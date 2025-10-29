Prima pagină » Actualitate » Moșteanu, după retragerea parțială a militarilor SUA: Mi-aș fi dorit să nu se întâmple această retragere

Moșteanu, după retragerea parțială a militarilor SUA: Mi-aș fi dorit să nu se întâmple această retragere

Sorin Avram
29 oct. 2025, 10:48, Actualitate
Moșteanu, după retragerea parțială a militarilor SUA: Mi-aș fi dorit să nu se întâmple această retragere

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, spune, miercuri, după anunțul privind retragerea parțială a trupelor americane din România, că „România rămâne o țară sigură”, iar prezența militară aliată pe teritoriul național continuă să fie una „considerabilă”.

„Mi-aș fi dorit să nu se întâmple această retragere”, a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat dacă retragerea militarilor americani reprezintă un regres.

„Aș fi vrut să nu fie așa. Însă, din nou spun, fiecare țară… Cămașa e întotdeauna mai aproape de corp decât haina. Fiecare țară își stabilește propria strategie. Aliații americani au anunțat de la începutul anului că se vor uita mai atent către Indo-Pacific. Ținând cont că Europa în ultimii ani a înțeles acest semnal de alarmă venit odată cu izbunirea războiului din Ucraina și a început să investească mai mult în propriile armate și în zăstrarea propriilor armate, cum ar veni și simplu spus, Europa a decis să-și ia soarta apărării în propriile mâini. Este un lucru predictibil pe care îl așteptam cu toții”, a spus Moșteanu.

„Prezența aliaților este în continuare consistentă în România — fie că vorbim de Statele Unite, care rămân aici cu aproximativ o mie de militari, fie de ceilalți parteneri NATO: Franța, Belgia, Spania, Luxemburg, Portugalia, Polonia sau Macedonia de Nord, care rămân alături de noi. Avem exerciții militare în derulare, iar România este și va rămâne o țară sigură”, a declarat Moșteanu.

Ministrul a subliniat că principala forță de apărare a țării este și rămâne Armata Română.

„Când vorbim despre sute sau mii de soldați străini, trebuie să ne uităm la zecile de mii de soldați români care ne protejează zilnic. Echipamentele moderne continuă să vină, iar contractele de înzestrare — care ar fi trebuit să se întâmple de mult — se desfășoară acum”, adaugă Moșteanu.

Declarațiile ministrului vin în contextul anunțului privind redimensionarea prezenței militare americane la baza Mihail Kogălniceanu.

România și Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, transmitea miercuri dimineață Ministerul Apărării Naționale, care anunța că aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în România.

Citește și

NEWS ALERT Moșteanu spune că luni a aflat de retragerea trupelor, cu toate că americanii au anunțat încă din februarie
12:05
Moșteanu spune că luni a aflat de retragerea trupelor, cu toate că americanii au anunțat încă din februarie
ULTIMA ORĂ Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor
11:45
Mai mulți bărbați, aflați în aproprierea mitingului din Piața Victoriei, percheziționați de jandarmi. Un briceag și o lamă găsite asupra lor
ULTIMA ORĂ Poate fi Oana Gheorghiu în guvern, după ce PSD și alți lideri au cerut retragerea? Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu la întrebarea GÂNDUL: “Cu siguranță ne va reprezenta cu capul sus”
11:37
Poate fi Oana Gheorghiu în guvern, după ce PSD și alți lideri au cerut retragerea? Răspunsul ministrului Ionuț Moșteanu la întrebarea GÂNDUL: “Cu siguranță ne va reprezenta cu capul sus”
LIFESTYLE Cea mai simplă rețetă de tartă de struguri a Alinei Laufer. Cum pregătești un desert delicios de toamnă
11:16
Cea mai simplă rețetă de tartă de struguri a Alinei Laufer. Cum pregătești un desert delicios de toamnă
NEWS ALERT Moșteanu: Soldații americani sunt plecați deja, au fost în jur de 1000
11:09
Moșteanu: Soldații americani sunt plecați deja, au fost în jur de 1000
Mediafax
Plângere penală în scandalul legat de moștenirea lui Silviu Prigoană. Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe fiul fostului soț că încearcă să „deturneze” 800.000 €
Digi24
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: 'Am cumpărat case, terenuri și…'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e prelungirea bolii, tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Mediafax
România, informată oficial de SUA cu privire la retragerea unor trupe americane. Moșteanu: Aș fi vrut să nu fie așa!
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Cancan.ro
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Cercetătorii au reușit să inverseze boala Alzheimer cu „medicamente supramoleculare”
POLITICĂ George Simion punctează retragerea americanilor: Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA
12:02
George Simion punctează retragerea americanilor: Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA
VIDEO Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
11:55
Lia Olguța Vasilescu: „Târgul de Crăciun din Craiova era la un pas să fie INTERZIS. Anul acesta facem ceva unic în lume”
EXTERNE Melania Trump decorează ce a mai rămas din Casa Albă pentru Halloween. Cât de „înfricoșător“ va arăta peluza de sud în acest an
11:34
Melania Trump decorează ce a mai rămas din Casa Albă pentru Halloween. Cât de „înfricoșător“ va arăta peluza de sud în acest an
Ionuț Moșteanu, după anunțul retragerii de trupe americane: Nu se discută despre armată obligatorie
11:22
Ionuț Moșteanu, după anunțul retragerii de trupe americane: Nu se discută despre armată obligatorie
ACTUALITATE Adrian Severin: „Într-o DEMOCRAȚIE bazată pe echilibrul puterilor în stat, nimeni nu-și poate permite să facă ce-i trece prin cap”
11:00
Adrian Severin: „Într-o DEMOCRAȚIE bazată pe echilibrul puterilor în stat, nimeni nu-și poate permite să facă ce-i trece prin cap”
CINEMA Furie la Pentagon din cauza celui mai nou film de pe Netflix. „A House of Dynamite” imaginează un eșec al scutului anti-rachetă al SUA
10:48
Furie la Pentagon din cauza celui mai nou film de pe Netflix. „A House of Dynamite” imaginează un eșec al scutului anti-rachetă al SUA