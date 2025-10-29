Moșteanu, după retragerea parțială a militarilor SUA: Mi-aș fi dorit să nu se întâmple această retragere

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, spune, miercuri, după anunțul privind retragerea parțială a trupelor americane din România, că „România rămâne o țară sigură”, iar prezența militară aliată pe teritoriul național continuă să fie una „considerabilă”.

„Mi-aș fi dorit să nu se întâmple această retragere”, a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat dacă retragerea militarilor americani reprezintă un regres.

„Aș fi vrut să nu fie așa. Însă, din nou spun, fiecare țară… Cămașa e întotdeauna mai aproape de corp decât haina. Fiecare țară își stabilește propria strategie. Aliații americani au anunțat de la începutul anului că se vor uita mai atent către Indo-Pacific. Ținând cont că Europa în ultimii ani a înțeles acest semnal de alarmă venit odată cu izbunirea războiului din Ucraina și a început să investească mai mult în propriile armate și în zăstrarea propriilor armate, cum ar veni și simplu spus, Europa a decis să-și ia soarta apărării în propriile mâini. Este un lucru predictibil pe care îl așteptam cu toții”, a spus Moșteanu.

„Prezența aliaților este în continuare consistentă în România — fie că vorbim de Statele Unite, care rămân aici cu aproximativ o mie de militari, fie de ceilalți parteneri NATO: Franța, Belgia, Spania, Luxemburg, Portugalia, Polonia sau Macedonia de Nord, care rămân alături de noi. Avem exerciții militare în derulare, iar România este și va rămâne o țară sigură”, a declarat Moșteanu.

Ministrul a subliniat că principala forță de apărare a țării este și rămâne Armata Română.

„Când vorbim despre sute sau mii de soldați străini, trebuie să ne uităm la zecile de mii de soldați români care ne protejează zilnic. Echipamentele moderne continuă să vină, iar contractele de înzestrare — care ar fi trebuit să se întâmple de mult — se desfășoară acum”, adaugă Moșteanu.

Declarațiile ministrului vin în contextul anunțului privind redimensionarea prezenței militare americane la baza Mihail Kogălniceanu.

România și Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, transmitea miercuri dimineață Ministerul Apărării Naționale, care anunța că aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în România.