Dinamo joacă în Cupa României. Ce spune Zeljko Kopic despre meciul cu Hermannstadt, echipa fostei vedete a roș-albilor Dennis Politic

Dinamo joacă joi, de la ora 18:00, pe stadionul Arcul De Triumf, cu FC Hermannstadt, în grupa D a Cupei României.

Zeljko Kopic a spus că obiectivul lui Dinamo e câștigarea Cupei. A discutat și despre eliminarea Rapidului din competiție, dar și despre Dennis Politic, fost jucător al roș-albilor, acum la Hermannstadt.

Dinamo joacă în Cupa României. Ce spune Zeljko Kopic despre meciul cu Hermannstadt

„După derby-ul cu Craiova, urmează un alt meci important pentru noi. Avem ambițiile noastre în Cupa României și împotriva lui Hermannstadt trebuie să vedem cum se simt toți jucătorii, pentru că a fost un joc greu cu Craiova. Toți jucătorii care vor începe meciul din primul minut trebuie să caute victoria, rezultatul care ne va duce în faza următoare a competiției. Noi vrem să fim cei mai buni în această competiție. Primul pas este Hermannstadt, să trecem de această grupă. După aceea, vom vedea. Dar obiectivul nostru este să luptăm pentru cupă până la final. Vom face câteva schimbări. Unii jucători au nevoie de puțină odihnă. Vom face câteva modificări în echipă”, a spus Zeljko Kopic, care a declarat despre fostul jucător Dennis Politic, acum la Hermannstadt: „Am spus deja despre Dennis Politic că a dat mult pentru acest club. În acest moment, este la Hermannstadt, îl respectăm, îi știm calitatea. Suntem de părți opuse. Trebuie să luptăm. Nu contează cine va juca pentru Hermannstadt. Noi trebuie să căutăm victoria”.

„Nu a fost o surpriză că Rapid a fost eliminată”

„Pentru mine, nu a fost o surpriză că Rapid a fost eliminată. La CFR acasă nimeni nu poate merge și să spună că este favorit sau că va câștiga meciul. Am urmărit jocul, CFR a avut momentele ei, Rapid a avut momentele ei. A fost un meci 50-50, dar pentru mine nu este o surpriză. Până la Rapid, mai avem două meciuri de jucat. Avem Hermannstadt și Slobozia. După Slobozia, vom vorbi despre derby-ul cu Rapid. Știm că au o echipă bună, un antrenor bun. Au avut acest obiectiv legat de cupă, acum își vor pune toate cărțile pe masă pentru Superliga.

Pentru mine nu este o surpriză că FCSB și CFR Cluj au revenit în lupta pentru play-off. Opinia mea a fost mereu aceeași. Acest tip de club, acest tip de echipă poate oricând să se conecteze la rezultate foarte bune și să se ajungă acolo unde e acum. Pentru mine nu era serios ca cineva să îi pună într-o situație în care să fie în afara play-off-ului. Încă sunt suficiente meciuri în care pot atinge acest obiectiv. Va fi interesant. Dar pentru mine nu sunt o surpriză rezultatele recente pe care le au. Însă principala mea preocupare este tot timpul echipa mea, jucătorii mei. Nu le analizez performanțele în acest moment. Doar atunci când jucăm împotriva lor”, a mai spus Zeljko Kopic.

Program Grupa D în Cupa României:

Joi, 12 februarie, ora 18:00: Dinamo 1948 – Hermannstadt

Joi, 12 februarie, ora 18:00: CS Dinamo București – Farul Constanța

Joi, 12 februarie, ora 18:00: Concordia Chiajna – FC Botoșani