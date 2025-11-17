Prima pagină » Actualitate » Mitică Dragomir a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului Marian Ceaușescu. Conflictul dintre cei doi durează de ani de zile

Mitică Dragomir a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului Marian Ceaușescu. Conflictul dintre cei doi durează de ani de zile

Bianca Dogaru
17 nov. 2025, 17:26, Actualitate
Mitică Dragomir a cerut ordin de protecție împotriva protestatarului Marian Ceaușescu. Conflictul dintre cei doi durează de ani de zile

Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a deschis un proces la Secția I Civilă prin care solicită emiterea unui ordin de protecție împotriva activistului Marian Moroșanu-Tivilic, cunoscut drept Marian Ceaușescu. 

Dosarul figurează pe portalul instanțelor cu obiectul „ordin de protecție”, iar primul termen are loc astăzi. 17 noiembrie 2025. Cauza se judecă în fază de fond, iar o soluție nu a fost stabilită încă.

Protestatarul Marian Morosanu – ALEXANDRA PANDREA / MEDIAFAX FOTO

Un conflict care durează de ani de zile

Demersul lui Dragomir vine după numeroase episoade tensionate între cei doi. Marian Ceaușescu a devenit cunoscut prin protestele sale față de politicieni și persoane implicate în dosare penale, pe care le așteaptă la intrarea în instanțe, le filmează și apoi le postează pe rețelele de socializare.

Mitică Dragomir a fost vizat de aceste intervenții în repetate rânduri. Ultimele confruntări au avut loc chiar pe holurile tribunalelor, unde protestatarul l-a abordat insistent pe fostul șef al LPF, în contextul proceselor penale în care acesta a fost sau este parte.

Tensiunile nu sunt noi. Încă din 2022, cei doi au avut altercații fizice surprinse de camere și difuzate la televiziuni, ceea ce a alimentat conflictul public dintre ei.

Reacția lui Marian Ceaușescu

Activistul a reacționat public după deschiderea procesului. El susține că Mitică Dragomit ar încerca să obțină ordinul de protecție pentru a-l împiedica să îl mai critice la instanță și folosește din nou un limbaj dur la adresa acestuia.

Judecătorii urmează să stabilească dacă situația justifică aplicarea unui ordin de protecție.

Surse foto: MEDIAFAX FOTO

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

TRANSPORT Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii
16:31
Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii
ULTIMA ORĂ Arafat, reacție în cazul navei încărcate cu 4.000 de tone GPL, lovită de o dronă rusească: „Risc de explozie, impact de până la 4,5 – 5 kilometri”
16:03
Arafat, reacție în cazul navei încărcate cu 4.000 de tone GPL, lovită de o dronă rusească: „Risc de explozie, impact de până la 4,5 – 5 kilometri”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan convoacă CSAT. Strategia de apărare a României și consumul de droguri, subiectele fierbinți de pe ordinea de zi
15:18
Nicușor Dan convoacă CSAT. Strategia de apărare a României și consumul de droguri, subiectele fierbinți de pe ordinea de zi
NEWS ALERT Două localități din România evacuate din cauza războiului din Ucraina. Pericol de explozie pe Dunăre. Se ia în calcul evacuarea forțată
15:10
Două localități din România evacuate din cauza războiului din Ucraina. Pericol de explozie pe Dunăre. Se ia în calcul evacuarea forțată
Mediafax
Ce riscă persoanele neînregistrate care vând ONLINE prăjituri și cozonaci. ANSVSA a făcut anunțul usturător
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Cancan.ro
Mișcarea secretă plănuită de patroana clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Cine încearcă să o oprească
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Marca auto care a „spart” piața românească în 2025. Ascensiune spectaculoasă a acestui producător
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Cancan.ro
Localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
Castelul Peleș: ambiții europene și modernitatea României din inima Bucegilor
SPORT Mircea Lucescu, reacție dură la adresa lui Denis Drăguș: „Trebuie să-şi pună la punct mintea”
16:56
Mircea Lucescu, reacție dură la adresa lui Denis Drăguș: „Trebuie să-şi pună la punct mintea”
CONTROVERSĂ Nicușor Dan recunoaște senin că România ia de la Sănătate și Educație pentru a-și finanța ARMATA, parteneriatele și pentru a ajuta Ucraina: este stupid, dar asta trebuie să facem!
16:54
Nicușor Dan recunoaște senin că România ia de la Sănătate și Educație pentru a-și finanța ARMATA, parteneriatele și pentru a ajuta Ucraina: este stupid, dar asta trebuie să facem!
AI AFLAT! Cristoiu, siderat de cum încalcă Nicușor Dan Constituția: ”Băsescu viola Constituția și spunea că o iubește / Nicușor o violează și zice – ȘI?”
16:52
Cristoiu, siderat de cum încalcă Nicușor Dan Constituția: ”Băsescu viola Constituția și spunea că o iubește / Nicușor o violează și zice – ȘI?”
EXTERNE Co-fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a întrerupt un interviu după 48 de secunde din cauza unei întrebări despre cine a creat enciclopedia online
16:20
Co-fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a întrerupt un interviu după 48 de secunde din cauza unei întrebări despre cine a creat enciclopedia online
VIDEO Dezvăluiri în plin scandal al sinecurilor. Cum a fost Ion Cristoiu la un pas să fie pus de PSD la Radio
16:11
Dezvăluiri în plin scandal al sinecurilor. Cum a fost Ion Cristoiu la un pas să fie pus de PSD la Radio
ALERTĂ Avertisment de vânt puternic în toată țara. IGSU „Amânați activitățile în aer liber!”. Care sunt zonele cele mai afectate
15:47
Avertisment de vânt puternic în toată țara. IGSU „Amânați activitățile în aer liber!”. Care sunt zonele cele mai afectate