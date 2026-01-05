Monica Tatoiu e categorică. ”România în 2026 nu va produce mai nimic”

Monica Tatoiu, în vârstă de 68 de ani, a spus cum vede România în anul care a început. ”România în 2026 nu va produce mai nimic din cauza prețurilor la energie”, a declarat aceasta.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru click.ro, Monica Tatoiu a mărturisit cum a fost anul 2025 pentru ea, dar a explicat și cum vede România în acest an.

”Nu sunt mulțumită de ceea ce am realizat în 2025. Nu am terminat cartea despre pensionarea Atlanticului. Economic. Anul viitor trebuie să termin cartea “Sex, bârfe și povestiri baby boom””, a declarat Monica Tatoiu.

”România în 2026 nu va produce mai nimic din cauza prețurilor la energie. Anemică creștere economică va să fie din “inflatis activats” de creșterea prețului la gaze și creșterea taxelor și impozitelor. Un pib mai mic și colectare mai anemică cu costuri fixe mari. Ghinion de “ succesuri”, vom avea ceea ce merităm”, a mai spus aceasta.

Monica Tatoiu formează o familie cu Victor Tatoiu

Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri. De asemenea, aceasta a fost și profesoară de matematică.

În plan personal, Monica Tatoiu este căsătorită de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu, împreună cu care are un băiat, Victor. Monica Tatoiu a mai avut o căsnicie cu Radu Stoenescu.