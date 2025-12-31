Prima pagină » Actualitate » Momentele dureroase din viața Andreei Bănică. ”Mama avea 53 de ani când s-a dus, tatăl meu 63 de ani”

Momentele dureroase din viața Andreei Bănică. ”Mama avea 53 de ani când s-a dus, tatăl meu 63 de ani”

31 dec. 2025, 15:30, Actualitate
Momentele dureroase din viața Andreei Bănică. ”Mama avea 53 de ani când s-a dus, tatăl meu 63 de ani”
Galerie Foto 15
Momentele dureroase din viața Andreei Bănică

Cântăreața Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, a vorbit despre cele mai dureroase momente din viața sa. ”Mama avea 53 de ani când s-a dus, tatăl meu 63 de ani”, a povestit artista.

Andreea Bănică și-a amintit de perioadele extrem de dureroase din viața sa. Artista a vorbit despre dispariția celor mai dragi persoane.

Cu tatăl său, Andreea Bănică a avut o relație dificilă, din cauză că acesta devenea violent când consuma alcool. Artista a mărturisit că l-a iertat atunci când s-a stins din viață. Mama vedetei a încetat din viață în urma unei boli necruțătoare.

Momentele dureroase din viața Andreei Bănică. ”A fost un moment foarte greu în viața mea și în cariera mea”

”L-am iertat de multă vreme și spun și când l-am iertat. A fost în momentul în care l-am pierdut. Atunci, practic, s-au șters toate lucrurile din viața mea. Chiar dacă tatăl meu a fost un om dur cu mine, m-a iubit enorm. Eu, având o soră mai mare, făcea o mare diferență între noi doi, eu simțeam asta, deși eu eram cea favorizată. Eu întotdeauna am luptat să nu simtă sora mea, și mama mea la fel, deși tatăl meu făcea asta vizibil. Am știut că m-a iubit enorm, de aceea l-am și iertat când l-am pierdut. A fost un moment foarte greu în viața mea și în cariera mea, pentru că atunci practic m-am lansat și am devenit cunoscută în lume și era acea pornire în cariera mea”, a mărturisit Andreea Bănică, citată de revista Viva.

”Foarte greu mi-a fost când l-am pierdut pe tatăl meu, apoi pe bunicul meu, tatăl mamei mele, care a făcut un AVC de supărare că l-am pierdut pe tatăl meu. Așa s-au întâmplat necazurile în viața mea, apoi ulterior, în următorul an, mama mea s-a îmbolnăvit, a făcut cancer esofagian. Pe atunci, din ce îmi aduc aminte și din ce au spus doctorii, era singurul caz din România de femeie cu acel cancer pe esofag. Ea fuma foarte mult. Mi-am pierdut mama foarte tânără. Avea 53 de ani când s-a dus, tatăl meu 63 de ani. Pentru mine, familia a fost un exemplu. Am luat tot ce a fost mai bun în familia mea, am eliminat tot ce a fost mai rău. Am zis să găsesc un băiat care să mă iubească, prețuiască așa cum merit, așa cum îi voi fi și eu la nevoie, o femeie loială așa cum nu m-a învățat nimeni să fiu. Așa a fost să fie, dar mi-am dorit să creez o stabilitate emoțională”, a mai spus artista.

Andreea Bănică, o carieră de succes

Andreea Bănică este astăzi una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, aceasta a cântat în mai multe trupe. A făcut parte din grupul Exotic, împreună cu Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru, după care a înființat trupa Blondy împreună cu Cristina Rus. După aceea a urmat o carieră solo.

În plan personal, Andreea Bănică formează o familie cu Lucian Mitrea, împreună cu care are doi copii superbi: Sofia Maria și Noah. Băiețelul s-a născut în luna noiembrie a anului 2016. Fata cuplului, Sofia, este o adolescentă superbă.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Avantajele intrării României în Schengen, la un an de la aderare. Urmează să fie publicat raportul final de evaluare
16:11
Avantajele intrării României în Schengen, la un an de la aderare. Urmează să fie publicat raportul final de evaluare
FLASH NEWS Un turist a intrat cu maşina pe o pârtie din Parâng. Bolidul a alunecat la vale, printre copiii care se dădeau cu sania
15:54
Un turist a intrat cu maşina pe o pârtie din Parâng. Bolidul a alunecat la vale, printre copiii care se dădeau cu sania
CONTROVERSĂ Noi detalii în cazul Rodicăi Stănoiu. Procurorii verifică dacă au fost accesate conturile bancare după moartea sa
15:08
Noi detalii în cazul Rodicăi Stănoiu. Procurorii verifică dacă au fost accesate conturile bancare după moartea sa
UPDATE Probele ANSVSA confirmă infestarea cu Listeria şi pe somonul din România. Ocean Fish a fost amendată şi s-a dispus rechemarea produselor vândute
14:17
Probele ANSVSA confirmă infestarea cu Listeria şi pe somonul din România. Ocean Fish a fost amendată şi s-a dispus rechemarea produselor vândute
ACTUALITATE Sarmale revoluționare. Cu ce poate fi înlocuită varza pentru a prepara un fel de mâncare delicios de iarnă
14:16
Sarmale revoluționare. Cu ce poate fi înlocuită varza pentru a prepara un fel de mâncare delicios de iarnă
TRANSPORT Care este programul metroului din București în noaptea de Revelion 2026
14:10
Care este programul metroului din București în noaptea de Revelion 2026
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Cancan.ro
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Adevarul
Capcana celui mai amplu experiment demografic: cum a modelat China o generație care nu mai vrea copii
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Click
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Cancan.ro
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Mai puțin de 50 de astfel de plante există pe Pământ. Cât de aproape sunt de a dispărea complet?

Cele mai noi