Valentin Stan: La câteva ore după declarațiile lui Sprâneană, Țoiu nu mai știe nimic despre vizita lui Nicușor în SUA

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat mecanismul prin care o acuzație neverificată poate fi transformată rapid într-o certitudine mediatică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan susține că o parte a presei construiește povești publice prin asociere și sugestie, nu prin dovezi. El arată cum o acuzație este lansată, amplificată și prezentată ca fapt, iar atunci când apar declarații care o contrazic, acestea nu mai reușesc să corecteze percepția inițială. Efectul nu este informarea publicului, ci deformarea realității.

Valentin Stan: Vrem să îl luăm pe interviu pe domnul Sprânceană ca să ne spună cum Simion, beat fiind, a recunoscut că din cauza lui am pierdut noi ridicarea vizelor. Deci, Sprânceană, facem și noi o treabă. Intri pe telefon și spui că ăla e un porc. Era beat mort și a intervenit în America să oprească procesul de ridicare a vizelor pentru români.

Antena 3 CNN: Bomba zilei vine de peste ocean. Unul dintre românii cei mai apropiați de familia președintelui Donald Trump lansează acuzații grave la adresa lui George Simion. Afaceristul Dragoș Sprânceană spune într-o postare pe X că președintele AUR a făcut lobby în Statele Unite pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver. Mai mult, Dragoș Sprânceană notează că informația o are chiar de la Simion.

Dragoș Sprânceană: Nu am fost emisarul domnului Ciolacu niciodată. Vă rog frumos în presa românească să terminați cu tâmpenia asta. O poziție de genul ăsta este probabil votată în Parlament. Nici nu știu legile României. Nu am avut nimic. Doar am fost rugat să ajut România. Poziția de emisar este o poziție oficială și dacă aș căuta-o, aș căuta-o în Statele Unite nu aș căuta-o în România. Toată presa din România terminați cu chestia asta. A doua la mână. Domnul Nicușor Dan, nu aveți nici o invitație în Statele Unite oficială de la președintele Donald Trump pe anumită lună sau pe anumită zi. Vă rog frumos, nu mai mințiți poporul cu invitațiile astea. Nu există invitație. Dacă există, vă rog frumos să o faceți publică. Eu știu că nu există.

Valentin Stan: Ce ai făcut, mă? Nu era cu Simion?(…) Deci la câteva ore după Sprânceană, Ministrul de Externe nu mai știe când facem vizita?