, dar acestea au fost mai modeste. În acest caz, riscul de deces era cu 32% mai mic, dar riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare se stabiliza la 16%.

Acest lucru contestă standardul larg acceptat de 10.000 de pași pe zi, iar experții au concluzionat că nu există un model „mai bun” sau „cel mai bun” pentru a obține beneficii pentru sănătate prin mersul pe jos.

Cercetătorii, inclusiv cei de la Universitatea Harvard, au afirmat că studiul a constatat că „numărul de pași pe zi, mai degrabă decât frecvența zilelor sau săptămânilor în care se atinge un anumit prag de pași, este important” pentru reducerea riscului de deces prematur și de boli cardiace la femeile în vârstă.

Ei au mai precizat că „ghidurile de activitate fizică pentru femeile în vârstă ar trebui să ia în considerare recomandarea a cel puțin 4.000 de pași pe zi, în una sau două zile pe săptămână, pentru a reduce mortalitatea și riscul de boli cardiovasculare”.

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

Citește și

VIDEO De ce EXPLOZIA din Rahova nu a fost urmată de incendiu. Raed Arafat: „E posibil. Este un lucru care se întâmplă des”
23:17
De ce EXPLOZIA din Rahova nu a fost urmată de incendiu. Raed Arafat: „E posibil. Este un lucru care se întâmplă des”
VIDEO Raed Arafat: „Nu e explozie de butelie”/”Aici s-a acumulat gaz pe parcursul unei perioade”
23:16
Raed Arafat: „Nu e explozie de butelie”/”Aici s-a acumulat gaz pe parcursul unei perioade”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Comunicatorii români sunt din ZONA de radicalizare maximă”
23:00
Dan Dungaciu: „Comunicatorii români sunt din ZONA de radicalizare maximă”
EXTERNE Deținuții care l-au „terorizat” noaptea pe Sarkozy și nu l-au lăsat să doarmă s-au trezit reținuți în alt dosar. Fostul președinte al Franței nu mai suportă, vrea să iasă din închisoare
22:00
Deținuții care l-au „terorizat” noaptea pe Sarkozy și nu l-au lăsat să doarmă s-au trezit reținuți în alt dosar. Fostul președinte al Franței nu mai suportă, vrea să iasă din închisoare
INEDIT O familie a câștigat la loterie 1000 de lire săptămânal, pe viață, dar banii au făcut traiul un adevărat iad. Ce a ajuns să facă după aceea
21:21
O familie a câștigat la loterie 1000 de lire săptămânal, pe viață, dar banii au făcut traiul un adevărat iad. Ce a ajuns să facă după aceea
Mediafax
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru negocieri diplomatice, însă nu va ceda teritoriile
Digi24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Cancan.ro
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
O șefă de secție de la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei dețin apartamente de 15 milioane de euro în Dubai: „Un pas către diversificare”
Mediafax
Poate fi prelungit termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale? Anunțul lui Dragoș Pîslaru
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
StirileKanalD
VIDEO De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
O tânără de 26 de ani, influenceriță pe TikTok, a fost înjunghiată mortal în timpul unui jaf. Tragedia a avut loc sub privirile neputincioase ale iubitului ei
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Evz.ro
Grindeanu, atac dur la Bolojan: Nu mai guverna cu sprânceana încruntată către proprii cetățeni!
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față: "Ce? Stai așa!". Lia și Daniel intervin imediat: "Îmi e milă de el!". Până unde s-a ajuns e greu de imaginat. Camerele n-au mai contat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Originile surprinzătoare ale nativilor americani, dezvăluite prin studierea ADN-ului
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „CONVORBIREA Trump-Putin a fost un mesaj pentru tabăra europeană”
23:30
Dan Dungaciu: „CONVORBIREA Trump-Putin a fost un mesaj pentru tabăra europeană”
POLITICĂ Claudiu Manda: M-am retras din funcția de președinte al PSD Dolj și l-am propus pentru această poziție pe Cosmin Vasile
23:26
Claudiu Manda: M-am retras din funcția de președinte al PSD Dolj și l-am propus pentru această poziție pe Cosmin Vasile
VIDEO Raed Arafat: Dacă se adeverește că a fost închis gazul corect și cineva l-a deschis, e clar, cineva a comis o crimă, o infracțiune majoră
23:03
Raed Arafat: Dacă se adeverește că a fost închis gazul corect și cineva l-a deschis, e clar, cineva a comis o crimă, o infracțiune majoră
FOTO Ministerul Sănătății anunță un nou Centru Chirurgical Cardiovascular la Târgu Mureș
22:55
Ministerul Sănătății anunță un nou Centru Chirurgical Cardiovascular la Târgu Mureș
HOROSCOP Zodiile răsfățate ale Universului în sezonul Scorpionului. Numai reușite profesionale în perioada 22 octombrie – 21 noiembrie
22:41
Zodiile răsfățate ale Universului în sezonul Scorpionului. Numai reușite profesionale în perioada 22 octombrie – 21 noiembrie
NEWS ALERT 🚨 Incident de securitate în Germania. POLIȚIA a tras cu muniție reală în ARMATA germană pe durata unui exercițiu de antrenament. Ironia e că armata se antrena pentru situații de urgență
22:22
🚨 Incident de securitate în Germania. POLIȚIA a tras cu muniție reală în ARMATA germană pe durata unui exercițiu de antrenament. Ironia e că armata se antrena pentru situații de urgență