În paralel cu ședința PSD, tabăra #rezist se mobilizează. Câțiva oameni au ajuns în Piața Victoriei

Este o tensiune de-a dreptul incendiară în tabăra #rezist, iar mobilizarea este cuvântul de ordine. După ce i-au susținut pe Traian Băsesescu, Klaus Iohannis și Nicușor Dan, #reziștii vor, acum, să facă „scut” în jurul premierului Ilie Bolojan. Poziția acestuia se clatină, în contextul în care social-democrații au „Momentul Adevărului” astăzi. De la ora 17:00, PSD va pune pe tapet ieșirea de la guvernare, iar apele politicii românești par a fi mai agitate ca niciodată.

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”

Tabăra #rezist, mutare de forță în Piața Victoriei

Coaliția de guvernare riscă să facă implozie. Tabăra #rezist a programat un miting de susținere a lui Bolojan, la ora 18:00, chiar în Piața Victoriei.

De altfel, pe Facebook a fost creat și un grup de susținere a lui Ilie Bolojan – „Susținem Ilie Bolojan”. Actrița Oana Pellea a anunțat încă de ieri mitingul.

#Rezist vrea să pună presiune maximă, chiar în ziua în care Ilie Bolojan este în corzi

Tabăra #rezist s-a mobilizat aproape instantaneu, iar intervențiile susținătorilor lui Ilie Bolojan au „curs” pe paginile de socializare.

Este semanul clar că poziția lui Ilie Bolojan este în pericol. Ziua de luni – 20 aprilie 2026 – pare a fi una pe care susținătorii #rezist o consideră decisivă.

Acesta este motivul pentru care vor să pună o presiune cât mai mare, iar scenariul va culmina în Piața Victoriei, de la ora 18:00.

Cu două seri înainte de protest, Tudor Chirilă a transformat un concert într-o platformă de mesaj politic, criticând dur clasa politică și modul în care religia este folosită ca instrument de influență.

În același timp, actorul Marius Manole

Chiar și pe pagina de Facebook a filosofului Mihai Șora – decedat în urmă cu trei ani – a fost postat un mesaj în favoarea lui Ilie Bolojan.

Se cer chiar și alegeri anticipate

Andrei Caramitru și Moise Guran s-au aliniat și ei „curentului”. (mai multe detalii AICI). Guran a cerut chiar „alegeri anticipate”, un alt semnal din care reiese că scenariul este perfectibil și poate ajunge chiar la extrem.

Activiștii #rezist atacă pe toate fronturile. Bolojan, prezentat drept „omul providențial”

Pe platforma de mobilizare „Susținem Ilie Bolojan” este o efervescență demnă de o cauză mai bună. Aproape fiecare postare îndeamnă la participarea la miting, revine în actualitate sintagma „ciuma roșie”, dar și o alta, nouă: „Și eu sunt alături de Ilie Bolojan”.

Premierului Bolojan i se promite că va si susținut „până la capăt”, este felicitat permanent și i se solicită să facă o „curățenie generală”. În unele postări se cer decizii tranșante – PSD-iștii ar trebui trimiși „la pușcărie”, iar „averile” lor ar trebui „confiscate.

Tabăra #rezist promite online să nu „cedeze”, iar totul ar trebui perceput ca un „manifest” în favoarea lui Ilie Bolojan.

În același timp, toți cei aflați pe platforma de mobilizare sint invitați să răspundă și unui sondaj de opinie, pentru a spune dacă Ilie Bolojan trebuie sau nu să rămână premier al României.

Oana Pellea continuă mobilizarea și se conversează cu AI-ul

Actrița Oana Pellea a publicat, cu doar câteva zeci de minute în urmă, o postare în care precizează că s-a conversat cu AI și a reieșit că PSD are cei mai mulți lideri trimiși în judecată.

Explicația ar fi „îndulcită” și de ideea că PSD a avut cei mai mulți ani de guvernare.

Andrei Caramitru: „Ati vrut un nou Basescu cu sânge in instalație? Se cheamă Bolo”

Andrei Caramitru îl compară pe Ilie Bolojan cu Traian Băsescu, președintele care a avut „sânge în instalație”. Numai că Bolojan nu este „securist spritzar și cam cu gagicile”.

Potrivit lui Andrei Caramitru, Ilie Bolojan este un „Băsescu – dar serios”.

„Ați vrut un nou Băsescu cu sânge în instalație ? Dar care nu e fost securist spritzar și cam cu gagicile? Un Băsescu – dar serios? Îl aveți. Se cheamă Bolo”, a scris Andrei Caramitru pe pagina sa de Facebook.

