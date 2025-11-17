Mitică Dragomir a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului Marian Ceaușescu. Conflictul dintre cei doi durează de ani de zile

Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a deschis un proces la Secția I Civilă prin care solicită emiterea unui ordin de protecție împotriva activistului Marian Moroșanu-Tivilic, cunoscut drept Marian Ceaușescu.

Dosarul figurează pe portalul instanțelor cu obiectul „ordin de protecție”, iar primul termen are loc astăzi. 17 noiembrie 2025. Cauza se judecă în fază de fond, iar o soluție nu a fost stabilită încă.

Un conflict care durează de ani de zile

Demersul lui Dragomir vine după numeroase episoade tensionate între cei doi. Marian Ceaușescu a devenit cunoscut prin protestele sale față de politicieni și persoane implicate în dosare penale, pe care le așteaptă la intrarea în instanțe, le filmează și apoi le postează pe rețelele de socializare.

Mitică Dragomir a fost vizat de aceste intervenții în repetate rânduri. Ultimele confruntări au avut loc chiar pe holurile tribunalelor, unde protestatarul l-a abordat insistent pe fostul șef al LPF, în contextul proceselor penale în care acesta a fost sau este parte.

Tensiunile nu sunt noi. Încă din 2022, cei doi au avut altercații fizice surprinse de camere și difuzate la televiziuni, ceea ce a alimentat conflictul public dintre ei.

Reacția lui Marian Ceaușescu

Activistul a reacționat public după deschiderea procesului. El susține că Mitică Dragomit ar încerca să obțină ordinul de protecție pentru a-l împiedica să îl mai critice la instanță și folosește din nou un limbaj dur la adresa acestuia.

Judecătorii urmează să stabilească dacă situația justifică aplicarea unui ordin de protecție.

