Momentele dureroase din viața Andreei Bănică. ”Mama avea 53 de ani când s-a dus, tatăl meu 63 de ani”

Cântăreața Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, a vorbit despre cele mai dureroase momente din viața sa. ”Mama avea 53 de ani când s-a dus, tatăl meu 63 de ani”, a povestit artista.



Andreea Bănică și-a amintit de perioadele extrem de dureroase din viața sa. Artista a vorbit despre dispariția celor mai dragi persoane.

Cu tatăl său, Andreea Bănică a avut o relație dificilă, din cauză că acesta devenea violent când consuma alcool. Artista a mărturisit că l-a iertat atunci când s-a stins din viață. Mama vedetei a încetat din viață în urma unei boli necruțătoare.

Momentele dureroase din viața Andreei Bănică. ”A fost un moment foarte greu în viața mea și în cariera mea”

”L-am iertat de multă vreme și spun și când l-am iertat. A fost în momentul în care l-am pierdut. Atunci, practic, s-au șters toate lucrurile din viața mea. Chiar dacă tatăl meu a fost un om dur cu mine, m-a iubit enorm. Eu, având o soră mai mare, făcea o mare diferență între noi doi, eu simțeam asta, deși eu eram cea favorizată. Eu întotdeauna am luptat să nu simtă sora mea, și mama mea la fel, deși tatăl meu făcea asta vizibil. Am știut că m-a iubit enorm, de aceea l-am și iertat când l-am pierdut. A fost un moment foarte greu în viața mea și în cariera mea, pentru că atunci practic m-am lansat și am devenit cunoscută în lume și era acea pornire în cariera mea”, a mărturisit Andreea Bănică, citată de revista Viva.

”Foarte greu mi-a fost când l-am pierdut pe tatăl meu, apoi pe bunicul meu, tatăl mamei mele, care a făcut un AVC de supărare că l-am pierdut pe tatăl meu. Așa s-au întâmplat necazurile în viața mea, apoi ulterior, în următorul an, mama mea s-a îmbolnăvit, a făcut cancer esofagian. Pe atunci, din ce îmi aduc aminte și din ce au spus doctorii, era singurul caz din România de femeie cu acel cancer pe esofag. Ea fuma foarte mult. Mi-am pierdut mama foarte tânără. Avea 53 de ani când s-a dus, tatăl meu 63 de ani. Pentru mine, familia a fost un exemplu. Am luat tot ce a fost mai bun în familia mea, am eliminat tot ce a fost mai rău. Am zis să găsesc un băiat care să mă iubească, prețuiască așa cum merit, așa cum îi voi fi și eu la nevoie, o femeie loială așa cum nu m-a învățat nimeni să fiu. Așa a fost să fie, dar mi-am dorit să creez o stabilitate emoțională”, a mai spus artista.

Andreea Bănică, o carieră de succes

Andreea Bănică este astăzi una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, aceasta a cântat în mai multe trupe. A făcut parte din grupul Exotic, împreună cu Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru, după care a înființat trupa Blondy împreună cu Cristina Rus. După aceea a urmat o carieră solo.

În plan personal, Andreea Bănică formează o familie cu Lucian Mitrea, împreună cu care are doi copii superbi: Sofia Maria și Noah. Băiețelul s-a născut în luna noiembrie a anului 2016. Fata cuplului, Sofia, este o adolescentă superbă.