„Asta porcii nu vor înțelege niciodată” După ce a scris că la „scandal” se răspunde cu „scandal”, Andrei Caramitru a continuat. „Decât să cazi în cocină cu porcii să faci compromis cu ei ca să mănânci și tu kkt cu porcii – mai bine rămâi curat și vertical. Asta porcii nu vor înțelege niciodată”, a scris acesta. Andrei Caramitru: „Trebuie rezolvată și finalizată revoluția din 89” Același Andrei Caramitru mai susține, pe pagina sa de Facebook, că Revoluția din 1989 trebuie „rezolvată” și ”finalizată” și că „urăște” PSD. „Le mai spun o chestiune combinatorilor și strategilor de kkt de la noi. Votantul AUR e anti-sistem. Sistemul e PSD. Urăsc PSD. Însă nu se identificau cu USR ca e prea elitist asa ca votează pe unii cu biserica tradiții etc CA SA SCAPE DE PSD. De aia sunt auristi înțelegeți ????? Mare parte din ei nu înțeleg cu Rusia și cine e aur. Vor doar să scape de PSD ! Pe scurt – cam 80-85% din tara asta urăște maxim PSD. NU TE POTI ASOCIA CU PSD E RADIOACTIV ! Se aude prin PNL Ilfov și pe deal ? Și încă ceva. PSD e fostul PCR. Trebuie rezolvată si finalizată revoluția din 89 unde au murit peste o mie de oameni, tineri, cei mai buni dintre noi au murit atunci nu ca să conducă țara PSD. Trebuie să închidem capitolul ăla nenorocit unde ticaloșii, bețivii satului au luat puterea cu rușii în anii 40 – o dată pentru totdeauna”, a mai scris Andrei Caramitru în mediul online. Moise Guran scrie despre „răscoala PSD” Moise Guran pornește de la premisa că totul se rezumă la o „răscoală PSD”. Totodată, speră că România nu își va pierde „credibilitatea” dacă nu va mai fi Ilie Bolojan premier. Bolojan este comparat cu un căpitan de vas, semn că amintirea lui Traian Băsescu persistă în tabpra #rezist. Problema este că „echipajul” vrea să o pună de-o „răzmeriță”. „Dar să zicem că România nu-și va pierde credibilitatea odată cu pierderea lui Ilie Bolojan ca premier. Adevărata problemă este că actuala răscoală a PSD arată oricui se uită acum la România multă, MULTĂ iresponsabilitate. Când lumea toată trece printr-o furtună istorică, România este o bărcuță, oricum peticită ca vai de ea , al cărei echipaj consideră că ăsta este cel mai bun moment să pună de-o răzmeriță împotriva căpitanului.

, al cărei echipaj consideră că ăsta este cel mai bun moment să pună de-o răzmeriță împotriva căpitanului. Că cică ne-a oprit accesul la cămara cu rom și noi eram obișnuiți să ne dăm cu sticlele în cap. Pe bune, tu, cel care citești, dacă ai avea un astfel de prieten (nu zic să fii bancher, să ai un prieen) i-ai da bani cu împrumut?", se întreabă Moise Guran. „Pesediștii au devenit mai radicali decât georgiștii sau aurarii" „Ce arată răscoala PSD este în primul rând că România NU are o majoritate guvernamentală, cel puțin nu una responsabilă", mai scrie Moise Guran. „Iar ce zic Grideanu și Nicușor că domle, să fie o majoritate proeuropeană este deja o glumă proastă de când pesediștii au devenit mai radicali decât georgiștii sau aurarii împotriva… listării la bursă„, a scris Moise Guran pe pagina sa de Facebook, după ce a cerut alegeri anticipate.

Pagina „Mihai Șora”: „PSD e ca piromanul care administrează brigada de pompieri” Pe pagina de Facebook „Mihai Șora”, continuă atacul la social-democrații care ar vrea să-i retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan. PSD este comparat cu un „piroman” care „administrează brigada de pompieri”. „PSD vorbind despre adevăr e ca piromanul care administrează brigada de pompieri. Miza nu e, în primul rând, conjuncturală, ci semantică și politică. Iar faptul politic imediat contează mai puțin decât faptul lexical: un aparat de partid care a participat ani la rând la degradarea României și a încrederii publice își arogă, deodată, poziția de oficiant al „adevărului“. Aici începe problema serioasă. Nu e doar o sintagmă emfatică, ci gestul clasic al capturii simbolice”, s-a scris pe pagina de Facebook „Mihai Șora”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: