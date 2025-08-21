Prima pagină » Actualitate » MOMENTUL în care cetățeanul turc trage focuri de armă în Centrul Vechi al Bucureștiului. Ipoteză ȘOC: Acesta ar fi acționat la comandă

MOMENTUL în care cetățeanul turc trage focuri de armă în Centrul Vechi al Bucureștiului. Ipoteză ȘOC: Acesta ar fi acționat la comandă

Ruxandra Radulescu
21 aug. 2025, 13:31, Actualitate
MOMENTUL în care cetățeanul turc trage focuri de armă în Centrul Vechi al Bucureștiului. Ipoteză ȘOC: Acesta ar fi acționat la comandă

Cetățeanul turc, care a tras șase focuri de armă în direcția unui local din Centrul Vechi, ar fi acționat la comandă, au relatat surse din anchetă pentru Digi24.

Individul ar mai fi deschis focul asupra aceluiași local, în urmă cu câteva zile. Sursele Gândul au dezvăluit că este vorba despre terasa Fredo. Nimeni nu a fost atins de gloanțe. Bărbatul prins de trecători a fost reținut pentru 24 de ore.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum individul se apropie de terasă în timp ce vorbește la telefon, scoate pistolul de la brâu și trage șase focuri de armă, unele foarte aproape de primele mese unde erau clienți. Ulterior, fuge. Surse din anchetă au spus pentru Digi24 că bărbatul ar fi acționat la comandă și nu ar fi primul atac al acestuia. El ar fi tras în același local și în urmă cu o săptămână. Atunci, ar fi folosit o armă diferită. În ambele cazuri, a aruncat pistoalele la gunoi.

Anunțul Poliției Capitalei, despre incidentul din Centrul Vechi

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București a transmis informații legate de incidentul din această dimineață.

„La data de 20 august 2025, în urma unui apel 112, a fost semnalat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a executat focuri de armă.

La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care au constatat că sesizarea se confirmă. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) și ar fi tras 6 focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona. Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp.

Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Polițiștii Capitalei, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul”, transmite Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

În dimineața zilei de 20 august 2025, un incident alarmant a avut loc pe terasa unui club din București. Un bărbat a tras 6 focuri de armă pe terasă, gloanțele străpungând o prelată. Din fericire, nu există victime. Gestul bărbatului a creat panică atât în rândul cetățenilor, cât și în rândul clienților localului. Arma a conținut gloanțe letale.

FOTO/Video: Digi 24/captură YT

