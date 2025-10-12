Momentul în care un elicopter se prăbușește peste pietoni, în fața unui HOTEL din California

Cinci persoane au fost rănite după ce un elicopter a pierdut controlul și s-a prăbușit peste palmierii din fața unui hotel în sudul Californiei, potrivit poliției citate de presa din SUA.

O anchetă este în curs după ce un elicopter s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în fața unui hotel din California. Cini persoane au fost rănite, printre care și trei pietoni, notează Mediafax.

Aeronava s-a prăbușit pe podul pietonal din parcarea de pe plajă, între Twin Dolphins Drive și Beach Boulevard, în jurul orei 14:00, potrivit unei declarații a autorităților locale din Huntington Beach. Parcarea se află vizavi de mai multe hoteluri de pe Pacific Coast Highway.

Cele două persoane din elicopter au fost scoase în siguranță din aeronavă

„Nu m-am gândit niciodată că se va întâmpla așa ceva, nici într-un milion de ani”, a spus un martor.

Eram la plajă, ne distram în valuri, când am auzit un zgomot puternic, „poc, poc”. Ne-am întors și am văzut elicopterul prăbușindu-se”, a spus un alt martor, mai scrie sursa citată.

Poliția din Huntington Beach a declarat că două persoane care se aflau în elicopter au fost scoase în siguranță din epavă, starea lor fiind necunoscută. Potrivit poliției, trei pietoni au fost răniți. Toate cele cinci persoane au fost transportate la spital. Nu se cunosc detalii suplimentare despre gravitatea rănilor lor.

Cauza accidentului este în curs de investigare, iar Administrația Federală a Aviației (FAA) și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) au fost sesizate.